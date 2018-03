Así lo aseguró la concejal de Cambiemos, quien recordó la larga trayectoria de las mujeres radicales impulsando leyes para lograr la paridad de género. La concejal de Cambiemos Romina Buzzini aseguró que los valores del Día Internacional de la Mujer, lejos de ser una "cuestión de moda", forman parte de los "principios y convicciones" de la Unión Cívica Radical, confirmando el acompañamiento del Comité Local a la agenda propuesta para este 8M. "Nuestro partido se ha caracterizado por tener grandes mujeres que han sido pioneras en distintas luchas feministas y sociales que se fueron dando a lo largo de la historia de nuestra república. Ya desde los comienzos del siglo XX, mujeres radicales como Rosa F. Martínez de Vidal desde el Comité Feminista Radical, trabajaban para la fórmula presidencial que daría inició a la democracia de masas en la Argentina, habilitada por la Ley Sáenz Peña de 1912. La intensa actividad del comité le permitió llevar su influencia a otras zonas de la provincia, llegando a contar hasta con cien filiales, e incluso en el exterior, al participar en la Liga Internacional de Mujeres Hispano-Americanas, junto a otras militantes como Julieta Lanteri (creadora del Partido Feminista Nacional en 1918), Alicia Moreau de Justo (socialista), y Elvira Dellepiane de Rawson (fundadora de Asociación Pro Derechos de la Mujer)", explicó Buzzini. "Las radicales trabajaron incansablemente para lograr el sufragio femenino. En 1919, Rogelio Araya –diputado radical por Santa Fe- presentó por primera vez un proyecto en pro de los derechos políticos femeninos en la Cámara de Diputados. Casi 40 años más tarde comienza su labor Florentina Gómez Miranda, abogada radical que desde su banca de diputada nacional presentara más de 150 proyectos legislativos claves. Se destacaron el de autoridad compartida de los padres, divorcio vincular, pensión al viudo, pensión a la cónyuge divorciada, igualdad de los hijos extramatrimoniales, derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de casada y pensión de la concubina y concubino. Todo acompañada también por su par Margarita Malharro de Torres", destacó Buzzini. La edil oficialista señaló que "en la actualidad las mujeres radicales en su más amplia diversidad" forman parte de "la consolidación de acuerdos políticos progresistas" que permiten "avanzar con firmeza en la lucha por la inclusión, la igualdad y la justicia social". "En este día en particular donde las mujeres nos vamos a manifestar en todo el mundo de diversas maneras, elegimos sumarnos en particular en nuestra ciudad al abrazo simbólico que se hará a las 12 horas en el mástil de la plaza Eduardo Costa", expresó. Al mismo tiempo, confirmó la adhesión simbólica del Comité local al Paro Internacional de Mujeres "por una vida libre de violencia, por no más acosos callejeros, por una paridad salarial (a igual tarea, igual remuneración), por la concreción de la paridad no solo en el poder legislativo, por la paridad sindical, por una educación sexual integral en todas las escuelas del país, por nuestra autonomía reproductiva, por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito y, sobre todo, por no mas femicidios, porque vivas nos queremos". "Las mujeres sabemos que somos capaces de seguir luchando por cada uno de los derechos que nos faltan conquistar, es así que seguimos trabajando a diario desde nuestro espacio político pero abrazadas con todas las mujeres que defendemos la misma bandera, la de la igualdad en todos los aspectos entre mujeres y hombres", finalizó la presidente de la UCR Campana.

Romina Buzzini, presidenta del Comité Radical Campana, acompañada de correligionarias. "Trabajamos desde nuestro espacio político pero abrazadas a todas las mujeres que defendemos las misma bandera", aseguró.

Un placer poder hablar para las mujeres de mi ciudad #Campana #8M #mujeres #DiaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/uoa36zqY3d — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 8 de marzo de 2018 #DiaInternacionalDeLaMujer #8M #MujeresRadicales x+Derechos y -Desigualdad #NosotrasParamos @UCRCampana pic.twitter.com/oVFnU8Efal — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 8 de marzo de 2018 #8M #NosotrasParamos #CampaBA Súmate @UCRCampana pic.twitter.com/8lCjSod6Pw — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 7 de marzo de 2018

Romina Buzzini:

"Para la UCR, la lucha por los derechos de las mujeres no es una cuestión de moda"

