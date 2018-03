Rincón Tuerca

P U B L I C

PROCAR 400: La categoría está arrancando su presente campeonato durante este fin de semana en el autódromo capitalino con sus dos clases donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. ARRANCA: Con un flamante chasis arranca el campeonato de karting Andrés Kibisz en la categoría Kart Plus que contará con la motorización de Santucho y el chasis a cargo de Guerra bajo el acompañamiento de su padrino deportivo Juan Manuel Rodriguez. DIEZ: Con 10 autos está arrancando el año Juan Sbarra que atenderá en su taller en el comienzo de la temporada de los cuales tres en la categoría Turismo Pista y siete en Alma entre la clase dos y tres marcando un año movidito. ALQUILAR: Definitivamente Gonzalo Di Nardo no estará en la alta competencia donde su Fiat Uno para la clase dos de Alma se alquiló y es una manera de tenerlo actualizado para cuando el robusto piloto de Zárate decida retornar a la actividad. TC MOURAS: La categoría está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de La Plata con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". VENDER: Todo indica que Dobladez puso a la venta el Fiat Uno para la clase dos de Alma listo para largar. La intención es poder desprenderse del mismo para encarar otro proyecto. DESEAR: Como lo deseaba finalmente Juan Carlos Bava estará con su Falcon en el Turismo 4000 Argentino para este arranque con la motorización de Matías Guillen y el chasis a cargo del equipo de Caggiano con el asesoramiento de Fabian Fuentes. SORPRESA: Para muchos será sorpresa cuando se de a conocer el piloto local que se estará sumando al Rally Federal en esta temporada donde el representante en cuestión no tiene demasiados antecedentes en la alta competencia con todo lo que esto implica. KART PLUS: Esta especialidad del karting arranca con su campeonato con todas sus clases en este fin de semana en el Kartódromo Internacional de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REGRESO: En esta competencia se estará marcando el regreso del Tano Adriano Zarantonello que se sumará a la clase potenciada con la preparación total del karting por parte de el mismo. OCTAVO: Tras la segunda fecha de verano por parte de la categoria Rotax el pequeño piloto Santino Panetta participó de la clase Micro Max donde clasificó octavo y terminó en el mismo puesto en la final. PODER: La idea de Matias Milla es poder hacer tres carreras en el TC Mouras para tener el pase para correr luego los 1000 km de Bs As como piloto invitado de Matías Rossi que espera poder concretarlo con su amigo. Por el momento se intenta llegar al TC Mouras. TC PISTA MOURAS: En el autódromo platense la categoría desarrolla una nueva propuesta con su conocido parque de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV pública a través del programa "Pistas Argentinas". CALLEJERA: Se viene el próximo sábado en la tarde-noche la carrera de karting callejera en nuestra ciudad donde hay muchas expectativas basadas en este emprendimiento donde es el arranque de lo que se vendrá. LOGRAR: Hay una intención para mas adelante lograr obtener la posibilidad de realizar una carrera de alta competencia con un circuito callejero en la ciudad cuna del primer automóvil argentino. Es más ya está casi definido hasta el circuito para este emprendimiento. CHICAS: Dentro de esta carrera exhibición se piensa una carrera para las mujeres donde se prevee la presencia de Constanza Toledo, Ludmila Rodriguez, Gladys Caubet, Irina Gallo, Cyntia Bertozzi, Virginia Emma, Delfina Villaverde, Roxana Tardito entre otras como se lee será un atractivo más para este encuentro, del próximo sábado. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo zonal está desarrollando otra carrera del campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". VENDER: Aunque el auto está listo para correr el ex campeón Victor Gonzalez decidió poner a la venta del mismo por entender que no está en sus planes volcarse a la alta competencia. Dicen que el "Topo" no está motivado para meterse en la alta competencia. LLEGAR: Finalmente no estará como piloto en la primera carrera del año del Rally Federal Alejandro Ferraro porque no se llegó a un acuerdo con el auto que se le iba a alquilar y el suyo no se terminó, así que va a correr pero como navegante. CAMBIOS: Los dirigentes de los chasis del Regional provocaron un cambio para el arranque del campeonato el cual se pasó para el próximo 18 de marzo y en el autódromo de Roque Perez en vez de hacerlo en La Plata como se anunció. TURISMO 4000 ARGENTINO: Arranca el campeonato para la categoría en el autódromo de La Plata con un parque interesante de autos en este fin de semana. