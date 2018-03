TODO MÁS APRETADO Anoche, en Mar del Plata, el líder Atlético Rafaela igualó 2-2 en su visita al escolta Aldosivi, en un resultado que permitió que equipos como San Martín (T), Deportivo Morón y Almagro se acerquen a la cima tras las victorias que lograron ayer. Los resultados, en el arranque de la fecha fueron: Brown (A) 2-1 Sarmiento (J); Flandria 0-0 Gimnasia (J); All Boys 0-1 Deportivo Morón; Almagro 1-0 Santamarina; San Martín (T) 2-1 Nueva Chicago; Aldosivi 2-2 Atlético Rafaela; e Instituto 2-0 Estudiantes (SL). Hoy domingo jugarán: Guillermo Brown vs Villa Dálmine; Juventud Unida (G) vs Deportivo Riestra; Agropecuario vs Los Andes. Mañana lo harán Ferro vs Quilmes; y el martes, Independiente Rivadavia vs Boca Unidos.



Después de dos derrotas consecutivas, el Violeta enfrenta como visitante a Guillermo Brown con la idea de volver a sumar. De la Riva realiza dos cambios: ingresan Tinari y Jourdan en reemplazo de Alfani y Sánchez. El partido comienza 17 horas. Luego de sufrir por primera vez en el campeonato dos derrotas consecutivas, Villa Dálmine visitará esta tarde a Guillermo Brown de Puerto Madryn con la idea de revertir ese presente y demostrar (y demostrarse) que su intención no es bajarse de la pelea en la zona más alta de la tabla de posiciones. El encuentro, correspondiente a la 17ª fecha, se jugará desde las 17 horas con arbitraje de Diego Ceballos y será el sexto enfrentamiento entre ambos equipos; el cuarto en tierras patagónicas (ver Historial). En cuanto a los nombres y el esquema, ya está confirmado que Felipe De la Riva planteará un 4-4-2 mucho más marcado con el objetivo de contar con mayor presencia en el mediocampo. Por eso, Federico Jourdan reemplazará al lesionado Nicolás Sánchez en un cambio que, probablemente, el entrenador habría realizado de igual manera, más allá del esguince de tobillo sufrido por "Cuca". Este cambio podría traer aparejado otro movimiento táctico con la posición de Renso Pérez, quien podría cerrarse para jugar más cerca de Gonzalo Papa en el centro de la cancha. La otra modificación que hará el uruguayo en la alineación titular será el regreso de Marcelo Tinari como primer marcador central en reemplazo de Renzo Alfani, quien directamente se quedó afuera de los 18 convocados tras haber fallado en la marca de Luciano Pons en el gol de Flandria de la fecha anterior. Otros dos que tampoco viajaron a Puerto Madryn fueron el mediocampista Horacio Falcón (por cuestiones personales) y el delantero Santiago Giordana, quien rescindió su contrato con Villa Dálmine y se incorporó a Temperley como reemplazo del lesionado Ramiro Costa (ligamentos cruzados). De esta manera, la formación Violeta para esta tarde sería: Martín Perafán; Franco Flores, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Marco Rivadero, Franco Costantino (primera convocatoria), Francisco Nouet y Favio Durán. Por su parte, Guillermo Brown llega a este encuentro con nuevo director técnico: Hugo Barrientos reemplazó a Ricardo Pancaldo, quien dejó su cargo el fin de semana pasado luego de la derrota ante Sarmiento de Junín, quinta consecutiva que acumuló el elenco patagónico. Así, la formación del conjunto de Puerto Madryn es una incógnita, aunque el flamante entrenador ya advirtió que utilizará un esquema 4-4-2 "con gente plantada al ataque, siendo inteligentes por sobre todas las cosas", de acuerdo a declaraciones brindadas a El Diario de Madryn. Como local, Guillermo Brown estaba invicto (cuatro victorias y un empate) hasta que entró en esa mala racha que derivó en la salida de Pancaldo, dado que en esa serie de cinco derrotas consecutivas cayó en su estadio frente a Quilmes y Atlético Rafaela.

EN LA PLAYA PATAGÓNICA. LOS 18 JUGADORES VIOLETAS SE MOVIERON AYER POR LA TARDE EN LA PLAYA DE PUERTO MADRYN, CON EL OCEÁNO ATLÁNTICO DE FONDO (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 6. En cinco partidos, Villa Dálmine obtuvo una victoria; Guillermo Brown logró dos triunfos; e igualaron dos partidos. El Violeta marcó 4 goles, mientras que el elenco de Puerto Madryn convirtió 7. EN CAMPANA. Jugaron dos partidos y ambos fueron empates. EN MADRYN. Se enfrentaron en tres ocasiones. Guillermo Brown ganó en dos ocasiones (6 goles), mientras que Villa Dálmine se impuso una vez (3 goles). EL ÚLTIMO ENCUENTRO. Fue el empate 0-0 el viernes 16 de junio de 2017, por la 38ª fecha del Nacional B. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se jugó el sábado 19 de noviembre de 2016, por la 15ª fecha del Nacional B 2016/17, cuando Guillermo Brown se impuso 3-1 con goles de Marcos Rivadero (hoy en el Violeta), Román Strada y Tobías Figueroa. En tanto, Ezequiel Cérica marcó el descuento. Arbitraje de Diego Ceballos. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar acumula Villa Dálmine, con un empate y dos derrotas. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (4): Javier Nicolás Rossi (1), Ángel Emanuel Luna (1), Ezequiel Adrián Cérica (1) y Mariano Barale -en contra- (1). GOLEADORES DE GUILLERMO BROWN (7): Mauro Fernández (3), Flavio Germán Ciampichetti (1), Marcos Rivadero (1), Román Alex Strada (1) y Tobías Nahuel Figueroa (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO VISITANTE Fue el sábado 25 de julio de 2015, por la 26º del Nacional B 2015, cuando Villa Dálmine se impuso por 1-0. GUILLERMO BROWN (0): Javier Burrai; Mariano Barale, Alejandro Rébola, Deivis Barone, Alan Moreno; Gastón Bottino, Sergio Sánchez, Claudio Mosca; Hernán Zanni, Leonardo Marinucci, Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Fuentes. SUPLENTES: Emanuel Bilbao, Federico Velázquez, Martín Dedyn, Marcos Rivadero, Hugo Iriarte, Maximiliano Badell y Juan Manuel Tévez. VILLA DÁLMINE (1): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Juan Celaya; Renso Pérez, Horacio Falcón, Dante Zuñiga; Matías Nouet, Ezequiel Cérica, Nazareno Solís. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Jorge Demaio, Diego Grecco, Diego Núñez, Gabriel Sanabria, Nicolás Stefanelli y Andrés Soriano. GOL: PT 14m Mariano Barale -en contra- (VD). CAMBIOS: ST Badell x Mosca (GB) y Tevez x Susvielles (GB); 22m Demaio x Valdez (VD); 27m Grecco x Nouet (VD); 31m Dedyn x Rébola (GB); y 40m Soriano x Solís (VD). AMONESTADOS: Rébola, Sánchez, Bottino y Marinucci (GB); Falcón y Nouet (VD). INCIDENCIA: PT 37m Kletnicki (VD) le contuvo un penal a Bottino (GB). CANCHA: Guillermo Brown. ÁRBITRO: Facundo Tello Figueroa.

Nacional B:

Esta tarde, Villa Dálmine buscará la recuperación en Puerto Madryn

