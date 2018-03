Un puesto maldito

NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine tuvo el partido a su favor, pero debió conformarse con un punto Marcelo Tinari es el tercer jugador Violeta de la temporada que sufre una grave lesión jugando como primer marcador central. En su caso: fractura expuesta de tibia y peroné. Nicolás Cherro, Fernando Alarcón y, ahora, Marcelo Tinari. Sí: jugar como primer marcador central en Villa Dálmine es ocupar una posición que parece maldita en esta campaña. Es que los tres futbolistas mencionados sufrieron lesiones de gravedad en esta temporada. El primero fue Cherro, quien en agosto pasado, durante un amistoso de pretemporada frente a Luján, sufrió una fisura de tibia y, además, una grave distensión ligamentaria en su tobillo. Por eso, debió ser intervenido en dos oportunidades y recién durante la reciente pretemporada de verano pudo retomar los entrenamientos a la par de sus compañeros. Incluso, aunque todavía le falta, ya disputó un partido del Torneo de Reserva (frente a Deportivo Morón). En su reemplazo llegó Fernando Alarcón desde Rosario Central. Y con su temple y sus actuaciones se convirtió en un baluarte del gran arranque de campeonato que tuvo Villa Dálmine, conformando una muy interesante dupla central junto a Juan Celaya. Sin embargo, frente a Santamarina en Tandil, un mal movimiento le produjo la rotura de ligamentos de su rodilla derecha. Por esa razón fue intervenido quirúrgicamente y se estima que recién a mediados de año podrá volver a los entrenamientos con normalidad. Para suplantar a Alarcón, el Violeta volvió a buscar la solución en Rosario Central y así incorporó a Renzo Alfani, quien no pudo debutar hasta este año, dado que Alarcón fue recién operado en enero. Por eso, en los últimos tres partidos del año pasado (Nueva Chicago, San Martín de Tucumán y Almagro) el titular fue Marcelo Tinari. Y cuando se reinició el campeonato se produjo finalmente el debut de Alfani. Pero, enojado por algunos "errores infantiles" del ex Canalla (especialmente ante Flandria), Felipe De la Riva volvió a confiar en Tinari para el encuentro del domingo frente a Guillermo Brown en Puerto Madryn. Y fue entonces que la maldición de esta posición le llegó también a Tinari, quien a los 30 minutos del segundo tiempo, después de un choque involuntario con el arquero Martín Perafán, sufrió la fractura expuesta de tibia y peroné. Quienes estaban cerca suyo en la jugada se dieron cuenta inmediatamente. Incluso, Perafán no pudo seguir viendo: se tomó la cabeza y se alejó de la zona, mientras Celaya reclamaba atención inmediata y Sapetti intentaba tranquilizar a Tinari. Finalmente, el Dr Pablo De Caso, con la colaboración del cuerpo médico de Guillermo Brown, asistió al defensor, quien fue trasladado hasta un centro médico, donde se le realizó una intervención de urgencia. Según se informó, se trató de una "toilette quirúrgica" para corregir la lesión y, sobre todo, dada la posibilidad de infección que presentaba la herida. Posteriormente se le practicará una segunda cirugía para colocarle un clavo endomedular e iniciar la recuperación. Mientras tanto, De la Riva deberá volver a pensar en el acompañante de "Cachi" Celaya en la zaga central y decidir si le devuelve la titularidad a Renzo Alfani o si, como en Puerto Madryn, juega Marcos Martinich (zurdo) en esa posición. En tanto, Cristian González (quien apenas estuvo un par de veces en el banco de suplentes) estaría relegado en la consideración del DT, mientras que Cherro arrastra algunas molestias que no le permitieron seguir avanzando con su rehabilitación total.

EN CAMILLA. MARCELO TINARI, AL MOMENTO DE SER RETIRADO DEL CAMPO DE JUEGO, YA ENTABLILLADO, CON DESTINO AL HOSPITAL DE PUERTO MADRYN.

#FútbolProfesional | El defensor Marcelo Tinari sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné. Ya fue operado con éxito en Puerto Madryn y en 48 horas será trasladado a Campana. ¡Fuerzas, Marcelo! pic.twitter.com/kf6GfEIeQj — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de marzo de 2018

Un puesto maldito

