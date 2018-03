El encuentro se jugará desde las 19 horas con arbitraje de Gastón Suárez La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el martes la programación, árbitros y encuentros televisados de la 18ª fecha del campeonato del Nacional B. Así se confirmó que Villa Dálmine estará recibiendo el sábado desde las 19 horas la visita de Brown de Adrogué. El encuentro tendrá como árbitro principal a Gastón Suárez, quien dirigirá al Violeta por primera vez en esta temporada. Para este compromiso, el DT Felipe De la Riva no podrá contar con el defensor Marcelo Tinari, quien sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn el pasado domingo. Así, para ocupar ese lugar debe decidirse entre Renzo Alfani (a quien había reemplazo por Tinari por bajos rendimientos), Marcos Martinich (quien a pesar de ser zurdo jugó como primer marcador central frente a Guillermo Brown tras la lesión de Tinari) y Cristian González (que apenas fue convocado en un par de oportunidades en esta temporada). En tanto, el entrenador también debe evaluar la condición física de Nicolás Sánchez, quien fue baja para jugar en Puerto Madryn por un esguince de tobillo y fue reemplazado por Federico Jourdan. Finalmente, otra duda que se vislumbra de cara al partido con Brown (A) es la posibilidad de que Favio Durán sea titular en reemplazo de Jorge Córdoba, una alternativa que ya se esbozó la semana pasada, pero que no se concretó ante Guillermo Brown. Esta fecha 18 comenzará mañana viernes con el líder Atlético Rafaela recibiendo a All Boys, que tiene la necesidad de sumar para escaparle a la zona de descenso. Y finalizará el lunes con la visita del escolta Aldosivi a Boca Unidos, otro equipo muy complicado con los promedios.



EL ARBITRO. GASTÓN SUÁREZ SERÁ EL ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL REGLAMENTO EN EL PARTIDO ENTRE VILLA DÁLMINE Y BROWN (A). FECHA 18 – NACIONAL B VIERNES - 21.00 horas: Atlético Rafaela vs All Boys / Luis Álvarez SÁBADO - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Mitre (SdE) / (TV) / Lucas Comesaña - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Almagro / Bruno Bocca - 17.00 horas: Los Andes vs Flandria / Pablo Echavarría - 17.00 horas: Dep. Riestra vs Agropecuario / Gerardo Méndez Cedro - 19.00 horas: Sarmiento vs Ferro / Sebastián Bresba - 19.00 horas: Villa Dálmine vs Brown (A) / Gastón Suárez DOMINGO - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs Juv. Unida (G) / César Ceballos - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Guillermo Brown (PM) / Julio Barraza - 19.00 horas: Quilmes vs Indep. Rivadavia / Pablo Díaz LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Instituto / Diego Ceballos - 21.05 horas: Boca Unidos vs Aldosivi / (TV) / Yamil Possi

Nacional B:

Villa Dálmine recibe el sábado a Brown (A)

