Lic. Mabel Fernández: "La violencia hacia la mujer es física y también simbólica"

Lic. Mabel Fernández. Foto: Archivo 2007.

La Lic. Mabel Fernández, profesora a cargo de la cátedra "Psicoanálisis y Género" del ISFD yT N15, las alumnas Belén Berón; Alexandra Martínez; Gisela Morison; Macarena Taborda; Psicopedagogas y ex alumnas de la cátedra, reflexionan sobre el Día de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, se conmemora la lucha de las 129 mujeres que murieron reclamando sus derechos por la igualdad de trato y oportunidades. "Evocar esta situación de lucha nos lleva a recordar que aún hay mucho por hacer, si bien, se han conseguido algunos derechos aún no están todos, ni siquiera los más importantes", comenta la Lic. Mabel Fernandez, profesora a cargo de la cátedra "Psicoanálisis y Género" del 15. "Al realizar –continúa- una lectura crítica de la conducta cotidiana de las personas se puede percibir que hay varios aspectos que los hombres y mujeres naturalizan, uno de ellos es el léxico. Diariamente, a través del mismo, se impone determinada ideología y se invisibiliza a la mujer, por lo tanto, desde una perspectiva de género, se sugiere que todos y todas hagan cambios en el léxico utilizando un lenguaje no sexista. Es decir, se debería sacar del lenguaje cotidiano el ‘buenos días a todos’ implementando el uso de la equis o agregando ‘buenos días a todos y a todas". Las integrantes de la comunidad educativa del 15 también señalan que es necesario reflexionar sobre la situación en la que viven las mujeres exhaustas de la violencia física, económica, verbal o moral que se ejerce sobre ellas. "Cotidianamente, se perciben diversas situaciones de intromisión donde el cuerpo de la mujer es puesto en discusión. Esto es contemplado al escuchar en los medios o en la calle decir: "Pero ella, ¿Cómo iba vestida? ¿Qué hiciste para que te pegue? Como consecuencia, se analiza que correr el eje de la conducta del varón y culpabilizar a la mujer forma parte de una sociedad patriarcal y por lo tanto machista, sexista y misógina. El objetivo es que todos realicen una lectura crítica de cómo somos", comentaron las alumnas de la cátedra Psicoanálisis y Género. "Por consiguiente –agrega una de las ex alumnas de la cátedra- el Estado debe encontrar soluciones que resguarden los derechos de las mujeres y achiquen las brechas de inequidad para que haya equidad, es decir, que se respeten los derechos de la mujeres aceptando su libre albedrío lo cual contribuiría a la mejora de la democracia. A esto apunta la creación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) reconociendo que muchas mujeres sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad. A su vez, es necesaria la ocupación del Estado en políticas públicas para varones que ejercen violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos". "El punto –aporta una de las Psicopedagogas- es que conmemorar el 8M debe ser entendido como un momento de reflexión sobre la lucha que aún queda por dar para que las mujeres tengan más derechos y para concientizar a los varones acerca de la violencia simbólica y física que ejercen desde el lugar del poder". "La batalla –cerró la Lic. Fernández- continua, quizás desde otra perspectiva y desde otros ámbitos, pero continúa. Por eso, las mujeres decimos: ‘Prefiero que no celebres conmigo este día y que luches a mi lado los otros 364. Ni una menos: vivas y libres nos queremos".

Lic. Mabel Fernández: "La violencia hacia la mujer es física y también simbólica"

