Una mirada local al debate sobre el aborto

A partir del anunciado tratamiento que le daría al tema el Congreso de la Nación, La Auténtica Defensa consultó a diferentes sectores y representantes de la sociedad campanense para conocer sus opiniones y contar con una amplia visión al respecto. El debate por el aborto escaló a la cima de la agenda pública nacional. El presidente Mauricio Macri habilitó a sus legisladores tratar la despenalización en el Congreso, lo que de inmediato desató opiniones y campañas tanto favor como en contra. Es cierto: no es una discusión nueva. El movimiento de mujeres viene levantando hace tiempo consignas que reclaman el libre derecho de decisión sobre sus cuerpo. Pero el tema también guarda otras aristas por donde se lo puede abordar. En Argentina, desde 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, una alianza federal formada por movimientos de mujeres, políticos y sociales, intenta llevar el debate al Parlamento. Desde entonces, presentó seis veces el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados. Llegó a tener la firma de 60 legisladores de los distintos partidos políticos, pero nunca llegó al recinto. El aborto es legal en paises como Estados Unidos, Canadá, Francia, Paises Bajos, Cuba, Rusia, Australia, Sudáfrica y Uruguay, entre otros. En nuestra país está aprobado solo para casos particulares, como una violación. Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina y en los países del tercer mundo. No pasa lo mismo en el mundo desarrollado, donde el aborto es legal y seguro. Frente al debate instalado, La Auténtica Defensa consultó a distintos referentes locales: funcionarios, concejales, militantes políticos, trabajadores sociales e integrantes del clero. También fueron contactados el Círculo Médico y el Colegio de Abogados, que a través de sus presidentes declinaron la invitación a participar. Por cuestiones de espacio, se trata solo de un extracto de sus opiniones acerca de un tema amplio y profundo. Uno que vuelve a poner a prueba la capacidad de generar consensos que tiene nuestra democracia.

DÍAS ATRÁS, ORGANIZACIONES FEMINISTAS, SOCIALES Y POLÍTICAS RECLAMARON EN FORMA MASIVA FRENTE AL CONGRESO DE LA NACIÓN, QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES TRATARÍA LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO. Alejandra Arias - Mala Junta/Patria Grande Muchas veces escuchamos la mal formulada pregunta si se está a favor del aborto. No, estamos a favor de la despenalización del aborto, por ese motivo una de las consignas que propugnamos es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La despenalización del aborto no implica ni la obligación de abortar ni que vaya a aumentar el número de abortos que ya se practican de forma clandestina. Despenalizar el aborto significa priorizar la vida y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestro futuro. El verdadero debate no es si se debe abortar o no, sino si tenemos el derecho a decidirlo. El aborto existe y seguirá existiendo, independientemente de que el Estado lo permita o no. Entonces, la pregunta debería ser si necesario legitimar una práctica que ya existe. La respuesta es sí, porque no sólo nos vemos obligadas a abortar en condiciones de dudosa salubridad, sino que además debemos cargar con el peso de estar cometiendo un acto ilegal. Cecilia Acciardi - directora de Salud Comunitaria Estoy a favor de que se discuta el tema en el Congreso, de manera seria y responsable. Despenalizar el aborto no significa dejar de trabajar para la prevención de embarazos no deseados sino garantizar la equidad en el acceso a la salud. La prevención es la mejor herramienta y, como sistema de salud, tenemos que seguir buscando estrategias para que algo totalmente evitable esté al alcance de todos, de manera eficaz y que no ponga a las mujeres en situaciones límites. Romina Buzzini - concejal Cambiemos Lo fundamental, y que celebramos desde la UCR, es que se dé el debate. La despenalización del aborto no es un tema nuevo para los que tenemos ciertos años de militancia y sobre todo para las agrupaciones feministas. No hay una opinión unánime dentro de ningún partido: dentro de la UCR, se instó a que cada legislador se exprese desde un lugar abierto y no desde concepciones personales, donde se entienda que nuestro país es laico y que aquella mujer que toma la decisión de no seguir con su embarazo, debe poder hacerlo en condiciones de salud óptimas. Es un derecho y una lucha de todos, mujeres y hombres, porque tiene que ver con la calidad de vida y una política de salud. Soledad Calle concejal PJ/Unidad Ciudadana Es un asunto de salud pública, en nuestro país se practican alrededor de 500.000 abortos clandestinos al año y es la principal causa de mortalidad materna. Debemos confrontar con la doble vara moral que condena a las mujeres pobres y oculta el comportamiento de aquellas que pueden pagarlo. También debemos dejar de lado falsas dicotomías, despojarnos de conceptos ideológicos o de fe, estar a favor de la vida es estar en contra del aborto clandestino e inseguro. Algunos, incluso compañeros y compañeras, plantean que no es momento de tratar este tema. El movimiento de mujeres logró instalar este debate entre un conjunto de otras demandas. ¿Si no es ahora, cuándo? Debemos garantizar el derecho a la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo, y legislar la despenalización del aborto para vivir en un país más justo y menos hipócrita. Luis Chesini - concejal PJ/Unidad Ciudadana Estoy de acuerdo con que este debate se instale en la opinión pública y en el Congreso Nacional, ya que es un tema pendiente en nuestra sociedad. Personalmente, creo que hay que fortalecer los mecanismos de educación sexual para prevenir embarazos no deseados. Atravesado por mi formación y mis creencias, defiendo proteger la vida desde el momento de la concepción y por eso no me expreso a favor del aborto. Tampoco quiero ser cómplice de la hipocresía de hacer como que aquí no pasa nada cuando muchas mujeres pobres mueren en esta práctica. Voy a seguir con atención los debates y voy a respetar la decisión de las mayorías, a sabiendas que nadie puede imponer las decisiones o creencias de su fuero intimo a los demás. Marco Colella - concejal Frente Renovador No estoy a favor del aborto, pero sí del derecho de abortar. Hoy en Argentina, las estadísticas hablan de que hay más de 500 mil abortos anuales. En Campana hay lugares donde se práctica el aborto. Es un derecho del que las mujeres están privadas y es causal de muchísimas muertes. La posibilidad de abortar en condiciones seguras y dignas está reducida a la gente de poder adquisitivo. Las personas de menores recursos lo hacen en las condiciones que pueden, poniendo en riesgo su salud. Eso cambia cuando el aborto no es punible. No es una experiencia agradable abortar, genera una carga psicológica a superar. Por eso, el debate tiene que venir acompañado de distintas medidas, como seguimiento profesional, distribución de métodos anticonceptivos efectivos y educación sexual integral. Miriam Cazenave - concejal Cambiemos Soy madre enamorada de 3 hijos, son lo mejor que me pasó en la vida. Nunca aborté y jamás abortaría. Pero hay mujeres que sí lo hacen. Hoy en la Argentina, y a pesar de ser ilegal, muchísimas mujeres han abortado o evalúan la posibilidad. Aquellas mujeres que tienen una situación socioeconómica buena, irán a hacerlo en clínicas que cumplan todas las condiciones. Aquellas mujeres que no acceden a las buenas clínicas, abortarán de manera casera e insegura. Muchas de ellas morirán desangradas o producto de una infección. Este es el motivo por el cual apoyo el aborto legal, gratuito y seguro. Porque no quiero ninguna mujer muerta más por no tener el dinero necesario. Carlos Cazador - concejal Cambiemos Apoyo la despenalización del aborto, aunque considero que se debe tener siempre como último recurso. Creo que la educación sexual de las nuevas generaciones es fundamental y un deber impostergable del Estado. Una formación integral en ese sentido no solo previene la realización de abortos en situaciones de embarazos no deseados, sino también la transmisión de enfermedades. Como argentinos, bonaerenses e incluso vecinos, nos debemos un debate más amplio del que plantea "aborto sí / aborto no". A nivel local, es una discusión que debe darse también en el HCD, proponiendo y elaborando políticas públicas para acompañar a las mujeres y los jóvenes siempre por el camino de la vida y sus derechos. Rosa Funes - concejal UV Más Campana Hoy existe una ley que impone un castigo al aborto. No obstante, somos una sociedad que no brinda la formación ni facilita en forma general el acceso gratuito a métodos preventivos de embarazo. Hay que centrarse en el foco del problema: evitar que la mujer se encuentre en situación de tener que tomar la decisión de abortar. Una reforma legal sobre el aborto debe contener mayor