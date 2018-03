El Dr. Carlos Legna Verna brindó el último jueves una charla sobre Desarrollo Económico en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). A diferencia de la "rigurosidad" de la economía académica tradicional, se trató de un análisis permeable que dio lugar al debate y planteo de interrogantes. El pasado jueves compartimos una charla con el Dr. Carlos Legna Verna, organizada por Amagi y la Universidad de Luján. De notable trayectoria, Licenciado en Economía, profesor y asesor en gestión pública durante varios años, Legna Verna es continuador de las ideas de los primeros teóricos del pensamiento económico latinoamericano, los integrantes de la CEPAL (Comisión Económica para America Latina y el Caribe) fundada a fines de los años 40, y estudioso de las investigaciones sobre Desarrollo Económico del reconocido economista indio Amartya Sen de divulgación durante la década del 80. Esta presentación es sintética, pero refleja el tipo de abordaje que presenciamos: un análisis permeable, a diferencia de la "rigurosidad" de la economía académica tradicional, que dio lugar al debate y planteos de interrogantes. El análisis de Verna comenzó con la pregunta "¿Qué es el Desarrollo Económico?" para diferenciar dos visiones sobre el tema y, por ende, dos ejes de propuestas de políticas públicas. El enfoque tradicional (demasiado arquetípico y con escasos representantes en el campo teórico hoy día) asimila el desarrollo con el crecimiento económico, de modo que la producción de más mercancías necesariamente conlleva al desarrollo por un efecto derrame. Por más que resulte obvio que el crecimiento económico no implica por sí solo una mayor cultura de la población, mejora de la calidad de vida, reducción de inequidades, ampliación de servicios de sanidad o educación brindados por el Estado, todos ellos aspectos vinculados al desarrollo; a la hora de diagramar políticas públicas el aumento de los ingresos o de la producción de un país es de las primeras propuestas lanzadas en la mesa. Pero el Desarrollo Económico es un asunto de mediano plazo e implica complementar las políticas de expansión del producto con otras que "mejoren el bienestar o la felicidad de las personas", como aclara Verna. Mientras que los pensadores de la CEPAL asociaban la idea de Desarrollo Ecónomico con la de "cambio estructural"; es decir, un proceso que no sólo implica crecimiento sino un cambio en las condiciones (y principalmente los obstáculos) estructurales que enfrenta una economía, por ejemplo, la ampliación del tejido industrial local, la mejora del perfil exportador del país, reducción de la pobreza y la heterogeneidad distributiva y el desarrollo de innovaciones tecnológicas, el pensamiento de Amartya Sen (gestado a comienzos de los años 70) es un enfoque centrado en las personas, en el individuo. Y en una noción particular del concepto de Libertad. Según nos contaba el jueves Verna, la búsqueda de la libertad es una característica esencial del ser humano, tanto como el alcance de la felicidad, aunque sea esta una sensación efímera. Y si bien una visión pro-capitalismo o parcial puede proclamar la idea de que hay una correlación directa y proporcional entre riqueza y felicidad, otro tipo de interpretaciones así como los trabajos de investigación empíricos presentados por Verna sugieren que a partir de cierto umbral de riqueza de un país las poblaciones son menos felices (como en Japón, Estados Unidos y Noruega) a diferencia de lo observado en países más pobres (como Colombia). Existen otro tipo de factores que hacen a la felicidad de las personas y no se vinculan con lo utilitario o material; por ejemplo, la sociabilidad y tener proyectos. En ese sentido, Verna distinguió tres conceptos de felicidad. El primero, basado en las ideas libertarias o meritocráticas como se conoce hoy día, supone una moral individual o de independencia del ser humano respecto al conjunto; es la hipótesis dominante en el sistema capitalista como lo conocemos y que funciona bajo la ficción de que la felicidad o el logro de las metas propias está al alcance de cualquier individuo que se lo proponga, independiente del medio o lugar que habite. Verna asoció esta concepción a las clases medias altas de Estados Unidos. El segundo, que el profesor identificó con los modelos asiáticos de desarrollo, supone una interdependencia de la felicidad individual con las decisiones que toman los otros con quiénes me relaciono. Y el tercero, que también aplica al modelo contemporáneo, pone énfasis en el malestar y angustia que genera el aumento de las opciones de elección con el avance del capitalismo. La noción de libertad se encuentra en el centro del debate. ¿Todos podemos hacer exactamente lo que deseamos bajo este sistema, libre de restricciones y oferente de múltiples de oportunidades? El pensamiento de Carlos Legna Verna y Amartya Sen propone un giro a las visiones liberales más elementales y está basado en una idea de libertad sartreana, que puede resumirse en la famosa frase "libertad es lo que haces con lo que te han hecho"; la denominan libertad real o positiva. En la teoría de Amartya Sen son fundamentales dos conceptos: el primero es el de funcionamiento, que es aquello que somos y que hacemos (por ejemplo ser un deportista, un médico, un cocinero); y el segundo y fundamental es el de capacidades, que es aquello que podemos hacer, y que depende de condiciones internas y externas. El enfoque de capacidades le valió al economista indio el premio Nobel en 1998, ya que instó a incorporar estas capacidades (reales de las personas para hacer algo) a los Indicadores de Desarrollo Económico discutidos a nivel internacional. Algunas de las capacidades más importantes definidas por Sen son las de evitar la muerte prematura, estar sanos y bien alimentados, bien vestidos para la sociedad en la que vivimos, el poder desplazarnos libremente, tener libertad de elección sexual, autonomía de pensamiento y práctica política. Lejos de los albores del pensamiento económico pionero y liberal, situados en una época donde el capitalismo conquistó ya todos los resquicios de la humanidad y aparece como irrevocable, resurge la necesidad de redefinir el concepto de libertad según discuten varios filósofos y economistas contemporáneos. Entre los escritos más audaces divulgados recientemente se encuentra el libro Psicopolítica del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Con una narrativa muy accesible el autor plantea el perfecto engarce que produce el sistema capitalista actual (basado en la producción de información y no de mercancías, anclado en la acumulación financiera, inmaterial) con la psiquis humana, caracterizada por la búsqueda de libertad. Hoy día la libertad de poder hacer es un imperativo que genera más coacciones que el disciplinario deber de épocas pasadas, según sostiene Chul-Han. El sometimiento a una ética de la productividad y el éxito explota los cerebros y sentimientos humanos con mayor intensidad que en las sociedades tradicionales con clases sociales bien diferenciadas. El sujeto neoliberal somos todos, dice Chul-Han: el sujeto de rendimiento, el empresario de uno mismo. Eso implica someter a la libertad, explotarla al máximo. Explica, sin embargo, que ser libres significa estar entre amigos y es fundamentalmente una palabra relacional, es decir opuesta a la individualización, consagración personal o aislamiento a los que nos lleva el sistema en el que vivimos.

CARLOS LEGNA VERNA ES PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD LA LAGUNA, EN ESPAÑA; DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNIVERSIDAD PIERRE MENDÈS FRANCE DE GRENOBLE, FRANCIA; Y LICENCIADO EN ECONOMÍA POR LA UBA. Mara Pedrazzoli / Especial para La Auténtica Defensa #Ahora Carlos Legna Verna dando una conferencia sobre el Desarrollo en la Unlu pic.twitter.com/VfSB3DKuLi — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 1 de marzo de 2018

¿Qué es el Desarrollo?

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: