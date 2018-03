TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 17 La 17ª fecha del Nacional B entregó los siguientes resultados: Brown (A) 2-1 Sarmiento (J); Flandria 0-0 Gimnasia (J); All Boys 0-1 Deportivo Morón; Almagro 1-0 Santamarina; San Martín (T) 2-1 Nueva Chicago; Aldosivi 2-2 Atlético Rafaela; e Instituto 2-0 Estudiantes (SL); Guillermo Brown 1-1 Villa Dálmine; Juventud Unida (G) 3-2 Deportivo Riestra; Agropecuario 1-1 Los Andes; y Ferro 1-0 Quilmes. Esta jornada se cerrará hoy con el partido Independiente Rivadavia (Mza) vs Boca Unidos, mientras que Mitre de Santiago del Estero quedó libre. NOTICIA RELACIONADA: Un puesto maldito

Villa Dálmine igualó 1-1 con Guillermo Brown en Puerto Madryn. Ganaba por un cabezazo de Burzio en el primer tiempo y en los primeros 20 minutos del segundo, contó con opciones claras para llegar al 2-0. Sin embargo, no las concretó, Guillermo Brown llegó al empate y, en el final, sufrió en su propia área. Grave lesión de Tinari. La visita a Puerto Madryn le dejó a Villa Dálmine un gusto amargo por el desarrollo del empate frente a Guillermo Brown y un dolor muy grande por la grave lesión que sufrió Marcelo Tinari. Así, la excursión a tierras patagónicas se transformó en otro escalón de este momento de incertidumbre que atraviesa el Violeta, que llegó a tres partidos sin victorias (dos derrotas y esta igualdad) y apenas triunfó en una de las cinco presentaciones del año. Pero vale decirlo: en cuanto a lo futbolístico, el conjunto de Felipe De la Riva dio un paso al frente respecto a sus dos últimos encuentros (derrotas frente a Agropecuario y Flandria). Porque hasta el empate de Guillermo Bown controló en todo momento a su rival y, especialmente, en los primeros 20 minutos de la segunda parte, cuando contó con al menos cuatro situaciones claras para marcar el 2-0. Pero falló increíblemente a "boca de jarro" (dos veces Burzio y dos veces Córdoba) y lo pagó muy caro, porque el elenco de Puerto Madryn se lo facturó en la primera ocasión que tuvo y lo llenó de dudas, al punto que el final del partido le cayó mejor al Violeta. Ahora, de cara al próximo compromiso (sábado vs Brown de Adrogué), De la Riva deberá volver a replantear la defensa (Tinari había ingresado por Alfani, "borrado" por bajo rendimiento) y tratar de trabajar nuevamente en la efectividad de sus atacantes para buscar una victoria que le permita mantenerse prendido en lo más alto y no ser alcanzado o superado por el numeroso lote de equipos que se sumó a la lucha por la clasificación al Reducido. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con dos cambios: con Marcelo Tinari como primer marcador central (en reemplazo de Renzo Alfani) y con Federico Jourdan en el lugar de Nicolás Sánchez. Así, el esquema táctico planteado por Felipe De la Riva no varió, sino que apenas cambió las características de Sánchez por las de Jourdan (menos claro que "Cuca", pero con más dinámica y verticalidad). Por su parte, Guillermo Brown presentó un 4-4-2 con dos delanteros bien marcados (Acosta y Guerreiro) y un tercer atacante (Fernández) jugando como carrilero por izquierda. Y en una cancha que estaba húmeda y rápida por el clima lluvioso, el local pareció mostrar mayor predisposición a tomar la iniciativa. Incluso, en el arranque fue el único que contó con aproximaciones concretas: un cabezazo de Acosta al techo del arco de Perafán y remates desviados de Silva y Fernández. Igualmente, nada que le llevara peligro real al 1 Violeta. Por entones, estaba claro que el libreto del equipo de nuestra ciudad marcaba que la idea era ser ordenado y paciente ante un rival que estrenaba director técnico (Hugo Barrientos asumió el lunes) y que arrastraba una racha de cinco derrotas consecutivas. Y no tuvo problemas para llevar a la práctica esa idea, porque Guillermo Brown carecía de juego elaborado y moría en centros frontales e inofensivos. Y de uno de esos anunciados centros nació la apertura del marcador, a los 20 de la primera parte. Es que Perafán controló sin inconvenientes y rápidamente lanzó el contragolpe con Franco Flores. El lateral derecho recorrió casi todo el campo por su sector y al llegar al área rival le sirvió el centro a Burzio, quien conectó un cabezazo justo, porque sin violencia, pero con mucha ubicación, colocó la pelota contra el palo derecho de un arquero que nada pudo hacer a pesar de su estirada. Guillermo Brown sintió el golpe de la desventaja y Villa Dálmine creció en los minutos siguientes. Controló el balón cuando tuvo la oportunidad y presionó alto y bien cuando lo manejó el local, que así no pudo salir con comodidad. Ese momento del juego se cortaría a los 29 minutos, cuando en su esfuerzo por controlar un centro bajo al primer palo, Perafán chocó a Tinari y rápidamente la conmoción ganó la escena: el arquero y sus compañeros se agarraron la cabeza sin poder creer lo que veían, mientras el defensor quedó tendido en el piso con una fractura expuesta de tibia y peroné (ver aparte). Por la asistencia al jugador y su traslado a un centro médico, el encuentro estuvo 16 minutos interrumpidos. Así, cuando se reanudó el juego, ya con Martinich en lugar de Tinari, Villa Dálmine sólo trató que los minutos corrieran y lo consiguió sin inconvenientes porque Guillermo Brown nunca supo cómo desbordarlo. Por eso, su único recurso siguieron siendo centros que la defensa Violeta despejó sin problemas, con Celaya nuevamente como gran baluarte de esa última línea. En ese contexto, en el segundo tiempo, Villa Dálmine no tenía mucho para corregir. Apenas mejorar en la posesión del balón, porque sin la pelota se había defendido con acierto y no había sido inquietado por Guillermo Brown. Por eso, si mantenía el orden y la tranquilidad, y le agregaba una mejor circulación a su juego, tenía grandes posibilidades de empezar a contar con situaciones de gol a medida que transcurriesen los minutos y creciera la desesperación del local. Y eso fue en alguna medida lo que sucedió. Porque el elenco de Puerto Madryn no encontraba argumentos para lastimar al Violeta y, de a poco, los espacios se le fueron abriendo al equipo de nuestra ciudad. A los 7, un remate de Renso Pérez le picó mal a Giovini y el rebote le quedó servido a Burzio, cuya definición fue desviada por el arquero. Y si esa chance fue muy clara, cinco minutos después, Villa Dálmine contaría con otra todavía más clara. Fue a los 12 minutos, cuando Ramiro López llegó al área por izquierda. Su exigida definición fue rechazada por Giovini, pero en el rebote, casi contra la línea final, el volante la picó por sobre el arquero. Entonces, abajo del arco, tanto Burzio como Córdoba tuvieron sus opciones. La definición del cordobés fue rechazada por Dutari sobre la línea; y la de Córdoba capturada por el arquero Giovini ¿del otro lado de la línea? Es difícil detallar con precisión a esa oportunidad. Sencillamente fue increíble que no terminara en gol, aún cuando quizás haya sido (ver foto). El partido estaba a favor del conjunto de De la Riva. Muy a su favor, porque Guillermo Brown no tenía ideas para atacar y quedaba muy expuesto ante cada avance Violeta. Otra muestra de ello ocurrió a los 20 minutos, cuando un centro a media altura de Renso Pérez encontró solo a Córdoba dentro del área. Sin embargo, la definición del 9 Violeta fue al cuerpo de Giovini, quien se las ingenió para desviar el balón al córner. Y de ese tiro de esquina llegaría otra polémica acción, porque tras un rechazo, Papa volvió a meter el balón al corazón del área donde Córdoba lo desvió al fondo de la red apareado por el defensor Nicolás Ayr. Pero la mala fortuna del delantero (que salió desesperado a gritar el gol) sumó un capítulo más: Diego Ceballos anuló la conquista a instancia del segundo asistente, quien marcó offside de Córdoba. Fueron demasiadas oportunidades, y muy claras, las que dejó pasar Villa Dálmine. Y en el fútbol se sabe: los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el otro. O en el propio, dirán los simpatizantes Violetas. Es que iban 28 minutos cuando en un córner Guillermo Brown encontró el empate. Cabeceó Ayr en el vértice del área chica y por el segundo palo apareció el ingresado Leandro Puig, quien cabeceó casi sobre la humanidad de Martín Perafán (pareció quedarse clavado tras el primer cabezazo) para establecer el empate. De allí en adelante, el partido fue más emocional que táctico. Y como el equipo de Puerto Madryn fue el que revivió cuando parecía liquidado, llegó en mejor forma a los minutos finales. De hecho, en el cierre logró meter a Villa Dálmine contra el área de Perafán y generar varias acciones que causaron zozobra en la última línea Violeta, mientras que en el otro arco, Giovini no debió esforzarse mucho para contener un par de remate rastreros de Renso Pérez. Por eso, el pitazo final del árbitro Ceballos le cayó mejor al equipo de nuestra ciudad. Aunque la sensación es que dejó escapar un partido que tenía totalmente controlado. SÍNTESIS DEL PARTIDO GUILLERMO BROWN (1): Sebastián Giovini; Adrián Martínez, Nicolás Ayr, Francisco Dutari, Lucas Pruzzo; Matías Rojo, Gabriel Solís, Iván Silva, Leandro Fernández; Mariano Guerreiro y Mateo Acosta. DT: Hugo Barrientos. SUPLENTES: Emanuel Bilbao, Federico Rasmussen, Nicolás Bruna, Fabrizio Palma, Leandro Puig, Nicolás Rizzo y Emanuel Moreno. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Federico Jourdan, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Marcos Rivadero, Franco Costantino, Francisco Nouet y Favio Durán. GOLES: PT 20m Pablo Burzio (VD). ST 28m Leandro Puig (GB). CAMBIOS: PT 30m Martinich x Tinari (VD). ST 10m Moreno x Fernández (GB) y Puig x Acosta (GB), 12m Recalde x Jourdan (VD), 30m Durán x Córdoba (VD) y 40m Rizzo x Guerreiro (GB). INCIDENCIA: PT 30m el partido se interrumpió por 16 minutos por la lesión de Tinari (VD). CANCHA: Guillermo Brown. ÁRBITRO: Diego Ceballos.