flexibilidad, ser gradual, dando facultades a los jueces, que deberán estar asistidos de médicos y psicólogos, para resolver según las circunstancias del caso. También deben incluirse muchos atenuantes. En la ciencia se discute si la vida comienza recién cuando hay sistema nervioso central, y esta tesis se aplica por la Justicia cuando se autoriza la eutanasia. Sea que se piense que hay vida o no, siempre estamos ante un proyecto de vida que se debe cuidar; y además, también se debe proteger a la mujer. Giovanni Guarino - párroco Rogacionistas Es imposible abordar un tema tan sensible y complejo como el del aborto sin hacer una aclaración previa: no se trata de juzgar, sino de reflexionar sabiendo que hay un profundo trasfondo de sufrimiento. Pensado desde la ontología, mamá, papá e hijo son tres seres iguales en tanto categoría humana. Desde esta perspectiva, interrumpir un embarazo es irrumpir violentamente en la vida de un tercero. Y lo paradójico es que la ciencia cada vez más hace avances e investigaciones para el cuidado pre-natal, reconociendo tácitamente que "la otra vida" está en el seno materno. Por eso la Iglesia insiste en valorar esa vida nueva. El debate sobre el aborto no puede prescindir de un reconocimiento: la educación sexual es, en general, deficiente. Probablemente lo que falte sea una educación que no remita la información solamente a la dimensión genital sino a la afectiva, para que así la alegría de celebrar la vida sea en el marco de respeto y plenitud. Silvia López - inspectora jefe distrital El tema del aborto tiene que desarrollarse en el marco de una mirada integral sobre la educación sexual. Hay una ley que está bastante elaborada, pero que necesita profundizarse y que se fortalezca la relación familia-escuela. Sobre el aborto particular, hay una ley ya vigente para casos específicos. Por otro lado, es importante remarcar que ninguna mujer después de un aborto está bien, y que cuando toma la decisión de hacerlo es por situaciones diferentes y particulares. Entonces sería muy importante trabajar la nueva ley en el marco de un debate amplio y que le legislación que surja implique equipos interdi-sciplinarios donde no solamente se trabajen las prácticas del aborto sino cómo la mujer puede transitar el después. En las escuelas de nuestra ciudad tenemos un equipo de consejería en salud reproductiva: cada quince días ginecólogas visitan escuelas para abordar a cada adolescente. Laura Massa - Coordinadora de carrera Trabajo Social UNLu Estoy a favor de la despenalización y legalización del aborto fundamentalmente por dos razones. La primera es que hay que reconocer que el cuerpo de la mujer es suyo y es ella quién decide cómo cuándo y con quién tener (o no) hijos. Por supuesto para ello se requiere de educación sexual integral, la oferta de anticonceptivos adecuados y la garantía de la realización de un aborto seguro y legal. El incumplimiento de estas cuestiones radica en que está fuertemente arraigada en nuestra sociedad la desigualdad de género. La segunda razón es que el aborto existe, ha existido siempre y seguirá existiendo; independientemente de que sea legal o ilegal. La discusión es que la clandestinidad e insalubridad en la que se practica el aborto influyen sobre las cifras de morbimortalidad materna. Por otro lado, un aporte que puede realizar la universidad a este debate está vinculado a que si se favorece una currícula que se ancla en procesos de formación orientados a la concreción de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y sexuales, existirán profesionales que van a realizar intervenciones que garantizan la autonomía de las mujeres. Victoria Paz - trabajadora social Hay una diferencia entre despenalización y la legalización del aborto. Yo estoy a favor de ambas, porque en Argentina entre 50 y 70 mujeres mueren por año al practicarlo, y cerca de 55 mil terminan atendiéndose luego en un hospital. Soy creyente, pero me parece que es un tema que debe ser regulado por el Estado. La ley que penaliza el aborto es de 1925, cuando todavía no votaban las mujeres. Si no se acompaña los procesos de transformación, nos quedamos atrás hasta en algo muy perverso. Por otra parte, hay una comprobación científica que hasta la semana 12 de embarazo no hay referencias cerebrales. ¿Qué pasa cuando ese hijo ya nacido, a la edad que sea, tiene una muerte cerebral y se tiene que tomar la decisión de desconectarlo de los equipos que lo sustentan vivo? Hay que trasladar