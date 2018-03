La basura: un tesoro al alcance de la mano

Julio N. Carreras

Cuando China anunció que prohibiría las importaciones de chatarra de plástico y de otros tipos de materiales reciclables de basura extranjera para fines del año pasado, dio lugar al surgimiento de infinidad de críticas por parte de los gigantes que utilizan mundialmente los productos resultantes del reciclaje. Las palabras más usadas para definir los resultados de esta medida fueron "catastrófica y devastadora". A su vez, la mayoría de estos países, son los principales productores de desechos, los que seguirán siendo acumulados en los depósitos de chatarra de todos los países desarrollados. Y también en los de que no lo son, ya que todos conforman el universo económico mundial. Es cada vez más evidente que si no se reciclan los cientos de miles de toneladas que diariamente botamos como "inútil" en la mayoría de los actos de nuestra vida cotidiana, el ya maltratado medio ambiente se degradará de manera más acelerada aún. Según funcionarios chinos, la decisión fue tomada para proteger el medio ambiente y la salud pública de su país. "Encontramos grandes cantidades de desechos sucios e incluso peligrosos mezclados en los sólidos que se pueden usar como materias primas", dijo el Ministerio de Protección Ambiental de China. "Para proteger los intereses ambientales de China y la salud de la gente, ajustamos urgentemente la lista de residuos sólidos importados y prohibimos la importaciónde desechos sólidos que están altamente contaminados", manifestó. Esta alarma surgió principalmente porque China absorve la mayor cantidad de exportaciones para reciclaje no solo de Estados Unidos, sino también de la mayor cantidad de países consumidores de los envases y demás productos que se comercializan utilizando materia prima que genera el producto a reciclar. Quienes se pusieron a la vanguardia en la consideración del problema fueron el Instituto de Industrias de Reciclaje de Chatarra de Washington y la Oficina de Reciclaje Internacional de Bruselas. Los grandes exportadores de chatarra plástica convirtieron el incipiente problema en una fuente de creación de nuevas industrias, puestos de trabajo, y transformaron esa capacidad exportadora en capacidad productiva. Además, en lugar de chatarra pasaron a exportar productos terminados, disminuyendo también, la importación de esos productos que ahora se fabrican localmente. "Lo veo como una oportunidad para fortalecer la industria nacional", dijo uno de los más importantes CEO de la Asociación de Recicladores de Plásticos, Steve Alexander, tomando lo sucedido como una oportunidad para los países que son grandes productores de chatarra plástica y a su vez pueden instalar las industrias necesarias para reciclarla. Alexander agregó que la prohibición podría crear oportunidades para recicladores, reconociendo que se podría estar viendo la situación a través de "gafas de color rosa", o diciéndolo a nuestro modo, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tan errado no estaba: las exportaciones estadounidenses de botellas de plástico a reciclar han disminuido en los últimos años. ¿Acaso los americanos dejaron de tomar jugos y gaseosas y comer viandas? No. Sólo comenzaron a reciclar la chatarra que generan, y a producir sus propios envases y todos los productos derivados de la industria de reciclaje. Al reducir China su participación en el mercado del reciclaje de chatarra plástica (por ejemplo el PET) hizo surgir la oportunidad de aumentar la industria nacional con un producto exportable que, no obstante, ya se está realizando en nuestro mercado, y se puede multiplicar, pues tenemos la suficiente materia prima como para llegar a convertirnos en exportadores de productos reciclados. ¿No podría esto ser una oportunidad de fortalecer una industria alternativa para la cual somos productores de la materia prima necesaria? Existe la oportunidad de invertir, crear fuentes de trabajo, hay etapas que posibilitan la realización de todo tipo de inversiones para entrar en la cadena económica de la industria, que tiene a su vez verdaderas probabilidades de un futuro próspero, por las grandes necesidades del mercado que abarca un amplísimo aspecto de colocación de producción. Se tienen compradores de la producción cautivos. La basura como tal es un problema que, con la visión y las decisiones necesarias, puede transformarse en una solución. Es una industria que se retroalimenta. Si le interesa el tema, no deje de ingresar al siguiente sitio web: https://www.negociosproductivos.org/reciclaje-de-pet.html

Imagen ilustrativa, selección del editor.



La basura: un tesoro al alcance de la mano

Por Julio N. Carreras

