Breves Deportivas

Ni talleres ni San Lorenzo. Sigue la fecha 18. Del Potro campeón. Cayó Zeballos. Derrota de Jaguares. Básquet: San Lorenzo y Ferro. NI TALLERES NI SAN LORENZO En la continuidad de la fecha 18 de la Superliga Argenttina de Fútbol (SAF), los más inmediatos perseguidores del líder Boca Juniors (43 puntos) no pudieron sumar de a tres. Es que Talleres (35) igualó sin goles en su visita a Tigre, mientras que San Lorenzo (32), con Nicolás Blandi como titular y Juan Mercier entre los suplentes, tampoco pasó del 0-0 frente a Unión de Santa Fe en el Nuevo Gasómetro. Ayer, además, Godoy Cruz venció 2-1 en su visita a Rosario Central; mientras que Gimnasia (LP) también festejó a domicilio al vencer 1-0 a Temperley en el Alfredo Beranguer. La fecha había comenzado el viernes con los siguientes resultados: Arsenal 2-1 Lanús; Belgrano 2-2 Patronato; y Colón 0-0 Huracán. SIGUE LA FECHA 18 En la continuidad de esta nueva jornada de la SAF, hoy se jugarán los siguientes encuentros: Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (17.00), Banfield vs Newells (17.00), River Plate vs Chacarita (19.15) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (21.30). En tanto, mañana lunes será el turno de San Martín SJ vs Independiente (19.00), Estudiantes LP vs Olimpo (19.00) y Argentinos vs Boca Jrs (21.15). DEL POTRO CAMPEÓN El tandilense Juan Martín Del Potro se coronó campeón del ATP 500 de Acapulco al vencer al sudafricano Kevin Anderson por 6-4 y 6-4. El tenista argentino había logrado clasificarse finalista tras superar en semifinales al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-2. Este es el primer título de Del Potro en lo que va de la temporada 2018 y el 21º de su carrera.

DEL POTRO CAMPEÓN CAYÓ ZEBALLOS En el ATP 250 de San Pablo (Brasil), el argentino Horacio Zeballos detuvo su andar en semifinales, instancia en la que cayó frente al chileno Nicolás Jarry por 6-7, 6-4 y 6-4. El otro semifinalista del certamen será el italiano Fabio Fognini, quien ayer derrotó 6-4 y 6-2 al uruguayo Pablo Cuevas, vencedor del correntino Leonardo Mayer en Cuartos de Final. DERROTA DE JAGUARES Ayer, en el estadio de Vélez Sarsfield, los Jaguares perdieron 34-9 frente a Hurricanes y sumaron su tercera derrota en tres presentaciones en el arranque de la temporada 2018 del Super Rugby. El equipo neozelandés anotó cuatro tries, mientras que la franquicia argentina apenas pudo sumar tres penales por intermedio del pie de su apertura Nicolás Sánchez. BASQUET: SAN LORENZO Y FERRO En la segunda jornada del cuadrangular semifinal de la Liga de las Américas, el anfitrión San Lorenzo venció anoche 68 a 64 a Mogi Das Cruzes (Brasil) y quedó como líder con registro de 2-0. Por su parte, Ferro Carril Oeste se recuperó de su derrota ante el elenco brasileño y superó 80-70 a Fuerza Regia de México. Esta noche, en la última jornada del cuadrangular, en primer turno jugarán Mogi Das Cruzes (1-1) vs Fuerza Regio (0-2) y luego se enfrentarán San Lorenzo (2-0) vs Ferro Carril Oeste (1-1).

