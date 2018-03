P U B L I C





Muchas son las escaleras que el hombre ha intentado hacer para llegar a Dios. Algunas son; religión, filosofía, obras, sacrificios, dinero, éxito, etc. Pero Dios ha preparado una escalera que algunos ignoran o eligen ignorar. No se precisa crear escaleras artificiales que lleven al cielo y que quieren convertir el oropel en oro. Según la Biblia, únicamente hay Un Camino o escalera que conduce al cielo. "Es Jesús" (Juan 14:6) Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. El mismo Pedro dice en (Hechos 4:12); "es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: La piedra que ustedes, los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal". ¡En ningún otro hay salvación! Dios, no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, solo Jesús, mediante el cual podamos ser salvos. La religión es la capacidad de los hombres de buscar a Dios. En cambio, el cristianismo es "la acción de Dios" para llegar al hombre. Aunque el hombre está perdido en el pecado, Dios lo busca y lo alcanza, proveyendo para él un método diferente de salvación, al cual llamamos redención. Sólo en este estado el hombre es capaz de conocer a Dios. Por esto Jesús le dijo a Pedro: que su declaración, no se lo había revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se refería a la revelación que "Jesús era el hijo de Dios", en otras palabras, ninguna persona puede conocer a Cristo, sino por revelación, Cristo deja de ser un maestro, un filósofo, un ángel, un profeta, o un religioso, cuando sabemos que Él es más que eso, es el "Hijo de Dios". La escalera que en sueños vio Jacob se hace realidad en Cristo. Si la figura tenía efectos valiosos, mucho más con Cristo que es la realidad. En el Antiguo Testamento nos dice: "Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella". En lo alto de la escalera se encontraba el Señor Dios que promete protegerlo allí en donde vaya. "Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía" (Génesis 28:12,16). La Biblia registra el caso de Esteban que murió apedreado. Mientras se disponían a ejecutarlo, el texto dice: "Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios" (Hechos 7:55). En todos los conflictos y circunstancias que nos depara la vida, por fe, se sube la escalera que lleva al cielo y que ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esta visión, espiritual, es una fuente de poder que impide caer en la trampa de los cielos artificiales que se fabrica el hombre. Tendrás un encuentro personal con Dios, cuando conozcas a Dios por ti mismo. Jacob conoció a Dios a través de sus padres, pero sólo hasta que estuvo solo con Dios llegó a conocerle de verdad, después de que le has conocido más profundamente, la persona nunca vuelve a ser igual. Hay cambios y marcas que Dios hace sobre una persona que ha tenido un encuentro con Él. Y nunca querrás volver atrás. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Escalera al cielo"

Por Luís Rodas