LA POLÉMICA EN PUERTO MADRYN: ¿ENTRÓ LA PELOTA? CEBALLOS Y SUS ASISTENTES NO LO CONVALIDARON.

LLEGADA FRANCA. RAMIRO LÓPEZ DEFINIRÁ DE ZURDA Y TRAS EL REBOTE EN EL ARQUERO, PINCHARÁ LA PELOTA HASTA ABAJO DEL ARCO, DONDE, POSTERIORMENTE, NI BURZIO NI CÓRDOBA LOGRARON DEFINIR.





EL LAMENTO DEL 9. CÓRDOBA NO PUEDE CREER QUE EL ARQUERO DESVIASE SU DEFINICIÓN. DESPUÉS DE ESA JUGADA CLARA, LE ANULARÍAN UN GOL POR SUPUESTO OFFSIDE. #Video ?? | El compacto del empate frente a @BrownDeMadryn a través de la cámara de nuestro Departamento de Prensa: https://t.co/sCDliABCuJ — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 6 de marzo de 2018 #Imágenes ?? | Más fotos del partido disputado entre Guillermo Brown y Villa Dálmine por la 17° Fecha del Nacional B. pic.twitter.com/D72HvA85Pl — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 4 de marzo de 2018 #Imágenes ?? | Federico Recalde ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Federico Jourdan. pic.twitter.com/qClYcgMceS — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 4 de marzo de 2018 #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en la igualdad de esta tarde 1-1 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. pic.twitter.com/Rf9QHiNZjC — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 4 de marzo de 2018

Villa Dálmine tuvo el partido a su favor, pero debió conformarse con un punto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: