DIJO ADIÓS. LISTA PRESENTÓ SU RENUNCIA EL JUEVES 1º.

El ex Presidente de Villa Dálmine explicó que se sintió "solo" al enfrentar la difícil situación económica que atraviesa el club. Y le apuntó al presupuesto del actual plantel. Después de su sorpresiva renuncia del pasado jueves, el ex Presidente de Villa Dálmine, Alfredo Lista, brindó ayer detalles de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión en diferentes notas radiales. "Creí que era el momento justo para cortar y para tratar que la gente que está adentro reaccione respecto al endeudamiento que viene sufriendo el club desde agosto pasado. Desde entonces vengo advirtiendo que esto iba a explotar", señaló. De esa manera le apuntó al presupuesto afectado al actual plantel Violeta: "Se gastó un 50 por ciento más de lo que teníamos a disposición. Eso generó un desfasaje muy grande, más allá de que yo coincidía en que teníamos que armar un plantel competitivo para sumar puntos por el tema de los promedios. Pero nunca aparecieron los recursos que iban a cubrir semejante desfasaje". Lista aseguró que se sintió "solo" para afrontar esta situación y que no encontró compañía para tratar de sobrellevar las urgencias económicas del club. "Me agoté", afirmó, y rechazó los cuestionamientos que le marcaron una "administración unipersonal" de la administración y las finanzas del club. Al mismo tiempo, el ex Presidente Violeta también le apuntó a la Asociación del Fútbol Argentino: "Desde el 2016 sólo nos pegó cachetazos", disparó y cuestionó la postura de AFA para con "el tan querido ascenso".

Alfredo Lista brindó detalles de los motivos de su renuncia

