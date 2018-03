VICTORIANO ARENAS, MÁS LÍDER En el cierre de la 20ª fecha, Victoriano Arenas derrotó ayer 3-2 como visitante a Central Ballester y se confirmó como único líder de la Primera D. El equipo de Valentín Alsina superó al que era su escolta con goles de Matías Coselli (2) y Milton Castagna y así le sacó cinco puntos de ventaja. LAMADRID, NUEVO ESCOLTA Ayer, al tiempo que se terminaba la 20ª fecha, la Primera D puso en marcha la 21ª jornada con dos encuentros. En Villa Devoto, Lamadrid igualó 1-1 con Muñiz y quedó como único escolta, mientras que Real Pilar y Centro Español empataron 2-2. Esta 21ª fecha sigue hoy con tres encuentros: Argentino (M) vs Puerto Nuevo; Liniers vs Claypole; y Argentino (R) vs Atlas. Continuará mañana con Atlético Lugano vs Deportivo Paraguayo; y terminará el viernes con Victoriano Arenas vs Yupanqui y Juventud Unida vs Central Ballester.



Juegan desde las 17 horas en Merlo Norte. El Auriazul, que ganó 10 de los últimos 12 puntos que disputó, repetiría alineación, con Alex Curto como único delantero. El gran presente de Puerto Nuevo tendrá hoy un durísimo escollo por la 21ª fecha de la Primera D: Argentino de Merlo. El encuentro, que se disputará desde las 17 horas con arbitraje de Salomé Diorio, será un examen de alto nivel para un Portuario que atraviesa un muy buen momento después de haber obtenido 10 de los últimos puntos que disputó (victorias ante Yupanqui, Deportivo Paraguayo y Muñiz y empate frente a Lamadrid). Es que La Academia cuenta con un importante plantel para la divisional y más allá de algunas irregularidades en su campaña, su objetivo sigue siendo pelear el ascenso directo a la Primera C (donde actuó las pasadas 16 temporadas). En cuanto al equipo de nuestra ciudad, Hugo Medina podrá volver a contar con Orlando Sosa, quien cumplió las dos fechas de suspensión que recibió por su expulsión frente a Deportivo Paraguayo. Sin embargo, está en duda la presencia de "Pampa", dado que el entrenador analiza la continuidad de Alex Curto como máxima referencia ofensiva de su equipo. Sobre todo en una cancha de grandes dimensiones como lo es el estadio de Merlo Norte. Después, Medina no realizaría modificaciones y serían los mismos nombres que presentó ante Lamadrid y Muñiz. Así, Puerto Nuevo formaría hoy con Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa y Curto o Sosa. Por su parte, Argentino de Merlo presentaría tres modificaciones en su alineación respecto a la victoria 3-1 que consiguió frente a Deportivo Paraguayo el pasado viernes. Fabián Correa y Pablo Lucero volverían a ser titulares en la última línea, mientras que Damián Pérez Roa ingresará en el mediocampo. Así, el equipo dirigido por Mariano De la Fuente alistaría a Milton Hansen; Fabián Correa, Diego Fassi, Pablo Lucero y Jonatan Duche; Sergio Ocampo, Nicolás Echegaray y Damián Pérez Roa; Fernando Maldonado, Germán Águila y Gastón Scisci.

Imagen ilustrativa. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 32. En 31 partidos, Puerto Nuevo ganó en 5 ocasiones, mientras Argentino de Merlo logró 18 victorias. Empataron 8 encuentros. El cuadro Auriazul convirtió 37 goles, en tanto que la Academia del Oeste marcó 67. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 16 veces: Puerto Nuevo ganó 3 partidos (15 goles) y Argentino obtuvo 7 victorias (27 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 15 veces: Puerto logró 2 victorias (22 goles) y Argentino triunfó en 11 ocasiones (40 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Fue el miércoles 4 de octubre de 2017, por la 6ª fecha, cuando Argentino de Merlo se impuso 2-1 en Campana. Gastón Sisci y Diego Fassi marcaron para la Academia del Oeste, mientras que Maximiliano Díaz había igualado transitoriamente. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE Se jugó el miércoles 24 de octubre de 2012, por la primera fase de la Copa Argentina: ARGENTINO DE MERLO 1 - PUERTO NUEVO 3. ARGENTINO DE MERLO (1): Diego Herrera; Andrés Siena, Federico Chiacchiara, Manuel García y Jonathan Steingard; Federico Molciusky (Nicolás Vara), Cristian Barrientos, Rodrigo Madruga (Daniel De Santis) y Sergio Alvarez; Fernando Bianchi (César López) y Gustavo Azcona. DT: Daniel Chazarreta. SUPLENTES: Rodrigo Ponce, Matías Barcos, Christian Salvatierra y Mario Flores. PUERTO NUEVO (3): Lúcas Parra; Sebastián Giardino, Rodolfo Carmarán, Alcides Biderbost y Juan González; Sebastián Calderón, Diego Lambert, Tulio Barrios (Patricio Murinigo) y Mauro Danevitch; Martín Canale (Mariano González) y Maximiliano Zerbini (Fernando Labonia). DT: Gustavo Barnes. SUPLENTES: Raúl Vázquez, Luciano Dufour, Fernando Fiumara y Nicolás Fiumara. GOLES: PT 21m Sergio Alvarez (AM), 31m Maximiliano Zerbini (PN), de penal. ST 9m Maximiliano Zerbini (PN) y 35m Mauro Danevicth (PN), de penal. EXPULSADOS: ST 6m Siena (AM), por juego brusco; y 34m Chiacchiara (AM) por último recurso. CANCHA: Argentino de Merlo. ARBITRO: Juan Pafundi.

Primera D:

Puerto Nuevo enfrenta hoy un duro desafío como visitante ante Argentino (M)

