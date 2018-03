Supo zapar con los grandes: Pappo, Spinetta, Mollo, entre tantos otros y en el under se lo reconoce como un maestro de la guitarra. Este viernes se presenta en Bisellia para resignificar el blues en un combo de experiencia y actualidad. Guitarras ancladas en los 70´s, décadas de ruta y experiencia, la resistencia de la zapada como bandera, "Alambre" es de esos cracks que siempre acompañaron a las figuras públicas pero nunca lograron la popularidad: "Pappo siempre me decía _Vos nunca vas a ser famoso. No te sabés vender, loco. Tenés que salir en la foto. -Y yo soy cero de eso...", declaraba en una vieja nota para el diario Clarín. En un intercambio telefónico nos contó que el recital se va a basar en canciones de su autoría y zapadas: "Lo importante es que haya criterio y respeto, si no es como que todos hablen y se tapen, así nadie escucha a nadie", me decía en referencia al vivo. No se reconoce estudioso del instrumento: "si todo es música y no tenés vivencias, tampoco tenés que decir. Tus bajones, dolores, pérdidas, ganancias y alegrías. Todo se trasmite en la música", me explicaba. Al preguntarle por el blues, el género que lo caracteriza me responde: "Es un género que parece fácil, con tres acordes, pero expresarte tiene sus particularidades. Como es tan simple armónicamente te exige mas, quedas muy expuesto y si o si tenés que trasmitir algo". Este viernes 9/3 se presenta a las 22:00 en Bisellia Teatro Bar junto a Jóse Álvarez en bajo y Jorge Bogliotti en Batería, con Mariano Alberti, quien organiza el evento, como invitado especial.



Alambre González en Campana

