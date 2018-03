NOTICIA RELACIONADA: Primera D:

ENCUENTRO Nº 32. En 31 partidos, Puerto Nuevo ganó en 5 ocasiones, mientras Argentino de Merlo logró 18 victorias. Empataron 8 encuentros. El cuadro Auriazul convirtió 37 goles, en tanto que la Academia del Oeste marcó 67. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 16 veces: Puerto Nuevo ganó 3 partidos (15 goles) y Argentino obtuvo 7 victorias (27 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 15 veces: Puerto logró 2 victorias (22 goles) y Argentino triunfó en 11 ocasiones (40 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Fue el miércoles 4 de octubre de 2017, por la 6ª fecha, cuando Argentino de Merlo se impuso 2-1 en Campana. Gastón Sisci y Diego Fassi marcaron para la Academia del Oeste, mientras que Maximiliano Díaz había igualado transitoriamente. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE Se jugó el miércoles 24 de octubre de 2012, por la primera fase de la Copa Argentina: ARGENTINO DE MERLO 1 - PUERTO NUEVO 3. ARGENTINO DE MERLO (1): Diego Herrera; Andrés Siena, Federico Chiacchiara, Manuel García y Jonathan Steingard; Federico Molciusky (Nicolás Vara), Cristian Barrientos, Rodrigo Madruga (Daniel De Santis) y Sergio Alvarez; Fernando Bianchi (César López) y Gustavo Azcona. DT: Daniel Chazarreta. SUPLENTES: Rodrigo Ponce, Matías Barcos, Christian Salvatierra y Mario Flores. PUERTO NUEVO (3): Lúcas Parra; Sebastián Giardino, Rodolfo Carmarán, Alcides Biderbost y Juan González; Sebastián Calderón, Diego Lambert, Tulio Barrios (Patricio Murinigo) y Mauro Danevitch; Martín Canale (Mariano González) y Maximiliano Zerbini (Fernando Labonia). DT: Gustavo Barnes. SUPLENTES: Raúl Vázquez, Luciano Dufour, Fernando Fiumara y Nicolás Fiumara. GOLES: PT 21m Sergio Alvarez (AM), 31m Maximiliano Zerbini (PN), de penal. ST 9m Maximiliano Zerbini (PN) y 35m Mauro Danevicth (PN), de penal. EXPULSADOS: ST 6m Siena (AM), por juego brusco; y 34m Chiacchiara (AM) por último recurso. CANCHA: Argentino de Merlo. ARBITRO: Juan Pafundi.

El Historial:

Puerto Nuevo - Argentino (M)

Por Gustavo Belsué

