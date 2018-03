El Hospital Municipal recibirá una importante donación de la Embajada del Japón

P U B L I C





Programa APC El programa "Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC)" tiene como objetivo brindar esta cooperación a organizaciones sin fines de lucro tales como organizaciones no gubernamentales, organismos de gobiernos locales, instituciones médicas, instituciones educativas, entre otros, para ayudar el desarrollo socio-económico a nivel comunitario, satisfaciendo las necesidades básicas de la comunidad local. Japón ya lleva concretados 57 proyectos (U$S3.792.691.-) en virtud a los contratos de donaciones, en los cuales se llevaron a cabo aportes de equipamientos médicos, ambulancias, herramientas de trabajo para pequeños agricultores, asistiendo a organismos de gobiernos locales, instituciones médicas, ONGs locales e internacionales, dentro de los cuales un total de 28 instituciones dedicadas a la salud fueron beneficiados con diferentes tipos de equipamientos de laboratorio, unidades de ambulancias, etc. destinados a instituciones médicas para el resguardo de las vidas y el cuidado de la salud de la población local. Incorporará aparatología para optimizar la calidad del servicio de unidad coronaria del nosocomio local. La Cooperadora del Hospital Municipal San José y la Embajada del Japón en la Argentina firmaron un importante contrato de donación en beneficio del servicio coronario del nosocomio local. La firma fue rubricada entre el Embajador, Noriteru Fukushima, y la Presidente de dicha Asociación, Aida Beaquis de Fabbro. De esta manera, el hospital municipal se incorpora al programa "Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC)". El nosocomio local fue elegido luego de que se evaluaran sus necesidades actuales en la atención médica a pacientes cardiológicos de Campana y sus alrededores. Se incorporará así importante equipamiento médico que incluye: una central de monitoreo con 7 monitores multiparamétricos, 2 monitores multiparamétricos con gasto cardíaco y un respirador. Esta aparatología fortalecerá el servicio de la unidad coronaria en el Hospital San José para que un mayor número de pacientes puedan acceder a este servicio. Además, permitirá que los pacientes puedan continuar recibiendo cuidados intensivos de alta complejidad en forma gratuita sin tener que ser trasladados a grandes centros de salud alejados de su zona de residencia. Previamente a la realización de la firma de esta donación, los miembros de la Asociación Cooperadora del Hospital habían presentado un proyecto ante la Embajada del Japón con el apoyo de la empresa Honda. Durante la firma, acompañaron de parte de la entidad María Elisa Rezzano (Tesorera) y Ana María Rollieri (Secretaria). También, en nombre del Municipio, estuvieron presentes el secretario de Salud, Dr. Ernesto Meiraldi; el director Médico del Hospital, Juan Marcelo Medina; y la directora de Desarrollo Estratégico, María Cecilia Bernatzky. Y, por parte de Honda, el Vicepresidente Jorge Fernández y la responsable del Departamento de Responsabilidad Social Empresaria, Natalia Ricobene. En este particular año se celebra el 120º aniversario del "Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre Argentina y Japón". Para ello, se espera que este proyecto contribuya al fortalecimiento de las tareas de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San José como también continuar afianzando las relaciones de amistad entre Argentina y Japón.

El Embajador y la Presidente la Asociación Cooperadora firmaron el contrato de donación.





Funcionarios de la Secretaría de Salud acompañaron la firma.



El Hospital Municipal recibirá una importante donación de la Embajada del Japón

