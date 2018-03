Concejales del PJ-UC se reunieron con docentes de nuestra ciudad preocupados por el cierre de cursos y las desvinculaciones en el sector. Concejales del bloque Unidad Ciudadana - PJ se reunieron con docentes de nuestra ciudad e integrantes del equipo técnico ciudadano a fin de dialogar sobre la "preocupante situación" que tiene a la educación pública a las puertas de algunos cambios que, según explicaron, "serían perjudiciales para nuestros chicos y tendrían graves consecuencias en los próximos años". Por parte del bloque justicialista estuvieron presentes Soledad Calle, Rubén Romano, Romina Carrizo y Osvaldo Fraticelli. También participó el Presidente del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo. Entre los temas tratados estuvieron los cierres de varios cursos, las desvinculaciones y jubilaciones "forzadas" de docentes y el impulso de "plurigrados" en escuelas del distrito. Así se fusionarían distintos grados en un mismo curso, con el objeto de reducir el personal. "Por más que el Gobierno quiera reducir todo a la paritaria docente, la educación pública está en jaque ya que la Gobernadora Vidal planea llevar el denominado Plan de Optimización de Recursos, que no es otra cosa que un duro plan de ajuste para las escuelas, por más que lo vistan con una denominación menos impactante", sostuvo la Presidenta del bloque, Soledad Calle. "Estamos verdaderamente preocupados por el cierre de cursos. Hay al menos dos cursos que no continuarán en la Escuela Normal, y también la finalización de orientaciones, como la de Humanidades en la escuela Media 3. No solo los chicos cuentan con menos oportunidades para estudiar: también se produce el cese de muchos docentes, y por ende, pierden el trabajo. Lejos está el Gobierno en mejorar la educación, como publicitariamente pregona, sino que se trata de la profundización de la crisis laboral y educativa", agregó. Por su parte, el Dr. Rubén Romano señaló que "este Gobierno tiene un doble discurso y vino a terminar con la educación pública". Y luego añadió: "Hablan de diálogo, cuando atentan una y otra vez contra las paritarias. No hay mejor educación sin una mayor inversión, y casualmente, en medio de la discusión salarial, buscan ensuciar a los docentes poniendo en duda su vocación, tratando de poner a los padres en su contra. Vuelven a repetir la receta de la grieta, esta vez, entre educadores y la sociedad". Además, el Dr. Romano dijo que los cierres de cursos y la desaparición de especialidades en distintas escuelas, "se producen jubilaciones forzadas o de oficio, como les llaman, a los docentes que alcanzaron la edad". Y explicó que "se trata de una reducción de personal, ante el achicamiento de la propuesta educativa y los plurigrados que están por implementarse". Sobre esto último, el concejal detalló: "Al menos en la Escuela de Río Luján tenemos información que se procederá a este nuevo sistema de plurigrados. Es decir, chicos de primero y segundo, por ejemplo, van a convivir en un mismo salón, y a compartir las clases. Estamos preocupados porque creemos que la educación pública debe ser mejorada, pero jamás desaparecer. Y es a lo que apunta el Gobierno de Cambiemos. Ya lo dijo en su discurso la Gobernadora, cuando aseguró que cada vez más gente elige la educación privada. Lo que no dice, es que pasará con aquellos que no pueden pagarla".

