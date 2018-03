Alturas y Tejido Urbano

P U B L I C





Jorge Bader

El tema de las alturas de los edificios parece ser una cuestión urticante para la sociedad. De hecho cuando se inicia una obra en cualquier barrio de la ciudad se produce un corrillo de vecinos con temor por la aparición de un presente griego de varios pisos que se interpreta como una irrupción en la aparente privacidad de sus patios. Esta situación intermedia de pueblo-ciudad, nos pone en esta coyuntura. Tenemos que asumir que las zonas céntricas son el objeto preciado para los desarrolladores ya que la competencia por el espacio se da precisamente en las zonas más cercanas al centro comercial y administrativo y donde se encuentran las mejores provisiones de servicios y accesibilidad. Es decir que como todas las ciudades que crecen el destino en ese sentido es inexorable. Ahora bien, redefinir las alturas es una cuestión que va de la mano con la definición del tejido urbano. Construir más alto no es necesariamente la forma de densificar más. No quiero caer en una disquisición muy técnica pero debo hacer algunas precisiones para que se interprete la idea. El parámetro que la ley de uso del suelo fija en cuanto a la cantidad de habitantes posibles en un área, y por ende según diversos cálculos, en un terreno, es la densidad habitacional. Si ese parámetro se mantiene constante la cantidad de habitantes a ubicar en un predio, sea en altura o en planta o en cualquier criterio que se permita, por ejemplo si se pudiera ventilar correctamente hasta en un subsuelo, la cantidad de habitantes seria la misma. Mas allá de la humorada que espero se interprete, lo que quiero dejar claro es que no va a significar un aliento a la construcción civil privada la modificación necesaria de las alturas edilicias. Porque es un parámetro más de los tantos que hay que cruzar para definir la cantidad total edificable. Solo ayudara en lo que tiene que ver con la morfología de los edificios y aquí si podemos entrar en materia opinable. Es mejor una concentración en baja altura y más uso del terreno en cuanto a factor de ocupación del suelo o es mejor la concentración de plantas de edificios más pequeñas y más pisos en altura. Y este es el verdadero debate que debe darse, la cuestión de las densidades poblacio-nales, que sí, permitirían una mayor cantidad de habitantes en zonas aptas en términos de servicios y apetencia poblacional, conjuntamente con la cuestión del tejido urbano, es decir todo lo que converge al uso del suelo, sean patios, opciones de ventilación, usos de contra frentes y también, por qué no, las famosas cocheras. Las ordenanzas que están presentadas y en debate en el Concejo urbano sobre estos particulares, no contemplan este eje de discusión sino simplemente la altura que a la luz de los hechos es solo un parámetro morfológico y que de resultar aprobado solo encubre la discusión más profunda ya que la definición del tejido es una discusión de modelo de ciudad. La búsqueda del sol o la luminosidad con mayores alturas edilicias parece un recurso inevitable en ciudades cuya densificación ya está saturada y no queda más alternativa que luchar por el monopolio de un poco mas de luz. Pero en una ciudad como la nuestra donde estamos en los inicios de un crecimiento edilicio la oportunidad de pensar el tejido es inmejorable, para definir un modelo de perfil urbano que nos permita mantener ese carácter intermedio de pueblo transicional. La lectura de este problema del tejido urbano debe darse en el contexto del conocimiento real de las tipologías de terrenos que tenemos. El cuestionamiento más grande que ha tenido la ley de uso del suelo de la Provincia siempre tuvo que ver con la formulación de indicadores que aportan más a una manzana vacía que a los lotes urbanos de 8,66 o 10 metros de frente. Nuestro Código que se ha mostrado increíblemente más restrictivo que la propia ley, tampoco analiza los escenarios probables en la verdadera trama de terrenos que tenemos. Es más incurre en delirios inexplicables al proponer cocheras obligatorias en terrenos que muchas veces por su ancho real no permiten ni la circulación ni el estacionamiento a 45 grados. Eso y decir que no se construya parece ser lo mismo. Por eso si la manifestación de voluntad del ejecutivo local es alentar una reactivación de la construcción dentro de nuevos límites, la sugerencia es que se replantee el eje de la discusión obviando la concentración intelectual en el tema de las alturas y llevando el debate al modelo de desarrollo edilicio que conviene a la ciudad. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Alturas y Tejido Urbano

Por Arq. Jorge Bader

