Un incendio consumió uno de los históricos edificios del complejo ferroviario

Fue donde funcionaba el Instituto Mecánico, durante varios años centro de capacitación de obreros ferroviarios y también un espacio de encuentro comunal. Solo la estructura perimetral quedó en pie. El intendente Abella aseguró que el fuego fue intencional: "Tiene que ver con un boicot con la puesta en valor que queremos generar en este lugar". Como todo lo que hay, los edificios públicos sucumben ante el tiempo. Pero ese progresivo deterioro se da a mayor velocidad si no existen políticas de preservación y resguardo. En Campana faltan desde hace muchos años: a la enorme cantidad de construcciones históricas que hoy solo existen en fotografías y la memoria, ayer por la madrugada se sumó el edificio del complejo ferroviario donde solía funcionar el Instituto Mecánico, cuya estructura apenas logró quedar en pie luego de que un voraz incendió consumiera su interior y amenazara con tirarlo abajo. Bomberos Voluntarios recibió la denuncia cerca de las 3:45 de la mañana y desplegó una autobomba, un camión cisterna y una unidad logística. Siete fueron los bomberos que combatieron las llamas desde fuera del perímetro de la construcción, a quienes se agregaron durante el transcurso de la madrugada otros siete efectivos de Prefectura Naval, que aportó una segunda autobomba. Alrededor de las 9 de la mañana el siniestro estaba controlado. Los daños a la antigua estructura fueron totales, aunque Bomberos y Prefectura lograron cercar el fuego y evitar su propagación a los galpones linderos, donde la destrucción podría haber sido mayor. La custodia de los terrenos del ferrocarril y su infraestructura fue transferida desde el Estado nacional al Municipio en enero, dentro del acuerdo impulsado por la gestión Abella para que la ciudad pueda optimizar su paseo costanero y, a la vez, desarrollar la zona del complejo ferroviario. Ayer al mediodía, el intendente recorrió el área del incendio. Confesó que cree que su origen fue intencional. "Es un día triste para todos los campanenses. Quizás el que provocó este incendio, lo hizo pensando en hacerle daño al Intendente y a la gestión municipal que está llevando adelante la reparación de este lugar, pero en realidad perjudicaron a todos los campanenses", sostuvo Abella, acompañado por los secretarios de Seguridad y Hábitat, Abel Milano y Javier Contreras respectivamente. "Para mí -continuó- tiene que ver con un boicot con la puesta en valor que queremos generar en este lugar para que los vecinos puedan tener más espacios públicos verdes de esparcimiento. De hecho, Contreras y parte de mi gabinete vienen trabajando en la recuperación del paseo costanero". Milano, en tanto, dijo que el lugar no contaba con servicio eléctrico, ni de gas, ni nada que pueda generar un incendio accidental. "Es muy curioso que en tantos años que lleva aquí, no había sucedido antes", sostuvo el funcionario. En febrero, el Municipio procedió al desalojo de un edificio del complejo ferroviario que estaba ocupado desde hacía varios años por vecinos sin techo. El que se incendió ayer no se encontraba habitado. La investigación está en curso por averiguación de incendio en la UFI Nº 2. Se aguarda la pericia que los Bomberos Voluntarios emitirán sobre lo ocurrido.





Irrecuperable. Las llamas destruyeron el edificio histórico IMPORTANCIA HISTÓRICA En diálogo con La Auténtica Defensa, el historiador Joel Vallomy brindó precisiones sobre el rol que desempeñó el edificio siniestrado a lo largo de la historia. "El edificio que se incendió, dentro del cúmulo de construcciones importantes del complejo de talleres, era central por su importancia histórica: allí funcionó el Instituto Mecánico. El lugar no solo servía de centro de capacitación para los empleados de los Talleres de Ferrocarril Buenos Aires & Rosario, luego fusionado con el Ferrocarril Central Argentino, sino que también cumplió una importante función social en la época", precisó. Vallomy señaló que en sus orígenes el edificio estaba ubicado en lo que era la avenida principal de la ciudad, la Rivadavia. "Recordemos que antes de la construcción de la nueva estación, la actual Avenida Rocca llegaba hasta las vías, en la zona de la vieja estación. El edificio fue construido en 1888 y allí, además de la función educativa, se realizaban actividades de esparcimiento para el personal de los talleres, contaba con salón de lectura, billar, y de manera periódica se organizaban bailes. Además, contó con biblioteca y desde ahí se organizaron distintas bandas musicales y corsos de carnaval", explicó. El historiador local afirmó que "es una pena grande este incendio" y expresó su deseo de que "el Municipio haya contratado un seguro en el marco de la custodia de los bienes recientemente otorgada". "No deseo ver, ni creo que la mayoría de los campanenses deseen ver, una torre de departamentos donde está el ex Instituto. Espero que en esta administración municipal, con demasiada penetración de funcionarios que no son de la ciudad, prime la voluntad de los locales. Estoy convencido que el intendente va a tener voluntad de preservación. Si obraron prudentemente, cosa que espero, habrá algún tipo de seguro para reparar el daño causado, sino seguramente vamos a estar en problemas. Lo real es que este hecho va a mostrar la voluntad política de reparar o reconstruir. En el futuro cercano veremos para dónde decanta la historia. Como titular de la guarda del predio, entiendo que el Municipio es responsable tanto por los bienes muebles, como por las edificaciones. Es inconcebible como en un predio donde aparentemente existía seguridad privada puede suceder esto", comentó.

