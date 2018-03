Pachamama es un pulmón de cultura autogestiva, un oasis de utopía comunitaria en pleno casco céntrico. Desde hace ya 8 años, vive para fogonear desde sus bases el arte y las expresiones alternativas que florecen en la ciudad.

La UNESCO declara sobre la importancia de los centros culturales en su página web: "Actúan como elementos vehiculares en la transmisión de la identidad, aspecto éste esencial en la difusión y promoción de la diversidad cultural".

Pachamama funciona a base de donaciones, pero no sólo materiales. También, y por encima de todo, atesora donaciones de tiempo, de cariño, de trabajo. El espacio le muestra a la ciudad hace 8 años que las cosas se pueden encarar de forma diferente, con otra lógica. Toda ayuda es bienvenida: Pintar una pared, sumar una silla que sobra en casa o simplemente aportar comprando en el buffet. "Nadie de los que viene se siente ajeno, aunque no participe de forma activa. "La Pacha" es como una casa, se cuida entre todos", me cuenta Romina Juárez (35).

"Si toda sociedad es una sociedad moral, es necesario en la modernidad alentar los lugares donde se fomenta la cooperación y el individuo se fortifica. Es necesario que existan estos lazos porque no debemos olvidarnos que la vida individual nace de la vida colectiva, y no al revés", nos supo advertir Durkheim. Es innegable que espacios que fomentan los valores que promulga "La Pacha" son beneficiosos para el bienestar de una ciudad: "No queda más que laburar para uno mismo y generar los espacios que necesita. Los que te venden soluciones suelen ser pescado podrido", resuelve Juan Espinoza (30).

La lógica de la ganancia se pliega a una iniciativa superadora. Pachamama surge de la demanda de un sector de la población que necesitaba expresarse, encontrarse e identificarse. Ubicado en Jean Jaures 724, es un centro cultural que funciona nada más y nada menos que por propia autogestión y la colaboración desinteresada de quienes la disfrutan.

La antigua casa de Jean Jaures forma parte intrínseca de la cultura de la ciudad desde sus inicios. Cuentan las paredes que la casona supo ser lugar de encuentro de los tangueros de principio de siglo, entre ellos los hermanos Expósito.

También fue marco de un asesinato, historia de amoríos que terminó en un desenlace violento entre el novio, su amante y el padre. El diario supo cubrir la noticia.

Por último, fue hogar pasajero del artista local Sebastián Franco (44), quien allí dio forma junto a Virginia Papalardo (46) al monumento al tango, estructura que está ubicada en la plaza Eduardo Costa.

En sus pasillos se respira libertad. En "La Pacha" cualquiera puede vestirse, pensar, escuchar y decir lo que quiera, pero siempre con respeto hacia el prójimo. Es que detrás del proyecto existe una idea genuina que es la chispa que mantiene encendido el espacio: la cultura abierta a la comunidad, una organización horizontal en la que nadie es jefe de nadie, pero todos son partícipes necesarios.

Identidad

Nos juntamos a hablar con algunos de los compañeros que mantienen activa la cotidianeidad de "La Pacha". La ronda de mate improvisada es muestra de la dinámica que maneja el espacio. Algunos aportan a la conversación lo que sienten que puede contribuir, mientras que otros sólo ceban o escuchan atentos, sin presiones o búsqueda de sobresalir. Un termo entero y docena de facturas después, tengo un panorama de la historia y funcionamiento de Pachamama.

