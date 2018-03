Mujeres de Campana

P U B L I C







Mariela Schvartz

Este 8 de marzo no es un Día Internacional de la Mujer más. En Campana también vamos a hacer notar que, sin el trabajo, el empeño y la tenacidad de nuestras mujeres, esta ciudad sería completamente distinta. Esta ciudad, me animo a decir, no funcionaría sin sus mujeres. No funcionaría nuestra provincia ni tampoco la Argentina sin sus mujeres. Nuestro país hoy sería distinto de no haber contado desde sus albores con la infatigable y, en muchos casos, destacada actividad de mujeres cuyos nombres han trascendido en diferentes disciplinas y hoy son referentes a nivel mundial. La lista sería interminable. Mariquita Sánchez de Thompson, Manuela Pedraza, Juana Azurduy, Alicia Moreau de Justo, Lola Mora, Eva Duarte de Perón, Victoria Ocampo, Azucena Villaflor, Mercedes Sosa, Gabriela Sabatini, Martha Argerich, Paloma Herrera, son solo algunas de ellas. En muchos otros casos, ese trabajo es silencioso y las pequeñas pero enormes luchas cotidianas que tantas mujeres emprenden día a día no llegan a conocerse. Como el de tantas mujeres campanenses que conmueven y agitan los cimientos de nuestra sociedad ribereña día a día. Sin ellas nuestro mundo seri´a menos colorido, menos justo, pero sobre todo mucho menos sensible. Son revoluciones diminutas que impulsan grandes transformaciones. Porque Campana es, también, sus mujeres. Campana es nuestro empeño por trabajar y sacar adelante a toda una ciudad trabajadora. Su acero y la fuerza de sus hierros y sus riquezas naturales la hacen distinguirse y la identifican. Campana es fuerza y empuje, educación, compromiso y alegría en cada color y cada detalle que una mujer le pone a su actividad cotidiana. Campana es diversa porque las mujeres somos infinitamente diversas. Diferentes nuestras familias, nuestros modos de ser mujer, nuestros sueños, nuestras creencias, ideas y objetivos. Y ya es hora de revertir algo que tenemos en común: ser parte de una historia compartida en la que ocupamos un lugar de desigualdad. Y ese es mi llamado a las mujeres de Campana. A día a día seguir aportando nuestro granito de arena para mejorar nuestras vidas. Para transformar nuestros micromundos aportando el espíritu de paz que nos caracteriza. Espíritu que no es solo un anhelo de ausencia de guerra o de violencia, sino el afán por la búsqueda de justicia, igualdad, solidaridad y armoni´a para nuestras familias y, por ende, para toda la sociedad. Por eso me animé a soñar en buscar la forma de convertir las vivencias del trabajo silencioso de nuestras mujeres en voces que alboroten, voces que contagien, voces que agiten a otras mujeres a animarse a encender sus motores de pasión. Este jueves 8 de marzo de 2018, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en nuestra ciudad presentaremos el libro Mujeres de Campana - Ampliando márgenes, para dar a conocer las historias de vida de 12 mujeres campanenses. Sus tazas de mate cocido, los oficios que enseñan, o los cuentos que escriben están generando cambios gigantescos. Ellas, como tantas de nosotras, son 12 mujeres imparables. Inquebrantables. Irreemplazables. Una mujer que conozca las vivencias de estas doce mujeres, se va a sentir identificada, va a sentir que nada es imposible. Y eso forma parte de lo que nosotros llamamos empoderamiento, de transformarnos, de dejar de ser objeto para convertirnos en protagonistas de nuestra libertad. Porque una mujer que puede, es una mujer que no se va a dejar violentar. Si cada una de nosotras puede decirle a otra mujer "sí, se puede" estoy convencida de que vamos a vivir en una sociedad donde prime el amor y no la violencia, donde primen los derechos y no las desigualdades, la justicia por sobre la injusticia. Una sociedad donde la paz se apropie de nuestra cotidianidad. Campana lo necesita. Buenos Aires lo necesita. Argentina necesita de más mujeres para ser un mejor país. Mariela Schvartz, jefa de Gabinete del Municipio #8M Paro Internacional de Mujeres. Las Mujeres de Campana también paramos! +Derechos -Desigualdades pic.twitter.com/MOVMjxcJ23 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 8 de marzo de 2018 FELIZ DÍA MUJERES!!! Hoy, en Campana también vamos a hacer notar que, sin el trabajo, el empeño y la tenacidad de nuestras mujeres, esta ciudad sería completamente distinta. En su homenaje presentamos el libro “Mujeres de Campana - Ampliando márgenes". pic.twitter.com/Tb8ZGfIu3M — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 8 de marzo de 2018

Mujeres de Campana

Por Mariela Schvartz

