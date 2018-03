"Es nuestro objetivo", aseguró Pablo Sosa, autor del gol en la victoria del viernes frente a Muñiz. "Pero todavía queda mucho por delante y hay muchas cosas por mejorar", advirtió el mediocampista. El miércoles, el Auriazul visitará a Argentino de Merlo. El arranque de la segunda rueda le ha entregado buenas señales a Puerto Nuevo. Porque después de una primera parte muy irregular, en la que sufrió innumerables lesiones y suspensiones, está encontrando regularidad tanto en su alineación como en los resultados, fundamentalmente. Y eso se está viendo reflejado en la tabla de posiciones y en el ánimo del plantel. Es que después de caer ante Central Ballester en la primera presentación del año, el Auriazul obtuvo 10 de los 12 puntos que disputó tras las victorias sobre Yupanqui, Deportivo Paraguayo y Muñiz y el empate frente a Lamadrid. Una racha que hoy le permite igualar la línea de Juventud Unida (último equipo que estaría clasificando al Reducido) y ubicarse a solo un punto de Atlas (quedó 8º tras igualar ayer frente a Liniers). "Nuestro objetivo es el Reducido. Todavía queda mucho por delante y hay muchas cosas por mejorar, pero creo que estamos por el buen camino", aseguró Pablo Sosa, autor del gol del triunfo del viernes frente a Muñiz. Por su parte, el entrenador Hugo Medina señaló: "Cuando empezamos, queríamos poder estar en la pelea por ingresar al Reducido. Ése era nuestro objetivo. Con los resultados que fuimos logrando, estamos cerca, así que seguimos más fuertes por ese mismo objetivo". Como advierte "Pablito" Sosa, el camino para seguir prendido en esa lucha no será sencillo para el Portuario. De hecho, su próximo rival será Argentino de Merlo, equipo que jugó las últimas 17 temporadas en la Primera C, que cuenta con uno de los mejores prespuesto de la divisional y, por ello, con nombres que lo transforman en candidato al ascenso. "Es un partido muy difícil, pero estos jugadores que tenemos nos dan mucha confianza al momento de enfrentar a cualquier rival", expresó Medina respecto a este encuentro que se jugará el miércoles en Merlo Norte. "Sabemos que es un rival difícil, pero sabemos que podemos ganar. Y este equipo se caracteriza por salir a buscar siempre los tres puntos", manifestó por su parte Pablo Sosa. "Creo que ante Argentino vamos a tener más espacios y vamos a poder jugar más. Esperamos poder hacernos de la pelota, jugar por abajo y no tirar tantos pelotazos", agregó quien se ha transformado en el eje del juego asociado del Auriazul luego de la salida de Michel Bustamante. EL BALANCE CONTRA MUÑIZ "Ellos nos esperaron de mitad de cancha hacia atrás", comentó Sosa respecto al encuentro del viernes. "Nosotros sabíamos que ellos iban a plantear ese tipo de partido y que iba a ser duro poder abrir el marcador. Por suerte tuvimos un penal a favor para convertir y después creo que no tuvimos mayores problemas para sostener el resultado, más allá de que no pudimos jugar como quisiéramos porque ellos metieron mucha gente en la mitad de la cancha", añadió el volante Auriazul, quien marcó por segundo encuentro consecutivo (le había anotado también a Lamadrid). "Costó mucho, pero era importante sumar de a tres, sobre todo en nuestra cancha, que era una de las metas cuando arrancamos el año: no dejar escapar puntos de Campana", explicó por su parte Medina. "Estuvimos bien ordenados atrás y no nos lastimaron. Por las circunstancias del juego decidimos hacer cambios para fortalecer nuestra defensa, porque queríamos asegurar estos tres puntos y ellos eran un equipo luchador, que tiraba muchos pelotazos, eligiendo saltar líneas. Por eso nos reforzamos con Boumerá (ingresó por Pablo Sosa) para la parte final del encuentro", detalló respecto a las modificaciones realizadas. El entrenador de Puerto Nuevo destacó el hecho de haber terminado con el arco en cero, algo que el Auriazul sólo había logrado ante Deportivo Paraguayo en el arranque de este año: "Estamos trabajando todas las semanas en el aspecto defensivo. En tratar de presionar al rival y no dejarlo jugar de frente ni recibir cómodo. Y creo que se están viendo los resultados de ese trabajo".

DOS AL HILO. PABLO SOSA MARCÓ EN LOS ÚLTIMOS DOS ENCUENTROS DE PUERTO NUEVO: ANTE LAMADRID Y EL VIERNES FRENTE A MUÑIZ (FOTO: GABRIEL PALLADINO)



Primera D:

Puerto Nuevo sumó 10 de los últimos 12 puntos que disputó y se metió en la pelea por llegar al Reducido