"La cultura es el ejercicio profundo de la identidad", decía Julio Cortázar y "La pacha" tiene en claro que es una organización política, aunque no partidaria. Militando por los Derechos Humanos y no olvidando los aniversarios del golpe de estado del 24 de marzo; alojando a artistas callejeros, miembros de bandas, murgas o integrantes de organizaciones sociales; prestando el espacio para que las mujeres del colectivo feminista "La Sorora" pueda reunirse y organizarse, haciendo peñas solidarias o simplemente brindando el ejemplo de que las cosas pueden hacerse de otra forma, "La pacha" reconoce cada gesto como acto político, por insignificante que parezca: "Existe una concepción cultural, social y política", dice Cesar Senar (42) y agrega: "Entendemos la construcción del espacio democráticamente, en asamblea. Nadie lucra con Pachamama. Definirse es muy difícil. Lo fuimos construyendo a partir del recorrido que hicimos por dentro y fuera de las paredes del lugar. Un hito fue cuando el municipio nos quiso multar en el 2011 por supuestos ruidos molestos. Uno de los vecinos nos había denunciado y no aceptaba dialogar con nosotros. Nos comenzaron a mandar inspectores hasta que nos acercamos a dar la discusión en el municipio. No entramos en ninguna categoría de comercio y no hay legislación que nos contenga: somos un espacio cultural. Nosotros no hacíamos ruidos molestos, era música, hacíamos cultura. La multa significaba una fortuna para nosotros y decidimos dar una discusión política, planteando una legislación que contenga a todas las expresiones culturales como las murgas, los centros culturales o los artistas independientes. Hicimos una banca abierta. La devolución fue poco clara: desestimaron la multa, no nos llamaron nunca más ni nos mandaron inspectores. Estamos en un equilibrio legal. Esto es un problema provincial: no existe legislación que contenga a los centros culturales".

La idea que dio paso a la creación del espacio surgió en el club San Martín, donde los que luego serían fundadores de "La Pacha" habían comenzado a hacer peñas y actividades culturales. El lugar quedaba chico y no lo sentían propio, por lo que decidieron alquilar lo que es hoy la actual sede. Queda corto decir que el lugar "estaba venido a menos", dicen quienes lo vieron por primera vez. Mucho trabajo, tiempo y dinero hicieron que de a poco "La Pacha" pudiese convertirse en el lugar que soñaban. La primera actividad cultural, una peña para reunir dinero y seguir desarrollando el espacio, se dio un 25 de mayo del 2010, bicentenario argentino.

Lo extraño es que de ese grupo fundador no queda nadie, pero lo que había sido el sueño de algunos, hoy es realidad de muchos: "No queda nadie de la primera camada, son todos de la segunda o la tercera generación. Al no haber referentes, esto sigue a pesar de que alguien se vaya" dice Darío Paiva (44). Romina agrega "Es muy importante que La Pacha sea a pesar de uno. El lugar se sigue sosteniendo, las energías se renuevan" y Juan sintetiza: "todos son importantes pero nadie es fundamental".

Contracultura y horizontalidad

La contracultura es, probablemente, tan antigua como la propia cultura. Esto se puede simplificar con el hecho de reconocer la variedad de posiciones respecto a temas en específico, donde la contracultura se propone discutir con el discurso hegemónico. En esa línea, se puede reconocer a "La Pacha" como un espacio de referencia: "No queremos expresar la cultura dominante, si no la que nace de abajo, de el pueblo. No queremos replicar la cultura de los dominadores, sino de los iguales", dice César y agrega: "Nos enseñan desde el primer momento que necesitamos alguien que nos domine, nos mande porque es práctico, porque es lo que funciona. Nosotros rompemos con eso". Juan suma lo suyo: "La horizontalidad saca todo más a la superficie. El mensaje que da la Pachamama es importante, fomenta que la experiencia se replique. En Zárate armaron una biblioteca popular unos chicos que hace algunos años venían a tocar acá y nos piden consejos porque tienen al espacio de espejo".

La horizontalidad en la organización de un lugar es tan democrática como difícil. Coni Devera (37), quien está participando desde hace poco en el día a día del espacio y tuvo experiencias en construcciones populares en otras ciudades, lo subraya: "Vivo en Escobar y antes de conocer "La Pacha" todos me la nombraban como un ejemplo, que les costaba seguir. La organización horizontal, la circulación de sus miembros, y la constancia del trabajo no se logra en todos lados: se suele generar un juego de poder y jerarquías que no está bueno".

"Hubo pelas y momentos difíciles, donde la plata faltaba y la pasamos fulero", aclara Romina, "pero pudimos sacarla adelante entre todos". En ese mismo sentido, Cesar declara: "Somos un espacio autogestivo, independiente y autónomo, esas palabras las hemos resignificando constantemente para definirnos" y Darío finaliza: "podemos llevar nuestras vidas de forma diferente, pero acá acordamos".

Una noche en La Pacha

El filósofo y ensayista alemán Walter Benjamin se preguntaba: "¿Qué valor tiene toda la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella?" Damián Carneiro (36) me cuenta con orgullo que el próximo mes y medio todos los fines de semana están reservados para eventos y fechas: "Acá es el único lugar donde no hay patovicas ni peleas", dice Juan, quien también tiene una banda, "Los Monos Negros".