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Pistas Argentinas". ESFUERZO: El auto ya está terminado con el esfuerzo de toda la familia y Nicolás Laccette se prepara para retornar al TC Regional otra temporada que arranca el próximo fin de semana en La Plata. CAER: En pleno entrenamiento con su moto Julián Garrido se cayó de la misma y lamentablemente se quebró sus dos piernas y ahora deberá permanecer en silla de ruedas hasta que vaya recuperándose con rehabilitación. El joven talentoso piloto de motocross tendrá su tiempo para volver a la actividad. SEGUIR: En cuanto a su hermano Marcos sigue entrenando para el arranque del campeonato donde estará representando a nuestra ciudad contando con la atención de la moto por parte de su padre y el asesoramiento del equipo de Carlos Debesa. SUMARSE: En reciente nota televisiva Victoria Emma que viene corriendo en Rally dijo que también sus primos se estarán sumando a la categoría quizás a partir de este año donde se muestran entusiasmado. CERRAR: Tras cerrar las negociaciones Daniel Berra atenderá los impulsores de dos camionetas que adquirió Cristian Doce para sumarse a la nueva categoría que llega al mercado local deportivo y arranca en el curso de estos tiempos. PRIMERA: Con el equipo de Juan Sbarra el auto estará listo para la primera del año para Sergio Giordano que con el Fiat Uno para la clase dos de Alma donde el "Costilla" quiere estar en esta temporada y arrancar en La Plata. ABUELO: El actual dirigente del Club del Primer Automóvil Argentino Oscar Roca acabó de convertirse en flamante abuelo donde el canoso hombre entrado en años está viviendo una experiencia sin igual y se muestra insoportable. Marche un babero para el joyero. COSTO: La categoría RF de Karting está llevando adelante su campeonato con sus cuatro clases en el Kartódromo de Zárate donde sigue sumando pilotos carrera tras carreras con un costo muy accesible a decir de sus dirigentes. BINOMIO: Luego de definirlo en la familia padre e hijo decidieron hacer un binomio y ambos correrán en la Clase TC 1100 de Alma donde los Fernandez ya están dispuestos a arrancar desde la primera en La Plata. Tanto papá "Pepo" como Gastón se muestran muy entusiasmados. SERVICE: Ya estuvo trabajando en su auto para poder sumarse a los chasis del Regional el zarateño Claudio Paolinelli que llevó también su motor a lo de Tártara para realizar el correspondiente service con la sana intención de poder estar desde la primera del año aunque no lo confirmó. VENTA: Sigue a la venta el karting de Iglesias ante la determinación del joven de no continuar corriendo en esta temporada y el mismo se puede gestionar en la esquina de la rectificadora de papá José Luis que los atenderá gentilmente. SABER: Los dirigentes que tienen a su cargo regir los destinos de la categoría de motocross Mx del Norte ahora hicieron saber de un cambio en el arranque de su campeonato que será el próximo 14 y 15 de abrilñ manteniendo el circuito "Al Límite" de Zárate. PENSAR: Pensando en el comienzo del campeonato del Turismo Zonal Pista se trabaja en el equipo de Daniel Vidal que continuará en la Clase Tres con la atención total del auto por parte de Dante Tamburini. CONCRETAR: Siguen el ámbito familiar de los Donamari que el chasis listo para correr en la Clase Ligth del TC Bonaerense con el "Piki" como piloto en esta temporada y trabajar para poder concretarlo. El auto está casi listo para tirarlo a la pista. BUSQUEDA: Dimos cuenta que Valerio Diamante estará buscando el campeonato en los chasis del Regional pero además el de Capilla del Señor se quiere sumar también a la categoría Alma donde está en la búsqueda de algún auto para hacer las dos categorías.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: