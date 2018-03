Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 07/mar/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 07/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Boca: Se resintió gago. Supercopa argentina. Sudamericana: Avanzó Colón. Sudamericana: Juega Lanús. Champions League. Se acerca la segunda del TC. ¿Matthysse vs Pacquiao?. BOCA: SE RESINTIÓ GAGO El mediocampista Fernando Gago sintió ayer, durante la práctica de Boca, un pinchazo en la rodilla izquierda, la misma de la que fue operado en octubre del año pasado tras romperse los ligamentos en un partido de la Selección Argentina. El futbolista de 31 años se realizó estudios rápidamente y si bien no hubo un parte oficial del club, allegados a los médicos del plantel señalaron que tiene un desprendimiento de adherencias en el ligamento, algo que es considerado normal después de este tipo operaciones, pero que retrasaría la vuelta del jugador a las canchas. SUPERCOPA ARGENTINA Ayer se confirmó que la final de la Supercopa Argentina que disputarán Boca Jrs y River Plate el próximo 14 de marzo se jugará desde las 21.10 horas. El encuentro se desarrollará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y las entradas comenzarán a venderse mañana miércoles. La popular costará 800 pesos. SUDAMERICANA: AVANZÓ COLÓN Por la primera fase de la Copa Sudamericana 2018, Colón de Santa Fe derrotó anoche 1-0 a Zamora de Venezuela y avanzó a la próxima etapa, dado que en el partido de ida había ganado 2-0 como visitante. Además, también anoche, El Nacional de Ecuador eliminó a San José de Bolivia (4-3 en el global) y Caracas de Venezuela eliminó a Everton de Chile a pesar de caer 1-0 como local (2-2 en el global; pasó por mayor cantidad de goles como visitante. SUDAMERICANA: JUEGA LANÚS En tanto, esta noche, por la misma Copa Sudamericana, Lanús definirá su serie frente a Sporting Cristal (Perú) como visitante. En el partido de ida, en nuestro país, el Granate se impuso 4-2. Además, también hoy: Cerro Largo de Uruguay (0) vs Sporting Rosario de Perú (0); General Díaz de Paraguay (0) vs Barcelona de Ecuador (0); y Deportivo Cuenca de Ecuador (0) vs Sportivo Luqueño (2). CHAMPIONS LEAGUE Por el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, Real Madrid derrotó ayer 2-1 al Paris Saint Germain y avanzó a la próxima instancia del máximo certamen continental europero (en el encuentro de ida, el elenco español se había impuesto por 3-1 como local). Además, ayer, Liverpool y Porto igualaron sin goles y la serie quedó en mano del conjunto inglés, que había ganado 5-0 en Portugal en el partido de ida. Hoy se definirán otras dos series de Octavos de Final: Tottenham Hotspurs (2) vs Juventus de Italia (2); y Manchester City (4) vs Basilea de Suiza (0). Ambos encuentros se disputarán en Inglaterra. SE ACERCA LA SEGUNDA DEL TC El próximo fin de semana, el Turismo Carretera disputará la segunda fecha del calendario 2018 en el Autódromo de Neuquén. Con esta visita serán ocho las veces que la categoría más popular del automovilismo nacional disputó una carrera allí (Chevrolet y Ford ganaron tres veces y Torino una vez). En la primera fecha del año, el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) se impuso en el autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro). ¿MATTHYSSE VS PACQUIAO? El ídolo del boxeo filipino Manny Pacquiao señaló ayer que su próximo oponente puede ser el argentino Lucas Matthysse o el estadounidense Danny García, en un combate que se celebraría en Malasia en mayo o junio de este año.

