Stella Maris Fernández

Apreciada Stella Maris, nuestra biblioteca te recordarà siempre a travès de tus escritos que conservamos en nuestra colecciòn, disponibles para consultar en lìnea, que forman parte del gran legado que has dejado, con innumerables artìculos y ponencias presentadas en el marco nacional e internacional. Muchos y ricos son los hitos que hemos atravesado como colegas en el universo de la bibliotecologìia: nos acompañaste con tu disertaciòn sobre "Los periòdicos de Mayo y la imprenta Gandarillas", en el contexto de la exposiciòn "Bicentenario Educatico: doscientos años de textos escolares en la escuela argentina", compartimos la lucha por colaborar en el mejor posicionamiento de lial del as bibliotecas populares en tu paso por la CONABIP. Tus alumnos te recordaràn por tu vocaciòn docente, impartida con la misma dedicaciòn y exigencia en la escuela de Bibliotecarios de la BN como en la UBA. Fuiste una precursora de los profesionales argentinos en IFLA, donde llegaste a ser miembro, y asesora especial del Newsletter de la oficina regional, IFLA/LAC. Tambièn ejerciste como Directora de Investigaciones Bibliotecològicas yTesis Doctorales. Caminaste todos los espacios de la profesòn : ABGRA,CIB., INIBI ,SIB.. Siempre estaràs con nosotros. Directora: Lic. Graciela Perrone Prensa y Comunicación: Eugenia Viña, Sonia Amalia Oborski Biblioteca Nacional de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



In memoriam: Stella Maris Fernández

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: