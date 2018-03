La Estrella es creatividad, elegancia, belleza, arte. Es brillo interior, armonía.Energía relacionada con la fertilidad al igual que la semilla. Kim Estrella 2. La Estrella en este tono nos desafía a que podamos mantener en equilibrio esta energía, invitándonos a soltar el drama, a comenzar una nueva etapa donde podamos amar con letras mayúsculas. Son 13 días donde sanar es la meta y para sanar hay que soltar lo que no va y dejar de dilatar las decisiones que venimos pensando y damos vueltas y vueltas y todavía no tomamos. Para sanar hay que conectarse con el brillo que llevamos dentro. Para sanar tenemos que dejar la tragedia,dejar los dramones de novelas porque sabemos de memoria lo que nos hace mal y seguimos insistiendo, creyendo que ganaremos por cansancio.Lo que no nos dimos cuenta que en esa puja por insistir con lo que no va, ni fue, ni irá, estamos dejando parte de nuestras vidas y nuestra posible felicidad. Cuando estudie coaching decíamos esta frase " lo que se resiste, persiste", también aprendí que cuando estamos en modo "control" de alguien o algo, (llamese modo control, al control excesivo por si las dudas) obtenemos lo contrario de lo que queríamos obtener. Por ejemplo si estoy con un control excesivo para evitar me sean infiel, asfixio tanto a la otra persona, que termina siéndome infiel por cansancio. Con esto concluyo, los Mayas sabiamente decían soltarrrrrrrrrrrr, confiar, fluir. Fluyo, confío, luego BRILLO. El 2 nos invita a equilibrar, moderar, sabiendo sortear los obstáculos, no quedando atrapados en ellos, corriendo los miedos y las inseguridades. Tratemos de estar estables estos días, no extremarnos . No todo es blanco o negro, los grises existen y también los demás colores, La Estrella 2 puede traer cortes de ruta, retrazos, así que a tomar recaudos y salir con tiempo para no llegar tarde a los lugares que tenemos que asistir. También energía muy política. Eventos políticos que desafían a cambiar el rumbo. En el día de hoy veremos muy claramente los obstáculos que sentimos que tenemos y que no nos permiten seguir viaje. A correrlos y a avanzar. No se admiten resentimientos, ni pesimismo ni angustias ni especulación. Hoy no se posterga nada, ni se pospone.¡¡Hoy se recupera la armonía, el brillo en los ojos, y esas ganas locas de amar!! ¡¡Que así sea!! Buen miércoles para todos y a BRILLAR!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Estrella 2 - Energía de Miércoles 07/03/2018 - Trecena de la Mano

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: