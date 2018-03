Superando el estrés del regreso a clases

P U B L I C



Ante el desafío del inicio de un nuevo año lectivo, los niños pueden sentirse ansiosos o temerosos de lo que encontrarán en el nuevo grado o curso: nuevos profesores, quizá nuevos compañeros o escuela, nuevas materias, etc. De la misma manera pueden sentirse los padres, quienes deben acompañar a sus hijos en todo este proceso y también enfrentar los gastos de inscripción, uniformes y útiles, reorganizar sus horarios para llevar y traer a los chicos a tiempo, lidiar con el tránsito caótico, acompañar en la realización de tareas y en el estudio, etc., etc. Pero todo el estrés que se genera, y que es normal ante estas situaciones, puede manejarse y superarse con un poco de organización. ULTIMAHORA.COM contactó con Natalia Mongelós, licenciada en Psicopedagogía, masteranda en Neuropsicología Infantil y Neuroeducación, quien compartió algunas ideas al respecto. La profesional recuerda que, muchas veces, buscando el equilibrio entre el trabajo y el hogar, los padres suelen ignorar los nervios o ansiedad que tienen los niños y niñas al iniciar las clases. Sin embargo, el trabajo conjunto con los hijos en la creación de la capacidad de resistencia y flexibilidad, y en el control de las emociones, puede ser beneficioso para la salud psicológica de toda la familia. "Mayormente, los niños son capaces de hacerle frente al cambio, y los padres pueden ayudarlos en el proceso, estimulándoles a compartir y expresar sus sentimientos", afirma. Los siguientes tips son algunas de sus recomendaciones para tener en cuenta durante esta etapa de inicio de clases y cambio de rutinas. Algunos tips para los padres · La creación de una rutina para ir a la cama antes de la primera semana de clases, ayuda a que el cambio de levantarse temprano no sea tan repentino y chocante. Acostumbre poco a poco a los niños al horario de la escuela. · La organización de las cosas necesarias en casa — uniformes, mochila, útiles, merendero, dinero para la cantina — ayudará a que la salida hacia la escuela transcurra sin inconvenientes. · Mantener una rutina y organizar los horarios. Tener un horario ayuda a los niños a enfrentar un obstáculo a la vez, y como resultado, sentir mayor control. · Tener en cuenta la alimentación saludable, no solo en el desayuno, sino que también para la merienda escolar, y que al mismo tiempo sea del agrado de los niños. · Considerar el recorrido por el edificio de la escuela y conocer de antemano el aula del niño/ niña. Esto contribuirá bastante a aliviar la ansiedad ante lo desconocido, en especial para los más pequeños, que irán a la escuela por primera vez. · Dialogar con los hijos. El conversar con su hijo/a para estar al tanto de sus temores o preocupaciones con relación al inicio del nuevo grado le ayudará a compartir la carga emotiva. Por ejemplo, pregúntele qué cosas de la escuela anterior le gustaban más, y estudie la forma de incorporarlas a su nueva experiencia.

Superando el estrés del regreso a clases

