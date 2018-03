Camping Artístico: La mágica fórmula del encuentro

Una fiesta que se extendió hasta la medianoche con muchísimos artistas en escena y el acompañamiento de los vecinos. La tercera temporada del "Camping Artístico" finalizó con mucha euforia y ganas de seguir proyectando para adelante. Los artistas independientes de Zárate y Campana decidieron apostar una vez más al espacio de la Plaza Eduardo Costa, para mostrar sus actividades y también como lugar de encuentro. El viernes fue su última jornada de este año 2018. Aunque muchos dicen no es final, es un "hasta luego". "Una vez más los artistas salieron a la plaza a mostrar y a compartir lo suyo, convencidos de que la cultura local es y será el motor de toda ciudad, y sin duda el acompañamiento del público es una muestra más de que debemos seguir difundiendo lo propio", expresó Cristian "Ratola" Gigena. Más de 7 horas participaron niños y adultos. Cada lugar estaba estratégicamente diagramado para que nadie se pierda nada. El "Pincel Abierto", marcó su espacio durante la rueda del arte. Sobre un gran lienzo, todos aquellos que querían se acercaban a pintar, a sellar su nombre, palabras que los/las identificaban. La impresión de remeras, a cargo de Maqui Albornoz. Las fotografías, como eran varios artistas se veían a través de un proyector. El sector de maquillaje artístico se colmó de niños haciendo fila para que las manos de Gricel Chanes dejen su huella en el rostro. El taller de arte recreativo para niños a cargo de Marcia Jardin, Juje Bigliardi y María Comelli jugó con burbujas de agua. El clima era ideal y daba placer ver las caras de los niños divirtiéndose. El show musical arrancó cerca de las 20 horas, Los Gringos, "Dadu & The Transparent Band" con su hip hop, luego Iara Lombardi y compañía deslumbró con su voz y otros artistas locales mostraron sus dotes musicales frente a los presentes. El patio de las Américas recibió mucha gente, los FoodTrucks, también tuvieron mucha afluencia en esta última jornada XXL y dieron el plus para que la convocatoria se extendiera hasta la medianoche. Dentro de los momentos destacados de la velada, se presentó Simón, un niño de 4 años que ha participado de todos los Camping en esta temporada y esta última vez no fue la excepción, tocó con la guitarra tres temas de Rock. Con soltura se animó a tararear y saludó al público con mucha ternura. Luego también se sumó la participación de Jonni, un joven que siempre hizo "el aguante" los viernes a los jóvenes. La manera de pensar, de querer, de crear, su libertad para ver y representar el mundo que nos rodea y todo aquello que imaginamos es lo que se rescata de este tipo de eventos. Como decía Pablo Picasso "cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca". El cierre estuvo a cargo del Grupo Karma con un show de fuego espectacular. Este proyecto pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración de la Municipalidad a través de Campana Joven. Para más información pueden visitar www.facebook.com/campingartistico o buscar @campingartisico en Instagram.

Otro verano q se empieza a despedir y otra temporada d #CampingArtístico ha terminado. Estamos muy emocionadxs, muy contentxs.

Gracias a todxs por ser parte de este hermoso proyecto. Otro año mas q nos encuentra en la calle! Salud #CampingArtistico, Hasta la proxima ☀️❤️ pic.twitter.com/zlGdtvlayB — Cristian Gigena (@ratolaratola) 5 de marzo de 2018 Simón el rey bajito del #CampingArtístico pic.twitter.com/YWwonVRMfY — Magui Felizia (@mawifelizia) 2 de marzo de 2018 #Ahora última jornada del #CampingArtístico en la plaza Eduardo Costa. Arte, música, foodtrucks pic.twitter.com/SmtqPyUR1v — Magui Felizia (@mawifelizia) 2 de marzo de 2018 #15noticias - Última jornada de #CampingArtístico ! #Canal15Campana https://t.co/8wZrb0yeei — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 2 de marzo de 2018 Campana es mas lindo desde que existe el Camping Artístico — Carolina Ferrante (@caroferrante) 3 de marzo de 2018

Camping Artístico: La mágica fórmula del encuentro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: