La Red Solidaria de Juan Carr cumplió 23 años

¿CÓMO DONAR? Las donaciones se reciben en Jacob 537 de 18:00 a 20 horas. En otros horarios se debe coordinar. Tienen página de Facebook: RED SOLIDARIA de Juan Carr en Campana – Oficial. Sino a través de Whatsapp comunicarse al 03489-15-324333 (Sra. Hebe Angélica Torres). Vía Email redsolidariacampana@gmail.com En el marco del festejo a nivel nacional La Auténtica Defensa conversó con Hebe Torres, referente en Campana. "El pueblo es solidario en la emergencia, aunque cuesta sostenerlo en el tiempo". La Red Solidaria es una suma de voluntades en comunión con una infinidad de necesidades. Esas carencias pueden encontrarse en cualquier lugar. En 1995 Juan Carr fundó un grupo junto a cinco amigos. La idea era simple, pero imprescindible: crear una comunión entre quienes tuviesen una necesidad y todos aquellos dispuestos a ofrecerles ayuda. A lo largo de estos años la Red Solidaria fue creciendo cada vez más, cientos de voluntarios y amigos fueron acercándose, conociéndose, aprendiendo de cada experiencia relativa a la realidad que enfrentaban. Hebe Angélica Torres, junto con un par de amigos, comenzaron hace ocho años a realizar talleres solidarios con el fin de ayudar a personas que lo necesitaban. Luego Torres tomó contacto con la Red Solidaria de Juan Carr para capacitarse y así ser referente. "La red es como una escuela uno habla de educación, de salud, de geografía, de las necesidades de las provincias. Nos sorprendemos y agradecemos porque la respuesta siempre la tenemos", cuenta Hebe. En Campana, entre 8 y 10 son las personas que son perseverantes y responden a la brevedad. Otros colaboran cuando hay algunas campaña puntual y después la comunidad, los medios de comunicación y el boca en boca, son pilares fundamentales. Ha evolucionado mucho "la red" desde aquellos inicios, cuando el teléfono era el nexo entre sus miembros, pero la esencia sigue siendo la misma. Hoy se mantienen comunicado a través de un grupo de Whatsapp, lo que facilita e inmediatiza las acciones. "Nosotros lo que hacemos es un puente entre el que tiene para dar y el que tiene la necesidad. La mayoría de las personas que donan son aquellas que han pasado por situaciones de necesidad alguna vez", enfatiza Torres, aunque aclara que "(la) solidaridad no es solamente dar algo material, hay muchas actividades que se pueden hacer por identificación y eso emociona". La última gran campaña fue ante la tragedia que estuvo padeciendo el Norte argentino por las inundaciones. La Red Solidaria convocó a la población a paliar la situación, donando lo prioritario bajo el lema: #NoEstánSolos. Alimentos no perecederos, leche larga vida, agua mineral, pañales, productos de limpieza del hogar, productos de higiene personal, elementos para primeros auxilios, medicamentos, útiles escolares, mochilas, cartucheras y guardapolvos. Se aclara que, por ahora y hasta nuevo aviso no se recibe ropa ni calzados porque ya han solucionado la demanda. El Grupo Voluntarios para Chaco, de la vecina ciudad de Zárate, estará viajando al norte argentino para Semana Santa, así que hasta esa fecha hay tiempo. "No acopiamos material ni donaciones. Recibimos, seleccionamos y las ubicamos inmediatamente", cuenta la referente de la red. La red trabaja todo el año, también con acciones preventivas. El famoso "Veredazo" es una actividad para recupera las actividades en la calle, escuchar música, tomar mate y a la vez se replica el mensaje de solidaridad con el otro. También durante el invierno con la campaña "Frio Cero". En Campana se realizan cuadraditos tejidos de 10x10 para hacer mantas para los niños del Hospital o de algún hogar. Luis Sajen, participa de la entrevista. Se incorporó hace un mes a la Red Solidaria como voluntario a través de una publicación que vio en Facebook, quiso indagar de qué se trataba y le gustó. Luis ya tiene la impronta solidaria: recorre desde siempre los barrios de nuestra ciudad canalizando donaciones para quienes más necesitan, y lo explica muy simpáticamente: "Muchos eligen un deporte yo elijo esto y me fascina lo hago de corazón porque quiero". "La Red es una cultura solidaria, costó mucho pero ya está instalada. El pueblo es solidario en la emergencia, aunque cuesta sostenerlo en el tiempo". Torres invita a los vecinos "vengan a conocer, tener una charla y saber la filosofía de la red". Las premisas son: Solidaridad, ética, trabajo codo a codo. Sin jerarquías, sin política partidaria ni lo diferencias religiosas. "Doy diez batallas por día. Pierdo ocho, empato una y gano una. Pero por esa que gano traeme sidra para celebrar", transmite Juan Carr a todos los referentes de la red, un mensaje que los fortalece, aún en la adversidad.





