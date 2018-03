Hipotiroidismo: Qué es, causas, tipos, diagnóstico, prevención y tratamiento

P U B L I C



Qué es: Es un trastorno de la tiroides que afecta a la glándula tiroides y provoca que se produzca una menor cantidad de hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina) de lo habitual. Las hormonas tiroideas son las encargadas de estimular distintos tejidos del cuerpo para que produzcan proteínas, y de aumentar la cantidad de oxígeno que usan las células. Debido a ello, el hipotiroidismo puede provocar un descenso del ritmo cardiaco, intestinal, un aumento de peso e incluso depresión. También puede afectar a la fertilidad. Durante la menopausia, la mujer también tiene más posibilidades de contraer esta enfermedad. Causas: La causa más común es la tiroiditis o enfermedad de Hashimoto, una inflamación de la glándula tiroides. La hinchazón se produce a causa de un ataque del sistema inmunitario, por infecciones virales como un resfriado común, infecciones respiratorias o un embarazo. Esta hinchazón daña a las células de la glándula, lo que provoca alteraciones en la producción de hormonas. Existen factores de riesgo que aumentan las posibilidades de sufrir hipotiroidismo: Que algún familiar haya tenido problemas endocrinos o bocio. - Tener más de 50 años. - Padecer una enfermedad autoinmune que ataque a las células tiroideas y sus enzimas. - Haberse sometido a una radiación en el cuello o cabeza a la hora de tratar un cáncer o hipertiroidismo. - Algunos tratamientos como el litio o la amiodarona. - Dieta baja o en exceso de yodo: el yodo es necesario para sintetizar las hormonas tiroideas. En exceso puede dañar a la glándula. - Haber extirpado parte o toda la glándula tiroidea a causa de un cáncer o la enfermedad de Graves. Síntomas: - Depresión. - Reducción del ritmo cardiaco, latido irregular o arritmia. Esto podría provocar una bradicardia que en casos extremos puede acabar con un paro cardiaco. - Alta presión arterial baja y colesterol. - Fatiga y somnolencia. -Dolor muscular y articular. - Aumento de peso independientemente del tipo de dieta que se lleve a cabo. -Estreñimiento o heces duras. - Periodos mensuales anormales y problemas de fertilidad. - Piel, cabello y uñas débiles. - Rostro, manos y pies hinchados. - Disminución de libido. Prevención: No existe una forma conocida de evitar el hipotiroidismo en su totalidad. La única prevención que se puede llevar a cabo es controlar el nivel de yodo de nuestra dieta, y adecuarlo a la cantidad recomendada. Tipos Hipotiroidismo primario: La glándula no funciona correctamente y puede aparecer bocio, que es el aumento anormal de la glándula. Es el hipotiroidismo más habitual. Hipotiroidismo secundario: La glándula no presenta problemas, pero la hipófisis no produce la hormona estimuladora de tiroides, lo que supone que la glándula no produzca hormonas. Hipotiroidismo terciario: Afecta al hipotálamo, una región del cerebro encargada de la conducta, que deja de producir una hormona llamada tirotropina. Esta hormona es la que estimula la hipófisis, por lo que al no producirse provoca una reacción en cadena que anula tanto la hipófisis como a la glándula tiroidea. Diagnóstico: Se realiza un análisis de sangre para medir el nivel de la hormona estimuladora del tiroides, llamada TSH, y de tiroxina. Igualmente, se hacen exámenes para comprobar los niveles de colesterol, del conteo sanguíneo (hemograma), de enzimas hepáticas, de prolactina y de sodio. Tratamientos: De forma general se usa un tratamiento con levotiroxina, que se administra por vía oral en forma de pastilla.

Imagen ilustrativa



Hipotiroidismo: Qué es, causas, tipos, diagnóstico, prevención y tratamiento

