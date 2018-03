Publicidad Pocas ciudades españolas pueden presumir de tener tanta historia, monumentos de interés y rincones con encanto como Sevilla, la ciudad andaluza cruzada por el rio Guadalquivir. La importancia de la ciudad durante siglos y el paso de distintas civilizaciones, han dejado un rico legado difícil de igualar y conforman un casco histórico rico y lleno de posibilidades para el visitante. Si a esto le sumamos el carácter de su gente, el buen clima que posee y su rica gastronomía, dan como resultado una ciudad de obligada visita. Sevilla, la capital de Andalucía, cuenta con el casco antiguo más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia y Génova. Goza de un clima muy cálido la mayor parte del año y la mejor época para visitarla es sin dudas en primavera, ya que en verano hace un calor excesivo, aunque también se puede visitar en invierno u otoño. Visitar Sevilla en primavera significa presenciar todo un estallido de color y sobre todo de olores. El aroma a azahar, envuelve cada uno de los rincones de esta maravillosa ciudad. Su buen clima invita a salir a tomar unas "cañas" (cerveza) hasta altas horas de la noche en alguno de los numerosos bares de tapas que salpican la ciudad; desde los tradicionales bares de Triana, pasando por los bares de la Plaza del Salvador o los alternativos bares de la zona de la Alameda. En una ciudad con tanta historia a sus espaldas como Sevilla, es normal que haya mucho que ver y visitar, y que siempre la encontremos llena de grupos de turistas buscando el espíritu y la autenticidad de Andalucía. Como nos gusta resumir y ser lo más prácticos posible, vamos a darles algunas cuantas razones para ir a Sevilla y disfrutarla como se merece. Catedral y Giralda: la Catedral de Sevilla, del siglo XV, es Patrimonio de la Humanidad y está construida sobre los restos de la antigua mezquita, de ahí que parte de la Giralda, la gran torre que la domina, fuera el minarete desde donde se llamaba a la oración en época almohade. Es uno de los templos cristianos más grandes de España, y adentro podemos encontrar desde obras de arte de Murillo o Zurbarán, hasta la tumba de Cristóbal Colón. Torre del Oro: Esta torre junto al río, emblema de la ciudad, parece que toma su nombre por el brillo dorado que sus azulejos reflejaban en el río Guadalquivir. Fue construida como parte del sistema defensivo de la ciudad y más tarde fue utilizada como capilla y como prisión. Actualmente alberga el Museo Naval de Sevilla. Rio Guadalquivir: Desde la época fenicia, cuando fue bautizado como rio Betis, pasando por romanos (el río era navegable hasta Córdoba) y musulmanes hasta llegar a nuestros días, este río ha sido y es una parte imprescindible e inseparable de la ciudad de Sevilla. Hoy en día se puede dar un paseo en barco, tomar sol en su ribera, o darse una caminata disfrutando del ambiente que hay alrededor. Parte de la belleza de Sevilla es gracias al Guadalquivir y hace a esta ciudad más especial. Casa Paco: comer en Sevilla es una auténtica maravilla y el complemento ideal a una visita perfecta. En el barrio de Nervión se encuentra uno de los bares de tapas más auténticos y de más calidad de Sevilla. Es un local pequeño pero su cocina es realmente amplia y disfrutable de punta a punta. Plaza de España: ubicado en el Parque de Maria Luisa, este impresionante conjunto arquitectónico construido para la exposición iberoamericana de 1929 es uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla y el lugar ideal para relajarse y admirar los bancos que representan a cada ciudad española. Sus cuatro puentes sobre el canal representan los antiguos 4 reinos de España y hay posibilidad de alquilar pequeños botecitos para dar un tranquilo paseo remando por los canales. Barrio de Santa Cruz: ubicado en el corazón de la ciudad, es uno de los barrios más populares y con más encanto de la ciudad, repleto de callecitas, hermosas plazas, bares donde tapear, patios repletos de flores y muchas, pero muchas leyendas. La antigua judería sevillana en un barrio que no hay que perderse y que concentra todo el sabor de una ciudad. Isla de la Cartuja: Esta pequeña isla entre el Río Guadalquivir sufrió un cambio radical con motivo de la Exposición Universal de 1992 y actualmente hay en ella distintos complejos; pero lo más llamativo es una excelente visita para niños y adolescentes, el Parque temático Isla Mágica, ambientado en el descubrimiento de América. Una visita ideal para toda la familia. Museo del Baile Flamenco: Si quieren conocer las raíces e historia del arte flamenco, la manifestación artística más popular de Andalucía, y además presenciar en directo de un espectáculo genuino, éste es el lugar. El Museo del Baile Flamenco, apadrinado por la bailaora Cristina Hoyos, es ideal para entender un poco más la cultura andaluza y una experiencia que no olvidarán. Reales Alcázares: Es imprescindible la visita al Palacio Real, justamente el palacio real en uso más antiguo de Europa. En realidad consta de varios palacios y jardines rodeados de una muralla. Se construyó en la Edad Media y ha sido lugar de alojamiento de Reyes y mandatarios extranjeros que han visitado la ciudad. No hay que perderse el patio de las doncellas o el Palacio Mudéjar. Realmente tremendo. La Feria de Abril: Mundialmente conocida, la feria de Sevilla es considerada la feria más importante y afamada del mundo. En ella se puede disfrutar de un espectacular paseo a caballo, así como de los impresionantes y coloridos trajes de flamenco de sus mujeres y, portándose bien, uno puede bailar sevillanas hasta el cansancio y beber un fina manzanilla o el típico rebujito (vinos de manzanilla ambos) hasta no dar más. La feria de Sevilla cuenta con el mayor parque de atracciones itinerante del mundo: la llamada "Calle del Infierno" donde podrán subir en algunas de las numerosas atracciones, probar suerte en las tómbolas, comer buñuelos o algodón de azúcar, o tomar vino dulce. La Feria se inicia con el tradicional "Alumbrao" y concluye con un Lic. 