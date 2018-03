P U B L I C







"Cuando una mujer se tiene a sí misma // podrás entrar o salir de su vida // podrás halagarla o juzgarla // y Ella, te recibirá o despedirá amablemente // y Ella, te agradecerá y comprenderá tus sombras // porque ya conoce las suyas. // Posiblemente no la toleres y a la vez quieras poseerla. // Cuando una mujer se tiene a sí misma // el Universo danza a sus pies, y Ella se eleva. // Ella se vuelve compasión. // Ella elige. // Ella es consciente. // Ella da y recibe Amor. // Es sencillo reconocerla. // La mujer que se tiene a sí misma // sonríe en el sol como en la tormenta. // Celebra la vida y comprende la muerte. // Vive y danza los procesos. // No tiene un tono. // Ella es un arcoiris. --Mariana Rupp. La idea de conmemorar un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, ocurrió en el mundo industrializado, durante un período de expansión y turbulencia y un crecimiento fulgurante de la población. Declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en el año 1911; más de un millón de mujeres participaron públicamente en él. La superficialidad de la sociedad en estos tiempos, sólo ve y valoriza en la mujer la hermosura exterior, sin ver que lo más hermoso de ella está en su interior. Todas son heroínas en este mundo tan conflictivo; son las que gimen en el fragor del día luchando por un camino mejor, un camino que las lleve a trascender en esta vida, no como quién deja una huella vacía, sino como quién enseña y manifiesta cada día una lucha sin igual, dejando no sólo la huella sino el ejemplo de una vida plagada de esperanzas; reconociendo que Dios en su magnífico amor las ha enviado con un propósito, el de vivir para ser el receptáculo y guía de las nuevas generaciones. No hay una belleza física que se pueda comparar con la dignidad espiritual o el atractivo de una mujer llena de paz, ya que es una persona con dignidad, porque su valor y sentido se hallan en algo más que en lo superficial. Esa mujer reflejará una clase de belleza interior que hace mucho más que llamar la atención a sí misma. Es una belleza que es mucho más importante que cualquier cosa trivial. La belleza de la mujer no es compatible, porque no depende de lo físico, sino que es la belleza de una forma de ser que reúne la quietud, la humildad, la ternura, el amor, la serenidad, el trabajo, el esfuerzo... Quiero dedicar unas palabras en su día a la mujer que puede estar representada por nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas. No voy a marcar los valores de las mujeres que han influído y aún lo hacen en la historia de la humanidad, o de nuestro país, pero me gustaría resaltar uno de los aspectos por el que mucho han luchado, que es el derecho al trabajo y creo, que la mejor forma de hacerlo es reconocer las cualidades de las personas con las que me cruzo cada día. Mujeres, abuelas, madres, hijas, nietas, sobrinas... En este día recuerden el papel y la dignidad que nosotras, las mujeres, cumplimos en el proceso de conciencia de nuestro valor humano dentro de la sociedad. Es un día para registrar y despertar al mundo, un día para resaltar la importancia de la actuación de la mujer en todos los ámbitos de la vida.

El Rincón de Aléthea:

08 de Marzo; "Día Internacional de la Mujer"

Por Angela Monsalvo

