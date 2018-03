Una medida de Trump podría afectar las exportaciones de Tenaris

El presidente estadounidense anunció un arancel del 25% a las importaciones de acero. Desde la Cámara Argentina manifestaron su preocupación y detallaron que en 2017 se despacharon más de 200 mil toneladas de tubos sin costura a EE.UU. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la semana pasada que firmará en los próximos días aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio y que estarán en vigor "por un largo periodo de tiempo". El anuncio generó un fuerte impacto a nivel mundial y también se escuchó con mucha preocupación en nuestro país y, principalmente, en nuestra ciudad. Es que la medida podría afectar las operaciones de Tenaris y, en particular, las de Tenaris Siderca. Según un comunicado difundido por la Cámara Argentina del Acero, que expresó su "preocupación" por el anuncio de Trump, "en 2017 se despacharon a dicho mercado (Estados Unidos) más de 200 mil toneladas de tubos de acero sin costura, producto de alto valor agregado para la industria del petróleo". De acuerdo a lo señalado por esta cámara, estas exportaciones, cuyo origen es Tenaris Siderca tiene en nuestra ciudad, "podrían verse fuertemente afectadas por la medida anunciada". Pero ésa no fue la única preocupación señalada en el comunicado: ""Por otra parte -continúa el texto-, la decisión de la administración Trump podría generar un desvío de comercio hacia Latinoamérica, y Argentina en particular, de productos de acero, que muchas veces ingresan en condiciones de comercio desleal provenientes desde países como China, Corea del Sur, Vietnam, Rusia, y Ucrania". Finalmente, en el cierre del comunicado, la Cámara advierte: "Atento a esta medida de incremento de aranceles que estaría adoptando el mayor importador de acero del mundo, cobra especial importancia contar en la Argentina con mecanismos ágiles y adecuados para enfrentar el desafío que implica el cambio de escenario que podría darse de manera inminente". Lo cierto es que todavía se está esperando conocer el detalle la medida que tomaría Estados Unidos al respecto, aunque el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que "por el momento ningún país está excluido" de esta medida. Y aseguró que a pesar de las críticas que recibió la administración estadounidense por esta decisión, el plan "sigue adelante". Incluso, el domingo Trump tuiteó: "Las industrias (estadounidenses) del acero y el aluminio están muertas. Lo siento, ¡es momento de un cambio!" Aunque la medida parece estar dirigida contra China, también abarcará importaciones considerables procedentes de Canadá, México, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Argentina no se encuentra siquiera en el Top 12 del listado de países que mayor cantidad de acero envía a Estados Unidos. Pero la decisión de Trump podría afectar al país igualmente. Sobre todo en nuestra ciudad. LA IMPORTANCIA DE EE.UU PARA SIDERCA En abril de 2017, en plena recuperación de Tenaris Siderca, su Director General, Javier Martínez Álvarez, aseguraba en una entrevista con La Auténtica Defensa que "el crecimiento en Siderca se explica por dos cosas: por un lado, está Vaca Muerta; pero el otro motor que moviliza a Siderca, y hoy diría que el más relevante, es el mercado de exportación, Estados Unidos y Canadá". Poco después, en el marco de la visita del Presidente Mauricio Macri a la planta de Tenaris BayCity en Houston (Estados Unidos), Martínez Álvarez señaló: "Contar con una presencia industrial en Estados Unidos fortalece las exportaciones de nuestra planta (Siderca) hacia el mercado norteamericano". Además, en esa oportunidad agregó: "El mercado norteamericano está impulsando la recuperación de la industria petrolera mundial y, junto a Vaca Muerta, llevan a nuestra planta de Campana a retomar sus niveles de producción más altos".

Desde la Cámara Argentina del Acero detallaron que en 2017 se despacharon más de 200 mil toneladas de tubos sin costura a EE.UU.



Una medida de Trump podría afectar las exportaciones de Tenaris

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: