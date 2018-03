Conferencia de Giorgio Bongiovanni sobre los 100 años de Fátima, Italia, 2017

"…Pero estén atentos, digo estén, me permito de decir, porque cuando vuelva, no vendrá el Cristo de la cruz, vendrá el Cristo de la justicia con la espada. La espada de la Divina Justicia que le dará su Padre es para dar la posibilidad finalmente a los justos y a los buenos de vivir en paz y entonces deberá usar esta espada contra los que desde hace dos mil años aniquilan la vida de los niños.

Jesús será el jefe del ejército y entonces ahora profetizamos que tenemos todavía la posibilidad de arrepentirnos y de ser perdonados porque cuando descenderá del cielo no habrá perdón. Recogeremos lo que hemos sembrado.

Si hemos hecho el bien recibiremos el bien, si hemos hecho un "medio" bien recibiremos un "medio" bien, si hemos sido indiferentes recibiremos indiferencia y si hemos sido malos seremos tratados como tal. La ley de causa y efecto, porque la justicia de Dios es la ley de causa y efecto. Lo que mis amigos de la religión oriental llaman "karma"…"

Público: Pregunto por la marca de la bestia, donde la Virgen dice que será el microchip, (le pide si puede decir algo al respecto)

Giorgio: Estoy de acuerdo pero en particular el microchip al cual se refiere la Virgen es este. Este es el instrumento del anticristo, lo tienen todos, yo el primero. El microchip que está dentro de este objeto, esto lo debemos usar con pinzas, estar atentos, usarlo para el bien. (El celular)

El dinero en cambio es, según los mensajes que he recibido, la sangre del anticristo, entonces cuando nosotros tocamos el dinero nuestras manos se manchan de sangre.

Esta sangre no es la sangre preciosa de Jesús, es la de Satanás, entonces nosotros lo manejamos, no vemos la hora de tenerlo en los bolsillos, no vemos la hora de ponerlo en el banco, no vemos la hora de ponerlo en una caja fuerte, y aquella sangre es una sangre viva, porque piensa, te transmite pensamientos, imaginaciones, te alegra, te da miedo, te atemoriza, si tienes mucho te hace creer que se te va a terminar. Si tienes poco te transmite que ese poco no te bastará para vivir.

Entonces debes razonar con él como lo hago yo, con el dinero que tengo en mi bolsillo para viajar, para hacer mi obra, "tú me das asco, yo te uso, sé que te volverás en mi contra y me harás sufrir" pero soy yo quien debe mandarte, si te quiero tirar a la basura lo hago. Si te uso para comprar el pan lo hago, y él me responde: "Te voy a dejar en la calle" Déjame en la calle pero no seré más tu esclavo, "Haré que tus hijos no tengan para comer", Pero el Señor me hará encontrar siempre un pedazo de pan.

Entonces de él no depende, es decir, él no me crea dependencia. Tengo necesidad absoluta del dinero, a veces me preocupo, pero después razono: "Señor tú estás aquí"

Y querido amigo te agradezco que has tocado este tema, te doy gracias, el microchip es controlable, porque tú al final... (Lo puedes dejar), en cambio al dinero no, porque te habla de modo silencioso sin que te des cuenta, y el dinero que nosotros tenemos en el bolsillo o lo que tenemos en el banco, si es que lo tenemos, te transmiten pensamientos, continuos.

Te ponen contra la familia, te ponen contra los amigos y crean problemas de divisiones siempre.

El dinero divide siempre el amor, la paz, la fraternidad.

Otra cosa quiero decirte, muy a menudo veo en las caras de las personas, también amigos, desconcierto, preocupación por el dinero, me quedo mal.

Y luego me viene en mente aquel niño del África, en quien yo he encontrado a Jesús, que a las 6 de la mañana respira pegamento, no tiene para comer... se droga con pegamento y con la nafta de los aviones, se pelea, se prostituye por una banana.

Entonces yo no me debo lamentar de nada, si no tengo dinero en el bolsillo el Señor me proveerá, pero no me ganará nunca, no me provocará consternación o falta de fe porque es la sangre de Satanás.

