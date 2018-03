Mujeres sindicalistas y cooperativistas mantuvieron un primer encuentro

Fue con el objetivo de compartir la agenda de reivindicaciones de cara al 8M y la realidad que afrontan en sus lugares de trabajo y militancia gremial. El encuentro fue cerrado por la ex diputada nacional del FPV Juliana Di Tullio. En la previa al 8M, mujeres sindicalistas y cooperativistas de la ciudad mantuvieron un inédito plenario en la sede de la UOM para discutir diversos temas de género y las principales consignas a levantar este Día Internacional de la Mujer. El cierre del encuentro estuvo a cargo de la exdiputada nacional del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio. "Fue un primer encuentro que tuvimos para conocernos entre las compañeras trabajadoras. Es lo que necesitamos las mujeres: un espacio de diálogo, porque muchas veces en nuestros lugares de trabajo y hogares no se da. Queremos debatir y hacer política, y compartir experiencias de cada sector", explicó Georgina López, secretaria de Género de La Bancaria. López señaló que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un "27% a nivel mundial, que se extiende hasta un 40% cuando hablamos de un trabajo no formal". Y reconoció que en el ámbito sindical "también se replica" esa disparidad. "Hay muy pocas mujeres que accedemos a las mesas de decisiones, que generalmente están conformadas por compañeros trabajadores. Tampoco hay espacio para las mujeres en las cúpulas sindicales. Por eso se pide que, como en política lo hizo la Ley de Paridad, haya igualdad no solo en cantidad sino también en puestos jerárquicos y en poder de decisión", subrayó. Por su parte, la secretaria general de Suteba Campana, Lía Fernández, celebró "el primer paso de unidad" de las mujeres gremialistas y cooperativistas. Precisó que el objetivo del flamante grupo es descubrir "qué se puede visibilizar" de sus problemáticas para hacerle frente al contexto político actual. "Pedimos que nos dejen trabajar como merecemos, que nos den lugares de trabajo en las fábricas y que paguen el salario igual que a los hombres", expresó Laura Toledo, del programa ex Argentina Trabaja, ahora denominado Haciendo Futuro. En contacto con la prensa, Juliana Di Tullio aseguró que fue "hermoso" ver a las mujeres "reflexionar acerca del paro internacional y discutir sobre los diferentes tipos de violencia, en los distintos ámbitos, que sufrimos, y cómo hacerle frente desde los sindicatos". "Las compañeras están iniciando un camino que seguramente las va a llevar a construir poder femenino", subrayó. La exlegisladora nacional afirmó que "la diferencia entre mujeres y hombres es histórica y seguramente lo seguirá siendo por algunos años". "Desde el movimiento de mujeres en Argentina lo que venimos haciendo es interpelar al patriarcado y al machismo para que esta desigualdad se elimine. Es una cuestión cultural y se elimina a través de los hechos políticos. Y este año hay un gran debate por delante en el Congreso: el aborto legal, seguro y gratuito, uno que la democracia le adeuda a las mujeres en particular", sostuvo. Al respecto, consideró que la discusión pudo instalarse en la agenda legislativa "porque el movimiento de mujeres es hoy una fuerza visible, impresionante y una marea enorme, que construyó poder popular durante 35 años". Añadió que ese poder debe resistir a las presiones de sectores conservadores, por lo que fue necesario "imponer el debate desde las calles y la movilización". Di Tullio llegó acompañada por el anfitrión del encuentro, el secretario general de la UOM Zárate-Campana y diputado nacional, Abel Furlán, y por el también legislador nacional Nicolás Rodríguez Saa.

Sindicalistas y Cooperativistas locales posan con la legisladora nacional Juliana Di Tullio al termino del encuentro





Rodríguez Saa y Di Tulio junto a autoridades políticas y movimiento obrero locales



Mujeres sindicalistas y cooperativistas mantuvieron un primer encuentro

