Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 06/mar/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 06/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves Deportivas







Boca cayó ante Argentinos. Copa Sudamericana: Colón. Champions League. Del Potro, al 8º puesto. San Lorenzo al final four. BOCA CAYÓ ANTE ARGENTINOS En el cierre de la 18ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Boca Juniors perdió anoche 2-0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal. De esta manera, no pudo tomar más ventaja respecto a su escolta Talleres, que el sábado había igualado con Tigre. En tanto, Independiente goleó 4-0 a San Martín de San Juan e igualó a San Lorenzo en la tercera posición. El Diablo y el Ciclón tienen un partido pendiente (postergado por la participación del Rojo en la Recopa Sudamericana). Todos los resultados de esta 18ª fecha fueron: Arsenal 2-1 Lanús; Belgrano 2-2 Patronato; Colón 0-0 Huracán; Tigre 0-0 Talleres (C); San Lorenzo 0-0 Unión (SF); Rosario Central 1-2 Godoy Cruz; Temperley 1-1 Gimnasia (LP); Atlético Tucumán 0-1 Defensa y Justicia; Banfield 1-0 Newells; River Plate 1-1 Chacarita; Racing Club 2-1 Vélez Sarsfield; San Martín (SJ) 0-4 Independiente; Estudiantes (LP) 1-0 Olimpo; y Argentinos 2-0 Boca Jrs. COPA SUDAMERICANA: COLÓN Por la primera fase de la Copa Sudamericana 2018, Colón de Santa Fe recibirá hoy desde las 21.45 a Zamora de Venezuela. Además, también jugarán esta noche: San José (Bolivia) vs El Nacional (Ecuador) y Caracas (Venezuela) vs Everton (Chile). CHAMPIONS LEAGUE Por el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, Real Madrid visita hoy al Paris Saint Germain. En el encuentro de ida, el elenco español se impuso 3-1 como local. Además, esta tarde también jugarán Liverpool y Porto, en una serie que parece ya estar liquidada: en el partido de ida, el conjunto inglés se impuso 5-0 en Portugal. DEL POTRO, AL 8º PUESTO Luego de su título en el ATP 500 de Acapulco, el tandilense Juan Martín Del Potro avanzó al octavo puesto del ranking mundial, superando a su vencido, el sudafricano Kevin Anderson (9º). El ranking, que sigue siendo encabezado por Roger Federer, también tiene otros seis argentinos en el Top 100: Diego Schwartzman (17º), Leonardo Mayer (47º), Guido Pella (60º), Horacio Zeballos (66º), Federico Delbonis (67º) y Nicolás Kicker (94º). SAN LORENZO AL FINAL FOUR San Lorenzo de Almagro se adjudicó uno de los cuadrangulares semifinales de la Liga de las Américas de Básquet y de esta manera se clasificó al Final Four que definirá al campeón 2018. El domingo, el Ciclón derrotó 73-65 a Ferro Carril Oeste en la última jornada y de esa manera terminó invicto luego de haber vencido también a Fuerza Regia (México) y Mogi Das Cruzes (Brasil). El cuadrangular, que se disputó en el microestadio Roberto Pando, tuvo como segundo clasificado al Final Four a Mogi Das Cruzes, que en la última jornada venció a Fuerza Regia.

Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: