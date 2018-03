La mayoría de las escuelas abrieron ayer sus puertas

Esto se dio aunque el acatamiento al paro docente en nuestra ciudad estuvo entre el 60% y el 80% según Inspección Escolar y los gremios locales. Por su parte, los colegios privados iniciaron las clases con normalidad. La mayoría de las aulas de Campana siguieron en modalidad verano y vieron el amanecer del nuevo ciclo lectivo vacías de alumnos, luego de completarse la primera jornada del paro nacional de 48 horas lanzado por las centrales docentes en reclamo de un aumento salarial. En la provincia de Buenos Aires se sumó también a las consignas de la protesta el rechazo a las declaraciones de la gobernadora Vidal, quien la semana pasada en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura les había pedido a los maestros "no tomar de rehenes" a los alumnos para conseguir sus objetivos en la mesa paritaria. "Los dichos de la gobernadora y los ministros tiraron un poco de nafta al fuego y contribuyeron a sostener la medida, que es lo único que nos garantiza una nueva negociación", sostuvo Pedro Espinoza, titular de UDOCBA Campana, ayer en dialogó con este medio. Sucede que el porcentaje de acatamiento a la huelga sorprendió a sus propios organizadores: según Inspección Escolar, estuvo entre el 60 y el 70%. Sin embargo, el paro fue dispar por establecimiento, nivel y cursos, por eso la mayoría de las escuelas pudo abrir sus puertas. Apenas 30% no lo hizo. "Familias: los días 5 y 6 no habrá clases por paro docente", anunciaba un cartel pegado en la reja de la Escuela 14, en el barrio Villanueva, firmado por la dirección. A primera hora de la tarde, en la Media Nº3 del barrio Siderca, una docente consultada por este medio señalaba un 40% de acatamiento en el turno mañana (ayer arrancaba solo 1º año). En el centro, la Escuela 5 adhirió en su totalidad, mientras que en la Secundaria 25 que funciona en ese mismo edificio de Sívori y Varela se plegó casi el 85% de sus docentes, afirmó un auxiliar. El Ministerio de Trabajo bonaerense estuvo haciendo relevamientos por distintos centros educativos de Campana para constatar la medida de fuerza y su impacto. En tanto, los colegios privados iniciaron las clases con normalidad. "El acatamiento está entre un 70 y 80 por ciento, muy alto para nuestras expectativas", reconoció Espinoza. Es que, durante los días previos, la convicción de los docentes a ir a la huelga general había sido -al menos en un amplio sector- tibia, debido a los descuentos aplicados por la Gobernación a aquellos maestros que habían parado durante las protestas del año pasado. La conducción del SUTEBA Local se plegó a la manifestación principal que se llevó a cabo frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, en Capital Federal. En contacto con LAD, su secretaria general, Lía Fernández, calificó de "contundente y multitudinaria" la caravana, que exigió el regreso de la paritaria nacional, clausurada por Macri en un decreto emitido en enero. Por otra parte, recordó que en la provincia de Buenos Aires la resistencia docente también está marcada por "las políticas de ajuste" de Vidal, que en las últimas semanas significaron "el cierre de 38 escuelas rurales, dos de islas, el cierre de establecimiento en barrios y el cese de oficios a docentes". Hoy a las 10, los docentes locales continuarán con el segundo día de paro concentrándose en las puertas del Consejo Escolar (Berutti y Güemes) para pintar un mural. No se descarta asimismo la realización de una marcha por el centro en horas del mediodía.

En la Escuela 16, varios cursos tuvieron clases ayer, en el arranque del ciclo lectivo 2018.





En muchas escuelas, ayer se observaban carteles en los que se aclaraba qué cursos tenían clases y cuáles no de acuerdo a la decisión de cada docente respecto al paro.





La EES Nº 3 del barrio Siderca tuvo actividad en este primer día de clases.





La Escuela 14, una de las que no abrió ayer.

#Dato alumnos de primer año de la Secundaria N°3 comenzaron hoy sus clases de adaptación a pesar de que un 40% de profesores adhirió al paro, el resto del cuerpo docente trabajó para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas por el inicio del ciclo lectivo pic.twitter.com/sWPQnXlS4m — (@dantrila) 6 de marzo de 2018

La mayoría de las escuelas abrieron ayer sus puertas