esa forma de pensar a lo que sucede en esas semanas iniciales. El debate es político, pero se tiene que debatir con los fundamentos. Ariel Pérez - párroco Catedral Santa Florentina Más allá de ser un hombre de la Iglesia, mi pensamiento respecto al tema del aborto consiste en sacarlo del campo de la discusión religiosa, porque considero que, al tratarse del origen de la vida, la problemática debe discutirse en el campo científico, desde la filosofía, la medicina, la psicología y la psiquiatría. No hay un solo enfoque. Lo peor que podemos hacer los que tenemos la fe en Cristo es reducir el aborto a un tema meramente religioso, a pesar de creer que la vida es un regalo de Dios. Por otro lado, quiero reivindicar el pensamiento de la Iglesia, que antes de ser cometido el aborto es, como buena madre, exigente, no lo quiere y aconseja no hacerlo. Pero una vez que la persona lo comete, se vuelve comprensiva, contenedora y misericordiosa. Si leemos el Síndrome Post-Aborto, entendemos el drama que no solo es la pérdida de la vida por nacer sino la mochila que le cargamos a la madre, una muy difícil de llevar. Brenda Reymundo - PTS La lucha de años del movimiento de mujeres logró instalar en la agenda nacional este debate. Los abortos que se practican en clandestinidad, y que generan la muerte de 300 mujeres pobres al año, son un grave problema de salud pública. Esta lucha está ligada a una exigencia que es integral: la de educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, casualmente los sectores que se oponen a la legalización, son los que en provincias como Salta (con importante injerencia de la jerarquía de la Iglesia Católica) se oponen al acceso masivo a una educación sexual integral. Salvo al Frente de Izquierda, el proyecto divide a casi todas las fuerzas con representación en la Cámara de Diputados, por eso tardan tanto en decir como votarán. ¡Sabemos que nunca nadie nos regaló nada! Para conquistar este reclamo histórico en el Congreso, este 8 de marzo tenemos que salir a ganar las calles de todo el país. Analía Reynoso - Partido Obrero Desde el Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero nos parece importante destacar la intensión distraccionista por parte del gobierno de Macri respecto al aborto, cuando está más que claro que el mismo no tiene ninguna intención de avanzar en la legalización. Para nosotras no se trata de discutir "aborto si/aborto no"; es discutir "aborto legal/aborto ilegal". Partimos de que el aborto existe independientemente de que estemos o no de acuerdo. Sabemos que mueren cientos de mujeres al año por realizarse abortos en condiciones de insalubridad mientras una amplia mayoría los realiza sin que nadie se entere. En este sentido, la legalización evitará la muerte de cientos de mujeres que justamente son las mujeres pobres. Ante esto, proponemos educación sexual científica para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Carina Luz Scaramozzino - psicoanalista El aborto es uno de los paradigmas de nuestra civilización pensada como proceso. Hay que partir desde la incidencia en la subjetividad femenina y hablar de la experiencia de las mujeres que atraviesan esa situación: una de pérdida, de padecimientos, en la que surgen fantasmas de esterilidad, de rupturas de las parejas. Todo, sin descuidar el deseo que subyace. Es muy interesante ver que quienes se fundan en los llamados derechos humanos, defienden a ultranza los mismos perdiendo de vista a quién será eso aplicable. Hay varias tendencias a englobar esos derechos utópicos perdiendo de vista la subjetividad de las mujeres de las que se trata. Fantasear que somos dueños del cuerpo, es suponer que el cuerpo es un objeto que podemos dominar. Basta observar la incidencia de los síntomas y lo pulsional sobre el cuerpo para comprobar que tal dominación es otra utopía, ya que se instalan más allá de lo que cada uno quiera o elija y se padecen. El aborto provoca una incidencia real sobre ese cuerpo y esto tiene consecuencias. Mariela Schvartz - jefa de Gabinete del Municipio Siempre estaré a favor de la vida, pero celebro que el tema se pueda debatir por primera vez en el Congreso, ya que como sociedad nos debemos un debate maduro en el que se puedan escuchar todas las voces. Estoy convencida que es un tema que involucra a hombres y mujeres y que es fundamental seguir trabajando en la prevención como así también en el acceso a la información.

Una mirada local al debate sobre el aborto

