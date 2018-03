Sustentabilidad social, ambiental y económica

Freddy Gulin

Uno de los mayores compromisos del cambio de época es la toma de conciencia sobre los temas ambientales. Se trata de uno de los puntos que más le preocupa a los científicos e investigadores y a los que tienen familiarización con las tecnologías, junto con el cambio climático y la sustentabilidad del planeta. A raíz de tomar conciencia y hasta podríamos decir de una orientación socio-cultural, los usos y costumbres, también tengan que adaptarse a una realidad que cada vez se encuentra más compleja y con pasivos ambientales que a primera vista cuesta remediar. En temas de Economía Ambiental, el camino se inclina cada vez más por la adopción de nuevas energías renovables (más baratas a largo plazo), en lugar de las actuales que son contaminantes, defectuosas y tecnológicamente arcaicas. En ese sentido, hay tres acciones a nivel local que ponen en autos estas intenciones demarcadas por: a) La Ley 27.191 de Energías Renovables, que afecta solamente a empresas e instituciones con consumos mensuales mayores a 300 KW y que se les exige que el 8% de la energía que consumen provenga de fuentes de energía renovable para fines del año 2018 y que eje porcentaje alcance el 20% para el año 2025. b) La Ley de Generación de Energía Distribuida, que reglamentara y habilitará desde el mes de marzo del año 2019 a los consumidores minoristas a instalar tecnologías de generación limpia, en sus domicilios (casas) con el fin de desalentar la contaminación y ahorrar en facturas (de luz y gas). c) La adjudicación de las licitaciones de la tercera edición del Plan RenovAR, que apunta asimismo, a la generación de energías renovables para sumarlas a la oferta eléctrica del país. Evidentemente, con estas tres acciones que se desarrollan en un universo importante y amplio, el Gobierno ha puesto en la agenda pública nacional la cuestión de la energía limpia mediante la legislación que busca promover la producción y distribución de energías alternativas como la bioenergías, la eólica, la solar (en sus versiones fotovoltáica, la térmica y concentrada), hidráulica y mareomotriz, entre otras. Si bien en el Plan RenovAr entran sólo los grandes empresarios y consumidores, es la energía distribuida la que permite descentralizar y diversificar la matriz, generando muchos espacios esenciales para hacer participar a las PyMEs, quienes ahora se encuentran con óptimas condiciones para entrar en el negocio renovable y expandirse. El sistema lineal de la economía actual, basado en la extracción, fabricación, utilización y eliminación de productos y materiales, ha alcanzado sus límites. El agotamiento de una serie de recursos naturales asoma en el horizonte. La Economía Circular aparece como un nuevo modelo económico, estrechamente vinculado al concepto de Sostenibilidad. Su objetivo es que el valor de los productos y materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible; reduciéndose al mínimo la generación de residuos y el uso de recursos. Esto se traduce además en una reducción de los costes energéticos, y una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente es estrategia principal 2020 de la Unión Europa para la generación de crecimiento y empleo. Es igualmente un objetivo medioambiental estratégico, y por ello ha sido incluido en su Plan Director de Sostenibilidad a 2020 (PDS 2020). En este sentido, se han establecido como uno de sus objetivos estratégicos el fomento de la Economía Circular, trabajando en el desarrollo de un ambicioso Plan de Gestión de Residuos para la promoción de la Economía Circular. El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. El 2014 fue el año más cálido desde que existen registros. La Tierra ha sufrido un calentamiento de 0,85ºC de media desde finales del siglo XIX, nos apunta National Geographic en su número especial del Cambio Climático de noviembre de 2015. En paralelo, unos 1.100 millones de habitantes, el 17% de la población mundial, no disponen de acceso a la electricidad. Igualmente, 2.700 millones de personas (el 38% de la población global) utilizan Biomasa tradicional para cocinar, calentarse o iluminar sus viviendas con grave riesgo para su salud. Por eso, uno de los objetivos establecidos por Naciones Unidas es lograr el acceso universal a la electricidad en 2030, una ambiciosa meta si se considera que, según las estimaciones todavía habrá en esa fecha 800 millones de personas sin acceso al suministro eléctrico, de seguir la tendencia actual. Las energías renovables han recibido un importante respaldo de la comunidad internacional con el ‘Acuerdo de París’ suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa. El acuerdo, que entrará en vigor en 2020, establece por primera vez en la historia un objetivo global vinculante, por el que los casi 200 países firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de forma que la temperatura media del planeta a final del presente siglo quede "muy por debajo" de los dos grados, (el límite por encima del cual el cambio climático tiene efectos más catastróficos) e incluso a intentar dejarlo en 1,5 grados. La transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables tendrá asimismo efectos económicos muy positivos. Según IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables), duplicar la cuota de energías renovables en el mix energético mundial hasta alcanzar el 36% en 2030 supondría un crecimiento adicional a nivel global del 1,1% ese año (equivalente a 1,3 billones de dólares), un incremento del bienestar del 3,7% y el aumento del empleo en el sector hasta más de 24 millones de personas, frente a los 9,2 millones actuales. En definitiva, crecen las garantías y las oportunidades ofrecidas por las fuentes de energía renovable y no contaminante.

