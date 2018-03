Tras no arreglar su continuidad en Toyota, el piloto de nuestra ciudad confirmó ayer que comenzará la temporada 2018 con un Renault Fluence del Sportteam. Luego podría cambiar de auto. El arranque de la categoría será el 17 de marzo en el Gálvez. "Luego de un acuerdo cerrado entre la noche del martes y la mañana del miércoles, y el inestimable apoyo de Axion Energy, confirmamos nuestra continuidad en el Súper TC2000 y la llegada de Matías Milla al equipo". De esa manera, Sportteam anunciaba dos noticias en una: que seguirá como equipo particular en la categoría de mayor desarrollo tecnológico del automovilismo nacional y que contará en sus filas con el piloto de nuestra ciudad, quien estará comenzando su quinta temporada consecutiva en el Súper TC2000. A finales del año pasado, Sportteam informó a través de su fundador, Sergio Polze, que no seguiría bajo el ala de Renault, por lo que dejaba de ser un equipo oficial dentro de la categoría. De esa manera abría un manto de incertidumbre sobre su futuro luego de un año en el que había puesto en pista a tres Renault Fluence GT al mando de los pilotos Emiliano Spataro, Josito Di Palma y Germán Sirvent. Y ayer, a diez días del inicio de la temporada 2018, sacudió las noticias del Súper TC2000 al anunciar su continuidad en la categoría y la incorporación del "Negro" Milla al equipo. "Estoy muy contento por confirmar mi continuidad dentro del Súper TC2000, en un gran equipo como el que dirige Sergio Polze, que siempre fue protagonista. Será una temporada diferente para mí. Comienzo una nueva etapa y confío en tener una buena temporada", señaló el piloto de nuestra ciudad al sitio oficial de la categoría. Posteriormente dialogó con Carburando y brindó mayores detalles sobre su presente y esta decisión: "El Súper es la categoría que me motiva. Es muy difícil y están los mejores pilotos. Posiblemente se me pasó por la cabeza no correr más en la categoría porque las butacas son muy pocas. Aunque estaba con ganas de armar algo así, de pegar un cambio. Con Toyota no se había podido dar este año, pero me fui de la mejor manera, agradeciendo a todos, son personas excelentes. Me fui sabiendo que dejé todo". A sus 33 años, Milla estará afrontando su quinta temporada en el Súper TC2000, categoría a la que llegó luego de coronarse campeón del TC2000 en 2013. Su primera campaña fue con el equipo Chevrolet YPF y las siguientes tres con Toyota. De esta manera, la experiencia que llevará adelante con Sportteam en este 2018 será su primera fuera de un equipo oficial. De hecho, según dejó entrever en el diálogo que mantuvo con Carburando Radio, estará comenzando la temporada a bordo de un Renault Fluence GT, pero luego cambiaría de vehículo y marca. "(Al Renault Fluence) Lo estaremos usando durante pocas carreras, ya que hay otro auto de otra marca en construcción. Lo está fabricando una persona muy conocida y capaz del ambiente. Vamos a tratar de hacer lo posible en la primera fecha. Después de cuatro años en el Súper voy a tener un auto 0KM y estoy muy contento y feliz de eso", reveló el piloto campanense. El inicio de la temporada 2018 del Super TC2000 será el 17 y 18 de marzo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Y allí estará el "Negro" Milla, entre los mejores pilotos del país, tratando de encontrar el protagonismo que no pudo tener en sus últimas participaciones con Toyota.

QUINTO AÑO. LUEGO DE UN AÑO EN CHEVROLET Y TRES EN TOYOTA, MILLA ESTARÁ AFRONTANDO SU PRIMERA TEMPORADA FUERA DE UN EQUIPO OFICIAL.



Automovilismo:

Matías Milla seguirá en el Súper TC2000

