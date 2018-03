P U B L I C





El Auriazul cayó 2-0 en su visita a Merlo Norte y cortó una racha de cuatro juegos sin derrotas. Luego de haber cosechado diez puntos en sus últimos cuatro encuentros, Puerto Nuevo se presentó ayer en Merlo Norte con la intención de seguir sumando para meterse en zona de clasificación al Reducido. Sin embargo, esa ilusión se chocó con Argentino de Merlo, uno de los grandes candidatos al ascenso que tiene la divisional. El conjunto dirigido por Mariano De la Fuente fue superior al Auriazul, lo derrotó por 2 a 0 y le cortó su racha de cuatro juegos invicto (tres victorias y un empate) y también la posibilidad de alcanzar el noveno lugar de la tabla de posiciones ante la derrota de Atlas (cayó 2-0 en su visita a Argentino de Rosario). De esta manera, el Portuario sufrió la segunda derrota en lo que va del año (había perdido con Central Ballester en su primera presentación) y por ahora se mantiene con 26 unidades en el 10º puesto, a tan solo un punto de Atlas (27), aunque hoy podría ser superado por Lugano (24), que juega como local frente a Deportivo Paraguayo. Igualmente, los dirigidos por Hugo Medina saben que, a pesar que ayer sufrieron una caída que era previsible, siguen en la pelea por ingresar al Reducido y que, en ese sentido, el próximo miércoles tendrán un partido clave cuando reciban la visita de Atlético Lugano en el estadio Carlos Vallejos. EL PARTIDO Para este encuentro, el DT Hugo Medina repitió la misma formación que presentó frente a Muñiz, aunque Tadeo MacIntyre volvió a ser volante por derecha, mientras que Nicolás Rodríguez retornó al sector izquierdo. Y como centrodelantero siguió Alex Curto, a pesar que Orlando Sosa cumplió su sanción ("Pampa" estuvo en el banco). Y en una cancha amplia, en buenas condiciones, la idea de Puerto Nuevo fue presionar, tratar de no dejar jugar a Argentino y quitarle el balón si podía nublarlo. Por eso, los primeros 20 minutos fueron intensos y parejos, sin un claro dominador y muy cortado por la gran cantidad de faltas. Pero con el transcurrir del juego, el equipo de Merlo Norte se fue acomodando mejor, empezó a llevar al Auriazul contra su campo y, además, también generó las primeras aproximaciones de riesgo. A los 14, el campanense Germán Águila (ex Puerto Nuevo) exigió a Rodrigo Ponce De León con un remate que fue desviado al córner por el arquero Auriazul. Y a los 21, el lateral izquierdo Jonathan Duche cruzó una pelota rastrera que por el segundo palo encontró la llegada de Fernando Maldonado, cuya definición se estrelló en el poste izquierdo de Ponce De León. Encima, con ese panorama, Medina se vio obligado a reemplazar a Sergio Robles (molestias físicas) y para ello debió reacomodar varias piezas. Ingresó Paulo Boumerá, quien se paró como volante central por delante de la línea defensiva a la que se retrasó Kevin Redondo, quien pasó a jugar como lateral derecho, mientras que Antoni Rodríguez ocupó el lugar del lesionado Robles en el izquierdo. Por entonces, la Academia de Merlo Norte asumía el protagonismo y las responsabilidades, mientras que al equipo de nuestra ciudad le costaba hilvanar ataques para responder a esa iniciativa. Incluso, a los 35 volvió a salvarse cuando Echegaray definió mal una buena jugada preparada del local. Así, la única acción de peligro que logró apuntarse Puerto Nuevo en la primera parte llegó a los 43 minutos: un remate de media distancia de Tadeo MacIntyre que se fue cerca del palo derecho del arquero Milton Hansen. En este contexto, lo mejor que se llevó el Portuario al entretiempo fue el resultado: ese empate sin goles que se sustentaba en la gran actuación de Raúl Colombo, líder de la defensa del Portuario. Es que Argentino, obligado a buscar los tres puntos para no despegarse de la lucha por el ascenso directo, podía cometer errores o caer en la desesperación propia de esa búsqueda. Sin embargo, eso se esfumó al minuto del segundo tiempo, cuando Nicolás Echegaray aprovechó una pelota suelta en el área de Puerto Nuevo y con un puntazo letal venció a Ponce De León para abrir el marcador. De allí en adelante, el local ganó confianza y dominó las acciones, aprovechando los espacios que fueron apareciendo cuando el Auriazul intentó desplegarse para ir por el empate (ingresó "Pampa" Sosa para jugar con Curto). Y liquidó el encuentro a los 28 minutos, luego de una escapada de Germán Águila, quien cuando enfrentó a Ponce De León le sirvió el gol a Fernando Maldonado, que sólo debió empujarla al fondo de la red. La diferencia pudo haber sido más amplia, porque Argentino siguió dominando las acciones. Pero ni Águila ni Echegaray estuvieron finos en las oportunidades que tuvieron a disposición y entonces el marcador ya no se movió. Para Puerto Nuevo, una derrota que estaba dentro de los cálculos. Pero que, claro está, lo obliga a recuperarse lo más rápido posible. El miércoles frente a Atlético Lugano tendrá una inmejorable oportunidad, dado que enfrentará a un rival directo por ese objetivo que es la clasificación al Reducido. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINO DE MERLO (2): Milton Hansen; Fabián Correa, Diego Fassi, Pablo Lucero y Jonatan Duche; Cristian Pérez Roa, Sergio Ocampo, Nicolás Echegaray; Fernando Maldonado, Germán Águila y Gastón Scisci. DT: Mariano De la Fuente. SUPLENTES: Leandro Moreno, Nahuel Correa, Facundo Romero, Lucas Ledesma, Eric Aguirre, Alan Salvador y Federico Sellechia. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa y Alex Curto. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Paulo Boumerá, Eliseo Aguirre, Tomás Fumeau, Gustavo Roldán, Cristian Torres y Orlando Sosa. GOLES: ST 1m Nicolás Echegaray (AM) y 28m Fernando Maldonado (AM). CAMBIOS: PT 29m Boumerá x Robles (PN). ST 3m O. Sosa x N. Rodríguez (PN), 17m N. Correa x Pérez Roa (AM), 19m Torres x Curto (PN), 25m Ledesma x Scisci (AM) y 30m Sellechia x Maldonado (AM). AMONESTADOS: Duche y F. Correa (AM); Boumerá y P. Sosa (PN). CANCHA: Argentino de Merlo ARBITRO: Salomé Dioirio.

Argentino de Merlo frenó el buen andar de Puerto Nuevo

