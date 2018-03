En Hurlingham, el equipo de nuestra ciudad perdió 2-0 en el cierre de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte. Igualmente, avanzó a la próxima instancia. Por la última fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, el Club Atlético La Josefa perdió ayer por 2 a 0 en su visita a La Catedral de Hurlingham. El encuentro se definió con dos goles de Nicolás Fittaioli, ex jugador de Villa Dálmine (integró el plantel que disputó el Nacional B 2015). De esta manera, La Catedral cerró la primera fase invicto, con cuatro victorias en cuatro presentaciones y con 17 goles a favor y apenas 2 en contra. En segundo lugar quedó La Josefa con 4 puntos, mientras que Deportivo San Felipe, ya eliminado, cerró la tabla con apenas un punto.

SALDO POSITIVO. LA JOSEFA TERMINÓ ESTA PRIMERA FASE CON CUATRO PUNTOS, PRODUCTO DE UN TRIUNFO Y UN EMPATE ANTE SAN FELIPE. NO PUDO SUMAR ANTE LA CATEDRAL.



Federal C:

La Joséfa cayó en su visita a la Catedral