Otra razón podrá ser que el espacio respeta al artista y no lo exprime, más bien le ofrece un lugar donde expresarse. De hecho, "La Pacha" es uno de los pocos que brinda sonido gratuito y no le cobra a las bandas. Más bien, se nutre de ellas.

Estos factores la hacen uno de los lugares predilectos para los artistas locales y de la región. La versatilidad de propuestas es amplia, sólo basta visitar su página de Facebook para comprobarlo: ferias americanas, tango, folklore, cine popular, punk.

Unos sábados atrás fui a ver a "No Manhattan" y "Lemon Flaa", bandas de la ciudad. Antes del show, los músicos se habían juntado a comer en la parrilla brindada por el espacio y cuando llego se estaban preparando para empezar a tocar. Cobraban entrada, pero el dinero estaba destinado a una causa solidaria. Las bandas tocaron hasta las 2 AM, horario acordado con los vecinos para apagar los amplificadores y relajar. La noche continuó, la barra vendió comida y bebida hasta agotar stock. Se puede decir que ese sábado el espacio fue un "éxito comercial". Claro que todo ese dinero recaudado en la barra será para gestionar los gastos y la manutención.

Los ambientes del lugar se combinan: por un lado está el corredor, donde uno se puede sentar relajado a tomar algo con un amigo bajo la luz tenue de las guirnaldas, luego la habitación, amplia y refaccionada, donde la música vibra a través de los instrumentos y por último el fondo, más íntimo, el cual toma vida cuando los eventos se realizan al aire libre. Sus paredes tienen pequeños mensajes encubiertos, frases que sirven de alarma para seguir despertando y motivando amor por el lugar. Uno de esos mensajes decía: "Si ves una actividad, es tuya". Tal vez eso resuma el espíritu del espacio, donde más que deberes impuestos, uno es responsable de sus actos. "Sin dudas no soy el mismo del que fui cuando me acerqué y el espacio tiene mucho que ver. Todos fuimos creciendo en la construcción colectiva", confiesa César.

En tiempos de todos contra todos, como dice Fito, es difícil, por no decir imposible, encontrar lugares en la ciudad donde el motor de deseo sea el bien del otro. El colectivo Pachamama trasciende categorías, legislaciones e individuos. Seguramente también trascienda esta nota, cuyo único objetivo es intentar mostrar la importancia que tiene el espacio en la zona para poder romper algunos pre-juicios que atraviesan gratuita e indolentemente el sentido común.



Taller de Cajón Peruano, una de las tantas actividades que transcurren entre las paredes de "La Pacha"





EL FENÓMENO PACHA EN OTRAS CIUDADES

La Plata posee unos 60 espacios similares a Pachamama que recorren temáticas particulares como las artes plásticas, teatro y música, mientras que otros están fusionados y además presentan variedad de propuestas como yoga y danza. Dada la cantidad de espacios y de los años en actividad, dentro de poco se abrirá un registro público para que estos espacios anotados reciban asesoramiento contable y administrativo. También se otorgarán subsidios según la cantidad de horas de actividades , se contemplarán cupos para becas y se priorizará a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y del PROG.R.ES.AR.

Otro caso es el de la Municipalidad de San Fernando que, con 12 establecimientos municipales y cerca de 30 locales particulares que se dedican a actividades culturales, posee una ordenanza que "categoriza específicamente a los Centros Culturales con su propio nomenclador, los habilita y los protege para que puedan ejercer sus actividades normalmente", según manifiestan desde el distrito. Esta legislación permite que los locales en donde se brindan espectáculos o se enseñan rubros culturales "estén exentos de tasas municipales de habilitación, publicidad y seguridad e higiene".

Pese a las problemáticas comunes, hay municipios que consideran a los centros culturales no solo como espacios para la expansión de la cultura independiente, sino más bien como una oportunidad y un beneficio para los vecinos. Tal vez nuestra localidad obtendría grandes ventajas a largo plazo si se decidiera invertir y legislar en lo que respecta a la cultura local, donde expresiones de violencia o soledad dan paso a encuentros y aprendizajes.