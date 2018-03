Breves Deportivas

Superliga: Fecha 18. Juega San Lorenzo. Del Potro, por la final. Zeballos, a semifinales. Basquet: Ganó San Lorenzo. Juega Jaguares.

SUPERLIGA: FECHA 18

Anoche, en el inicio de la 18ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, Arsenal derrotó 2-1 a Lanús en Sarandí y consiguió su primera victoria del año, aunque igualmente sigue muy complicado con los Promedios.

En tanto, Belgrano y Patronato igualaron 2-2 en Córdoba, mientras que en Santa Fe, Colón y Huracán empataron sin goles. En el elenco de Parque Patricios, el campanense Nazareno Solís disputó los últimos 15 minutos luego de reemplazar a Ricardo Noir.

JUEGA SAN LORENZO

En la continuidad de la fecha 18 de la SAF, San Lorenzo recibirá esta tarde desde las 17 horas a Unión de Santa Fe. El equipo que cuenta con los campanenses Juan Mercier y Nicolás Blandi en sus filas, intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Gimnasia (LP) la fecha pasada.

Además, hoy también jugarán: Tigre vs Talleres (17.00), Rosario Central vs Godoy Cruz (19.15) y Temperley vs Gimnasia LP (21.30).

En tanto, mañana domingo lo harán: Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (17.00), Banfield vs Newells (17.00), River Plate vs Chacarita (19.15) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (21.30).

Finalmente, el lunes será el turno de San Martín SJ vs Independiente (19.00), Estudiantes LP vs Olimpo (19.00) y Argentinos vs Boca Jrs (21.15).

DEL POTRO, POR LA FINAL

Por los cuartos de final del ATP 500 de Acapulco, Juan Martín Del Potro superó en la madrugada del viernes al austríaco Dominic Thiem, segundo favorito del certamen.

El tandilense se impuso por 6-2 y 7-6 y de esa manera avanzó a las semifinales del abierto mexicano, instancia en la que enfrentaba al alemán Alexander Zverev (Nº 4 del mundo) al cierre de esta edición por un lugar en la final frente a Kevin Anderson.

ZEBALLOS, A SEMIFINALES

El argentino Horacio Zeballos se metió en las semifinales del ATP 250 de San Pablo (Brasil) al superar ayer por 6-7, 6-2 y 6-4 al brasileño Rogerio Dutra Silva. Ahora, el próximo rival del marplatense será el chileno Nicolás Jarry, quien derrotó al español Albert Ramos Viñolas.

En cambio, el correntino perdió ayer ante el uruguayo Pablo Cuevas, quien será rival del italiano Fabio Fognini en la otra semifinal del torneo.

BASQUET: GANÓ SAN LORENZO

En el arranque de uno de los cuadrangulares de semifinales de la Liga de las Américas, San Lorenzo logró una contundente victoria ante Fuerza Regia (México) al imponerse por 83-59 en su estadio del Polideportivo Roberto Pando.

En el mismo escenario, pero en el primer turno, Ferro Carril Oeste cayó derrotado ante Mogi Das Cruzes (Brasil) por 74-68.

Hoy, en la segunda noche de este cuadrangular, Ferro se enfrentará a Fuerza Regia en el primer turno, mientras que San Lorenzo jugará ante Mogi Das Cruzes en el segundo.

JUEGA JAGUARES

Esta tarde, desde las 18.40 horas, Jaguares recibirá a Hurricanes en Vélez Sarsfield por la tercera fecha del Súper Rugby 2018 (televisa ESPN).

Los XV de la franquicia argentina serán: Felipe Arregui, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Marcos Kremer, Matías Alemanno, Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet.