Vecinos reclaman solución con el colegio Emanuel

Se encuentra en el barrio El Destino, sobre calle de tierra. Transitan unos 300 autos por día, llevando a los alumnos. "El polvo que vuela es impresionante", dicen. Su Director asegura que le habían prometido mejorar la calle con RAP, y solicita que "al menos pase un camión regador". El inicio del nuevo ciclo lectivo generó una controversia entre los vecinos del barrio El Destino con el colegio evangélico Emanuel, ubicado en situado en Castilla y Villegas, debido al alto tránsito vehicular que genera el transporte de los alumnos hasta el lugar. "Nos gusta que el barrio progrese, y no tenemos nada contra el colegio. Todo lo contrario. Pero la verdad es que el polvo que vuela es impresionante, algo tienen que hacer. Así no se puede vivir. ¡Parece que por acá pasa el Dakar todos los días!", comentó Adela, una vecina del barrio que llamó a la redacción de La Auténtica Defensa para darle visibilidad al tema. Fuimos hasta el lugar y verificamos con nuestros propios ojos los dichos de la vecina, fenómeno que se repite 4 veces al día, coincidente con el horario de entrada y salida de los alumnos de la institución que maneja 3 niveles de enseñanza: Inicial, Primario y Secundario. Consultado al respecto, Vilmar Fuchs, Director del colegio, comentó: "Comprendo perfectamente la inquietud de la vecina Adela y la comparto. Calculo que estamos hablando de unos 300 autos diarios y por más despacio que transiten, vuela una importante cantidad de tierra. Es un tema que ya lo tenemos hablado con el Intendente y nos había prometido un mejoramiento del circuito de acceso al colegio con RAP. Eso todavía no sucedió, pero mientras tanto sería importante que al menos pase un camión regador de forma regular, porque el polvo que vuela también nos perjudica a nosotros". VALORES El colegio Emanuel es una institución educativa de gestión privada, mixta, de jornada simple y con orientación en valores de la religión protestante cristiana. "Nosotros –comentó Fuchs a LAD- trabajamos mucho lo que es principios y valores. Desde la perspectiva bíblica, hablamos de un ser humano caído: siempre está presente la tendencia a incomodar al otro. Hablamos del bulling, del mal uso del teléfono celular con el Whatsapp, o el Facebook. Los chicos pueden ser y son hirientes con sus pares. Y si no les explicamos por qué no hay que ser así, si no encausamos sus energías y sus puntos de vista, es muy difícil que logren ser personas plenas. Hoy hay mucha pornografía, bebidas, drogas… trabajamos sobre todas estas temáticas. Si uno cimienta, pone una buena base, van a ser buenos ciudadanos y seguramente tendrán un futuro mejor. Nosotros enseñamos principios y valores. Nunca le vamos a decir a un chico ‘Tenés que ser católico, evangélico o de otra religión’. No obligamos a nadie a ir al culto ni a participar en nada. Sí, por supuesto, invitamos y recibimos con los brazos abiertos a quienes se quieran sumarse porque lo sienten así".

