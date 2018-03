El regreso a clases deberá esperar: arrancan dos días de paro docente en todo el país

P U B L I C



Es para reclamar por la convocatoria a la paritaria nacional. En provincia, se suma el rechazo reiterado a la oferta salarial oficial. Baradel, de Suteba, exigió "más del 20" por ciento de incremento y clausula gatillo El comienzo de clases se verá postergado en todo el país debido al paro de 48 horas que llevarán adelante gremios docentes en reclamo de un aumento salarial acorde a sus pretenciones. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó este sábado que "para que se destrabe el conflicto" el Gobierno bonaerense tiene que "ofrecer más del 20" por ciento de aumento salarial y "cláusula gatillo". En tanto, rechazó los dichos recientes de la gobernadora María Eugenia Vidal, que había negado que los docentes estén perdiendo poder adquisitivo, tal como sostienen los sindicatos. "Lo que dice Vidal es una puesta en escena. Para no perder salario deberían aplicar la cláusula gatillo. El promedio de pérdida en el salario de los docentes en los dos últimos años de Macri es de 1600 pesos mensuales", dijo Baradel. Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que el Gobierno no ve "motivo" para un paro nacional docente porque, según consideró "no hay docentes nacionales" ya que cada provincia lleva su "negociación" y consideró que detrás de la medida de fuerza hay una "motivación política". "No vemos motivos para un paro nacional porque no hay docentes nacionales. En cada provincia se lleva una negociación distinta. Vemos una motivación política", expresó Peña, durante una conferencia de prensa que ofreció en Mendoza. El funcionario nacional opinó que "la inmensa mayoría de los docentes quiere trabajar y no entrar en este juego". El viernes, referentes sindicales locales confirmaron a LAD la adhesión de sus seccionales a la huelga y cuestionaron el "ataque" de Vidal a los maestros y la educación. En ese sentido, manifestaron que están trabajando para coordinar acciones durante los días de protesta, las cuales podrían incluir volanteadas y concentraciones en lugares públicos para visibilizar su reclamo entre la comunidad.

AYER UN CARTEL SOBRE LA REJA DEL JARDIN DE INFANTES 901 COMUNICABA LA MEDIDA DE FUERZA TOMADA POR LOS GREMIOS DOCENTES PARA LUNES Y MARTES, QUE IMPIDE EL NORMAL COMIENZO DEL CICLO ESCOLAR 2018

#Dato El Jardín 901 ya confirma que ni lunes ni martes habrá clases #clases pic.twitter.com/FoJrBfkCcX — Magui Felizia (@mawifelizia) 3 de marzo de 2018

El regreso a clases deberá esperar: arrancan dos días de paro docente en todo el país

