La anorexia es un trastorno alimenticio referente a los comportamientos relacionados con la alimentación, en el cual quienes la padecen pasan gran parte de su tiempo pendientes de lo que comen, de las calorías que tiene lo que ingieren, del ejercicio que hacen para cuidarse, etc. La principal preocupación y obsesión de estas personas radica en comer y en engordar. Tienen una imagen distorsionada de su cuerpo y se ven siempre gordas por más que estén sumamente delgadas y por debajo de su peso. Por eso, es que comienzan una carrera alocada en busca de adelgazar, sometiéndose a dietas súper restrictivas a ayunos, etc. Las personas con anorexia nerviosa puede perder entre un 15 y un 50% del peso corporal y la enfermedad se asocia, habitualmente, con problemas psicológicos serios que pueden producir cambios comportamentales, emocionales y una estigmatización del cuerpo. Causas: Si bien la causa de la anorexia es desconocida, hay una serie de factores socioculturales o cierta vulnerabilidad biológica que pueden desencadenarla. Entre ellos: -Antecedentes familiares de obesidad -Ser o haber sido obeso -Muerte o enfermedad de un familiar o persona querida -Frustraciones escolares -Separación de los padres -Accidentes Síntomas más comunes: -Miedo constante a engordar aunque se esté por debajo del peso normal mínimo acorde a la altura y la edad -Distorsión de la imagen corporal (del peso y de la figura) -Ingesta alimenticia muy escasa o realización de dietas sumamente estrictas -Sentirse y verse gorda aunque se esté muy delgada -Sentirse culpable luego de ingerir algún alimento -Amenorrea (ausencia de la menstruación por lo menos durante tres períodos) -Pérdida excesiva de peso en muy poco tiempo. -Cambios abruptos de humor (melancolía, alegría, irritabilidad, insomnio) Consecuencias: -Amenorrea: La pérdida de la menstruación es uno de los indicios más claros de anorexia nerviosa y reasocia con la presencia de osteoporosis Alteraciones en el tamaño y el funcionar del corazón: muchas chicas con anorexia tienen un corazón muchísimo más pequeño que el correspondería a su edad. La cardiopatía es la causa de muerte más frecuente entre las anoréxicas severas. -Úlcera estomacal y de esófago -Anemia -Caída del pelo -Problemas dentales -Uñas quebradizas -Bajísimo rendimiento intelectual y desempeño físico -Sequedad, deshidratación de la piel. -Relaciones afectivas dificultosas Riesgo de muerte: la tasa de mortalidad ronda entre el 4 y el 20% y aumenta cuando el peso es menor al 60% del normal Diagnóstico: El diagnóstico se realiza teniendo en cuenta la notoria pérdida de peso (por lo menos un 15% del peso corporal) y los síntomas característicos de la enfermedad como ser: el temor a engordar, la amenorrea, el negar la enfermedad. Tratamiento: Principalmente el tratamiento lo que busca es mejorar el aspecto nutricional y el psicológico del paciente. Lo más urgente es recuperar el peso del enfermo ya que de lo contrario puede existir riesgo de muerte en los casos más extremos. Sin embargo, sólo esto no significa que el paciente se cure, deben tratarse los problemas psiquiátricos de fondo. La detección temprana de la enfermedad, la coordinación entre los distintos servicios sanitarios (nutricionista, psiquiatra, médicos, etc.) y el tratamiento y posterior seguimiento ambulatorio son sumamente importantes para un tratamiento efectivo. En general, se busca evitar la internación (cuando la enfermedad se detecta precozmente, no hay episodios de bulimia y hay apoyo y contención familiar), ya que al ser bastante largas, los pacientes se desconectan mucho de su entorno social y esto suele ser perjudicial, salvo que sea estrictamente indispensable como en los siguientes casos: -Severa desnutrición y disminución de los signos vitales . Cuando existen graves desordenes psíquicos. Cuando las relaciones familiares se hacen muy difíciles, insostenibles y es preferible aislar al enfermo. Por PATRICIA CARAMBULA---SANAR--

Anorexia nerviosa

