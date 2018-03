En la segunda jornada de paro docente, el acatamiento continuó dispar

P U B L I C





Inspección Escolar aseguró que ayer se redujo respecto a la jornada del lunes y lo ubicó en el 43%, con un 85% de los establecimientos abiertos. Los gremios locales afirmaron que la protesta se mantuvo estable en el orden del 70-80% de inasistencia. En el segundo día de paro nacional docente, el acatamiento en las escuelas de Campana continuó dispar: Inspección Escolar ubicó la inasistencia en el orden del 43%, mientras que entre los gremios locales se la igualó e incluso situó por encima de la marca del lunes. "El acatamiento fue menor que ayer (lunes)", señalaron desde la jefatura educativa distrital. Al mismo tiempo, precisaron que el 85% de los establecimientos primarios y secundarios de la ciudad tuvieron sus puertas abiertas, aunque la actividad dentro varió de acuerdo a la cantidad de docentes que acudieron a las aulas. Así, a lo largo de estas 48 horas de huelga, hubo escuelas cerradas, otras con sus puertas abiertas pero sin actividad y en algunas secundarias -esta semana arrancaba solo 1º año- hasta los mismos directivos se pusieron al frente de las clases. Se registraron docentes que acudieron a su lugar de trabajo y, como no pudieron ingresar, fueron a cumplir sus horas a otro. En donde el impacto de la huelga fue menor, el ciclo lectivo arrancó con cierta normalidad. Ese fue por ejemplo el caso de la Escuela 7, elegida el lunes por el intendente Abella para acompañar el inicio de las clases. En tanto, los colegios privados no se vieron afectados. "Nosotros tratamos que las escuelas estén siempre abiertas", remarcaron desde Inspección. Nelda García, titular del Consejo Escolar, le confirmó a este medio que "las escuelas que abrieron brindaron bien el servicio de comedores". Explicó que, aunque no haya personal auxiliar, las escuelas tienen un "menú de emergencia que ayuda a garantizar el almuerzo" de los chicos. En la provincia de Buenos Aires, al pedido de que se convoque a una paritaria nacional -exigida por centrales docentes como CTERA-, se sumó el rechazo a la propuesta de aumento hecha por Vidal, consistente en un 15% de suba en tres cuotas no escalonadas, una cláusula de revisión en función de la pauta inflacionaria para octubre y un bono de hasta 6 mil pesos para los maestros que no falten. Además, las declaraciones de la gobernadora el jueves ante la Legislatura Bonaerense, quien le reclamó a los sindicatos "no usar de rehenes" a los alumnos, no hicieron sino arrojar "nafta al fuego", como expresó el lunes un gremialista local a LAD. "En la provincia, el acatamiento fue muy importante. La movilización de ayer (al Ministerio de Educación de Nación) fue histórica. Esperemos que tanto el ministro Finocchiaro como el ministro Sánchez Zinny tomen nota de que se tienen que hacer cargo de la situación que están atravesando los docentes y que den respuesta a un salario digno", expresó Lía Fernández, secretaria general de Suteba Campana. "También el mensaje es para los padres: que nos apoyen. No hacemos paro porque tenemos ganas de quedarnos en casa, sino por nuestra lucha. Y es un ejemplo que le damos también a los chicos", sostuvo Alicia Grassi, secretaria administrativa de Feb Campana. Desde Suteba aseguraron que el índice de acatamiento a la huelga fue de "más del 70 por ciento" a nivel distrital y que llegó al 85 por ciento en toda la provincia. Por su parte, Pedro Espinoza de Udocba afirmó que el paro estuvo "entre un 70 y 80 por ciento". Por la mañana, sindicatos docentes se movilizaron hasta las puertas del Consejo Escolar para hacer visible la protesta. Allí fueron recibidos por el cuerpo de consejeros y mantuvieron una entrevista durante la que transmitieron su preocupación por "la cobertura del cupo en todos los comedores escolares", un cambio en el recorrido de las lanchas por el Delta campanense que alarga el viaje de alumnos y docentes, y por problemas en el nuevo sistema de licencias médicas lanzado por provincia. "Queremos mantener estos espacios abiertos y de diálogo, que en el ámbito provincial no se dan", expresó Fernández en diálogo con LAD. La huelga en las escuelas también se sintió entre los porteros y auxiliares, ya que los gremios UPCN, ATE y Soeme desplegaron medidas de fuerza. De acuerdo a Inspección Escolar, en este sector el paro ayer fue de poco más del 40 por ciento del personal. Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se adelantó este martes que habrá una nueva convocatoria de la mesa paritaria en lo que resta de la semana. NIVEL SUPERIOR La huelga no solo afectó a la primaria y secundaria sino asimismo a las entidades de educación terciarias y universitarias de nuestra ciudad. Tal fue el caso de la regional de la Universidad de Luján. En contacto con LAD, Leonardo Varela (ADUNLu) manifestó que el impacto "fue bastante dispar" según las sedes. "Muchos docentes fueron a recibir a los alumnos en el inicio de la cursada y a explicarles las razones del paro. Otros directamente no fueron y otros dictaron clase. Lamentablemente, no podemos decir que el paro haya sido lo contundente que esperábamos", reconoció el docente. Advirtió que "la insatisfacción en la docencia es enorme pero pareciera que aún falta la creencia que se puede revertir la paupérrima oferta del gobierno de entre el 12 y 15 por ciento en tres cuotas, cuando el propio Banco Central ha proyectado una inflación de casi 20 puntos y consultoras privadas advierten que la inflación tendrá un piso del 23 por ciento". El normal inició de las clases en la Regional Campana será hoy. En cambio, el cuatrimestre no arrancó aun en el Instituto 15, que continúa con el período de exámenes. En el establecimiento de Dellepiane y Varela ayer manejaban que el número de docentes adheridos a la medida de fuerza se situó entre un "20-25 por ciento", lo que obligó a la reprogramación de algunas mesas evaluatorias. Al mismo tiempo, fue de un "80 por ciento en los preceptores" y total entre los auxiliares. La cursada inicia el próxima 26 de marzo.

