Realizan tareas de mejoramiento integral en el barrio Villanueva

En simultáneo, la Secretaría de Descentralización mejora las calles de tierra con RAP y realiza bacheo en caliente en las de asfalto. Además, coloca nueva luminaria. El Intendente supervisó a lo largo de la semana el avance de todos los trabajos. El Municipio viene llevando adelante un importante trabajo de mejoras en Villanueva para cambiar la fisonomía del barrio y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. "Estamos cumpliendo con un compromiso que asumimos con los vecinos de realizar mejoras que cambien el aspecto de barrio y su calidad de vida", remarcó el intendente Sebastián Abella al visitar a lo largo de la semana la zona para constatar el progreso de las tareas que lleva adelante la Secretaría de Descentralización. En forma simultánea se realiza el mejoramiento de las calles de tierra con RAP y de las de asfalto con bacheo en caliente. El asfalto recuperado ya se colocó en San Martín, Rawson, Beruti, French y Ricardo Rojas mientras que la reparación de baches con asfalto caliente se efectuó sobre la Castelli, desde Granaderos hasta Colectora, y toda la zona lindera a la plaza central del barrio. Y se reasfaltó la calle Granaderos, entre Beruti y French, que se encontraba muy deteriora y era difícil circular. "Con estas tareas vamos a facilitar el tránsito de los vecinos por el barrio porque desde ahora no van a tener que sufrir el barro ni la polvareda que genera la tierra", indicó el jefe comunal sobre los beneficios que genera la colocación de RAP. Respecto al bacheo, comentó que "se realizan con el camión que adquirimos hace algunos meses que posee una tecnología de última generación que garantiza mejor consistencia y con mayor durabilidad". Abella también señaló que el Municipio inició gestiones ante la Provincia de Buenos Aires para asfaltar las calles Uruguay y Maipú. El trabajo integran en Villanueva involucra además la mejora de la luminaria con la instalación de 130 nuevas columnas en reemplazo de los artefactos colgantes y el reemplazo de 30 brazos que aportarán mayor visibilidad y seguridad en el barrio. Esta obra –que ejecuta el área de Electromecánica- ya lleva un 60% de avance y alcanzó a las calles Granaderos, Castilla, O´higgins, French, Pueyrredón, Uruguay, Gavazzi. Al mismo tiempo, personal municipal realiza la limpieza de zanjas y otras tareas de mantenimiento. "Todavía tenemos por delante algunos días más para terminar con todos los trabajos por lo que le pedimos un poco de paciencia. Las máquinas van a seguir recorriendo el barrio pero no me caben dudas que después disfrutarán de las mejoras", concluyó el intendente Abella.



Abella y el secretario de descentralización recorrieron los trabajos.

OTRAS MEJORAS: #Dato Cuadrilla de Zanjeo y máquinas de Municipalidad de Campana trabajaron desde el Sábado en las calles Granaderos y Beruti, Alto Villanueva tiene ahora calles en mejores condiciones de transitabilidad, dando respuesta a los reclamos de los vecinos pic.twitter.com/3XVcr3T3uS — Daniel Trila (@dantrila) 1 de marzo de 2018 #Dato chau pozos, personal de Municipalidad de Campana hizo reparaciones con equipo de bacheo en la calle Castelli desde Colectora Sur hasta Chacabuco, mejorando la circulación en el barrio Villanueva pic.twitter.com/QWUToECVa2 — Daniel Trila (@dantrila) 27 de febrero de 2018

Realizan tareas de mejoramiento integral en el barrio Villanueva

