Roses: "Las mujeres están transformando las palabras en acción"

"Este Día Internacional de la Mujer nos encuentra dando grandes pasos para avanzar en la igualdad de género", afirmó el presidente del HCD. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que simboliza la lucha histórica por el derecho a la igualdad en todos sus aspectos, el presidente del HCD, Sergio Roses, expresó que "el camino no fue fácil y la historia da testimonio de la lucha incesante por la igualdad. Sabemos que queda mucho por hacer, pero las mujeres asumieron un rol protagónico para demostrarnos que están transformando las palabras en acción". A tres años de la adopción de la Agenda 2030, ONU Mujeres publicó el informe "Hacer las promesas realidad: La Igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", que analiza desde una óptica de género los logros alcanzados y los desafíos pendientes, para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Este informe, es un llamado a la acción y como dirigentes no podemos estar ajenos a ello, si queremos un futuro sostenible para todas las personas", indicó Roses. "La igualdad de género es un tema que nos ocupa como sociedad y hemos dado pasos certeros en esa dirección", manifestó el presidente del HCD, en referencia a la Ley de Paridad de Género aprobada el año pasado. El principio de paridad de género permitió aumentar la participación femenina en la lista de candidatos a elecciones legislativas. "Esta iniciativa promueve mayor participación de las mujeres en la vida política", aseguró Roses y agregó: "No sólo se trata de pluralidad de voces, sino también de perspectivas. Nuestro Concejo Deliberante es un reflejo de ello y me enorgullece que así sea, porque indica que estamos madurando como sociedad". "Las mujeres están ante la oportunidad de avanzar en su empoderamiento y, día a día, dan muestra de ello transformando sus vidas cotidianas y poniendo en agenda consignas a favor de sus derechos. Las mujeres se movilizan y nos movilizan como sociedad, colectiva e individualmente", enfatizó Roses. "A lo largo de la historia el rol de las mujeres en la sociedad se fue transformando. Y es un hecho que, en las últimas décadas, asumieron con más fuerza el reto de desarrollarse más allá del núcleo familiar. Por lo tanto, tenemos la obligación de asumir el compromiso para que, frente a las mismas responsabilidades, tengan los mismos derechos y oportunidades". "Las mujeres de hoy se desenvuelven en múltiples roles: trabajadoras, madres, parejas y en cada uno de ellos son un pilar; por eso no puedo dejar de reconocerlas, hoy y todos los días. Cristina del Mármol es una de ellas, quien desde hace décadas y con muchísima responsabilidad, se desempeña como secretaria en el Honorable Concejo Deliberante", concluyó Roses.

Roses destacó el rol protagónico asumido por las mujeres.



Roses: "Las mujeres están transformando las palabras en acción"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: