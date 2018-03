En el Ayurveda respetamos y honramos la Vida en todas sus formas.

Conocer y practicar los principios milenarios del Ayurveda se está volviendo imprescindible en este mundo actual.

Hace unos meses atrás comenté sobre la modificación del Código Alimentario Argentino que permite la IRRADIACION de Alimentos para prolongar su "duración" en mercados y verdulerías. Argentina es el país número 33 que acepta está práctica que inactiva enzimas y desvitaliza alimentos (quita el "prana", energía vital.

Personalmente lo comprobé días atrás con un racimo de uvas que, hasta el año pasado, dejado a temperatura ambiente en la frutera, se pudría en 3 o 4 días y se llenaba de pequeñas moscas. Las uvas ya no se pudren...Las manzanas tampoco. Perdieron sus enzimas, dejaron de ser "alimentos vivos", estamos malgastando el dinero...Si los insectos y las bacterias no atacan una fruta irradiada significa sencillamente que dicha fruta ya no es apta para el consumo, está desprovista de prana, el principio de la vida. Las enzimas son proteíanas de todos los alimentos vivos y su función es favorecer la digestión, el adecuado metabolismo y mantener la salud. Se inactivan a más de 55º C por lo cuales fundamental comer vegetales crudos pero habrá que ir pensando en armar una pequeña huerta en un rincón del jardín...

Bioqca Mónica A. Rímoli

Posgrado Ayurveda