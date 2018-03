Violencia de género en Campana: un fenómeno familiar

P U B L I C



La titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de nuestra ciudad asegura que la mayor cantidad de denuncias por abusos y maltrato sufridos por mujeres son generadas desde un vínculo o al menos por un "conocido". "No puedo dar a publicidad cifras concretas, pero desde que llegué a Campana, las estadísticas de denuncias que manejamos van en crecimiento. No lo atribuyo necesariamente a que haya más violencia de género que antes, sino a que cada vez más mujeres están dispuestas a denunciar. Muchas veces, son mujeres que se deciden a venir luego de un hecho que sucedió hace 10 años, por ejemplo", explica la Sub Comisaria Patricia Escobar, quien se encuentra a cargo de la Comisaría de la Mujer y la Familia desde septiembre de 2016. Escobar acumula 20 años en la fuerza, incluyendo 2 años en la Comisaría de la Mujer de Zárate. Según la Sub Comisaria, en Campana, las denuncias de maltrato o de abusos (incluyendo acceso carnal), en la gran mayoría de los casos están vinculadas al ámbito familiar o fueron por hechos que fueron consumados por una persona conocida de la víctima. Incluso, las denuncias pueden ser anónimas: "A veces es un vecino que nos llama porque escucha gritos o golpes, y cuando nos hacemos presentes en el lugar, la víctima adulta no radica la denuncia. Pero aun así, la cosa no queda ahí. Depende el caso, se toma intervención igual y son los hijos, a veces chiquitos, que dan los indicios para intervenir". En ese sentido, Escobar recuerda los teléfonos de la Comisaría de la Mujer de Campana: 446383 y 424075, disponibles las 24 horas. También se puede llamar gratuitamente al 144, que funciona en todo el país, también las 24 horas, los 365 días del año. "Yo creo que la gente tiene que confiar y llamarnos. Por mínima que sea la intervención del Estado, siempre va a ser mejor que naturalizar o dejar crecer un entorno violento, o una situación de abuso". Además de violencia de género, y casos de abusos, la comisaría también se ocupa de recepcionar denuncias por incumplimientos en el régimen de alimentos y de visitas. Y si bien no cuenta con su propio equipo inter-disciplinario, que debería estar integrado por una Trabajadora Social, una Abogada, y una Psicóloga, trabaja en red con otras instituciones afines de la ciudad, tales como los gabinetes escolares, la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, o el Centro de Asistencia a la Víctima, la Fiscalía de la Mujer, entre otras. "Además del día a día, tenemos una reunión mensual de lo que llamamos Mesa Local, y vamos ajustando la sinergia entre todos para poder brindar el mejor servicio y contención posibles", concluye Escobar.



“Cada vez más mujeres están dispuestas a denunciar", dice la Sub Comisaria Patricia Escobar.



Violencia de género en Campana: un fenómeno familiar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: